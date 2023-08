Aperçu de la Premier League 2023-24 n ° 9: Everton

Position prédite des écrivains gardiens : 17ème (NB : ce n’est pas forcément la prédiction d’Andy Hunter mais la moyenne des pronostics de nos rédacteurs)

Classement la saison dernière : 17ème

Perspectives

Une saison sans crainte de relégation suffirait à de nombreux Evertoniens, bien que même cette barre basse semblera ambitieuse à moins que les tentatives d’amélioration de la ligne avant ne se concrétisent. Sean Dyche a exigé des changements majeurs après avoir obtenu le statut de premier plan d’Everton le dernier jour de la saison dernière, mais la réinitialisation dont le club a désespérément besoin ne s’est pas concrétisée. Les contraintes financières et l’approche tête dans le sable du propriétaire, Farhad Moshiri, continuent de susciter des ennuis.

L’équipe d’Everton est plus petite que celle qui vient de survivre à une deuxième relégation successive et a plusieurs trous à combler. Le nouvel investissement de MSP Sports Capital et les nouvelles nominations au conseil d’administration pour l’accompagner ne sont pas encore en place. Trois administrateurs sont partis en juin, mais la plus grande influence au sein du club et le principal foyer de désaffection des fans, le président, Bill Kenwright, reste, avec toute la division que cela implique. Le club fait également face à une audience en octobre pour savoir s’il a enfreint les règles de profit et de durabilité et pourrait se voir déduire des points s’il est reconnu coupable – il nie les actes répréhensibles. Dans l’ensemble, des perspectives assez sombres pour ce qui devrait être la dernière saison complète à Goodison Park.

Dyche et le directeur du football, Kevin Thelwell, ont travaillé à travers les contraintes pour signer Ashley Young sur un transfert gratuit intelligent et Arnaut Danjuma en prêt. L’attaquant polyvalent de Villarreal était leur cible n ° 1 en janvier seulement pour que Tottenham détourne l’affaire. Les mouvements de l’ancien attaquant de Leeds Rodrigo et El Bilal Touré ont été contrecarrés et bien qu’un accord soit proche pour l’espoir du Sporting Lisbon Youssef Chermiti Dyche veut des attaquants plus aguerris que le joueur de 19 ans. Les résultats de la longue recherche d’un tranchant pourraient prouver la différence entre une autre saison de tourments et une autre de soulagement.

Le directeur

Comme en janvier, lorsqu’il est devenu le huitième manager permanent de l’ère Moshiri, Dyche représente le plus grand espoir d’Everton de défier les efforts lamentables de la hiérarchie du club et de survivre en Premier League. Il y a eu des faux pas la saison dernière, en particulier avec les sélections défensives, mais maintenir Everton à flot sans avoir un buteur éprouvé pour la plupart était un exploit impressionnant. Everton a récolté 15 points en 20 matchs lors du limogeage de Frank Lampard, leur plus faible total à ce stade. Sous Dyche, ils ont récolté 21 points en 18 matches, ce qui aurait rapporté 44 points et une 12e place conjointe s’ils avaient été reproduits sur une saison complète.

Leader des ventes de chemises

Jordan Pickford. Les maillots de gardien de but sont rarement des best-sellers, certes, mais en termes d’importance et de statut, l’Angleterre n°1 a peu de rivaux à Everton. Les supporters l’ont élu joueur de la saison pour la deuxième année consécutive – mettant un autre trou dans la théorie paresseuse qu’il reçoit plus de temps pour le club que pour le pays – après que le gardien ait joué un rôle déterminant dans leur survie en Premier League. Le joueur de 29 ans a assumé un plus grand rôle de leadership, dirigeant l’équipe à plusieurs reprises, et malgré les spéculations sur son avenir, il a signé un nouveau contrat en février qui le lie à Goodison Park jusqu’en 2027.

Jordan Pickford est sous contrat jusqu’en 2027. Photographie : Malcolm Couzens/Getty Images

Héros populaire

Séamus Coleman. La dernière vue du capitaine d’Everton sur un terrain de Premier League a illustré l’attitude désintéressée qui a cimenté sa place dans l’affection des supporters. Venant de subir une grave blessure au ligament du genou qui a mis fin prématurément à sa saison et qui nécessiterait finalement une intervention chirurgicale, Coleman s’est levé de sa civière pour rallier les fans d’Everton avec un salut du poing fermé dans ce qui s’est avéré un match nul critique à Leicester. Le joueur de 34 ans reste l’arrière latéral le plus fiable d’Everton – c’est une autre histoire – et a signé un nouveau contrat d’un an cet été qui prolongera son service exceptionnel dans une 15e année lorsqu’il retrouvera sa pleine forme.

Un à regarder

Jarrad Branthwaite. Alors que Yerry Mina, sujet aux blessures mais influent, part en liberté et qu’Everton a choisi de ne pas rendre permanent l’accord de prêt de Conor Coady, le joueur de 21 ans a la possibilité de faire valoir ses droits. Le défenseur central né à Carlisle s’est épanoui en prêt au PSV Eindhoven la saison dernière, faisant 36 apparitions pour une équipe qui a remporté la Coupe des Pays-Bas et s’est qualifiée pour la Ligue des champions. Il faisait également partie de l’équipe d’Angleterre qui a remporté le Championnat d’Europe des moins de 21 ans en juillet. Le développement de Branthwaite au PSV a suscité l’intérêt de plusieurs clubs de Premier League et européens, mais Everton a besoin de lui.