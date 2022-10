Aperçu de la phase de groupes de la Ligue des champions féminine, pronostics

Lyon a décroché un sixième titre en Ligue des champions en 10 saisons lorsqu’il a battu Barcelone lors de la finale de la saison dernière. Qu’est-ce que cette phase de groupes leur réserve, ainsi qu’aux 15 autres équipes, pour arriver jusqu’ici ? Jonathan Moscrop/Getty Images

Pour la deuxième saison consécutive, l’UEFA Women’s Champions League utilise une phase de groupes pour réduire les 16 dernières équipes à huit quarts de finale, et tout comme lors de la saison inaugurale, le tirage au sort a réuni des adversaires familiers.

– Tirage CL féminin : Lyon face à Arsenal, Juventus

Bien qu’il y ait des questions à poser sur le nouveau format que l’UEFA a mis en place – 55 équipes sont éliminées de la compétition lors de la phase de “qualification” avant le début de la Ligue des champions – nous nous préparons pour un tournoi divertissant d’ici . Les quatre groupes eux-mêmes se composent de 12 équipes qui ont été forgées lors des tours de qualification quelque peu compliqués, ainsi que des quatre équipes les mieux classées, qui ont été exemptées. Bien que, comme nous l’avons vu la saison dernière, les groupes peuvent encore ajouter une touche de piquant.

Comment ils sont arrivés ici :

– Chelsea: automatiquement qualifié pour la phase de groupes en tant que champion WSL 2021-22

– PSG : a battu le BK Hacken au tour 2 (Ligue Path)

– Real Madrid : a battu Sturm Graz et Man City lors du Round 1, Rosenborg lors du Round 2 (League Path)

– Vllaznia : a battu Spartak Myjava au premier tour, Vorslka Poltava au deuxième tour (voie des champions)

2 Connexe

Dans le groupe A, l’humble Vllaznia offrira au moins à Chelsea, au Paris-Saint Germain et au Real Madrid un voyage compliqué dans la ville septentrionale de Shkoder, même si cela pourrait être peu réconfortant pour les champions albanais. La fin commerciale du groupe concernera les trois autres équipes, car le Real Madrid posera probablement une question beaucoup plus importante cette saison que la dernière lorsqu’ils ont également été entraînés dans un groupe avec le PSG, bien que les finalistes français aient été beaucoup plus installés un an. depuis.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, plus (États-Unis)

Le PSG affrontera également une équipe qu’il a déjà rencontrée dans la compétition à Chelsea, les champions d’Angleterre s’attendaient à progresser mais comme nous l’avons vu avec les équipes de la WSL – y compris les Bleus eux-mêmes qui n’ont pas réussi à naviguer dans la phase de groupes la saison dernière – – les grandes soirées européennes peuvent être trop pour les équipes anglaises. Le premier tour de matchs verra Chelsea se rendre à Paris cette semaine, ce qui pourrait être un test décisif pour les deux anciens finalistes.

Comment ils sont arrivés ici :

– VfL Wolfsburg : automatiquement qualifié pour la phase de groupes en tant que champion de Frauen Bundesliga 2021-22

– Slavia Prague : a battu Valur au Round 2 (Voie des Champions)

– St. Polten : a battu Ljuboten et Dinamo-BGU Minsk au tour 1, KuPS au tour 2 (voie des champions)

– AS Roma : a battu Glasgow City et le Paris FC au tour 1, Sparta Prague au tour 2 (Ligue Path)

Dans le groupe B, Wolfsburg, double championne d’Europe, est l’équipe qui donne le ton face à deux débutantes de la phase de groupes, St. Pölten et Roma, ainsi qu’au Slavia Prague, une équipe qui connaît bien les dernières étapes de la compétition — depuis En 2014-15, ils ont atteint les huitièmes de finale à sept reprises, atteignant les quarts de finale à trois de ces occasions.

Chacune des trois équipes non allemandes sentira qu’elle a une chance de progresser en tant que deuxième de groupe, ce qui signifie que tout point perdu l’un contre l’autre pourrait être potentiellement fatal. Alors que la Roma accueille le Slavia au premier tour, les finalistes de la Serie A devront se remettre de leurs nerfs tôt s’ils veulent avoir une chance de battre les champions tchèques.

Comment ils sont arrivés ici :

– Lyon : automatiquement qualifiée pour la phase de groupes en tant que championne féminine de division 1 2021-22, également championne en titre de la WUCL

– Arsenal : a battu l’Ajax au deuxième tour (chemin de la ligue)

– Juventus : a battu Union FC et Kiryat Gat au tour 1, HB Koge au tour 2 (voie des champions)

– FC Zurich : a battu KI et Apollon Limassol au Round 1, SFK 2000 au Round 2 (Champions Path)

Abritant huit fois vainqueurs de la Ligue des champions, Lyon, le groupe C pourrait bien être le groupe le plus difficile cette saison car il détient un autre des quatre anciens vainqueurs du tournoi à Arsenal, bien que les Gunners et la Ligue des champions eux-mêmes aient beaucoup changé depuis qu’Arsenal a remporté le titre. en 2007. Pourtant, Arsenal n’est pas à la hauteur car il affrontera son ancien entraîneur, Joe Montemurro, qui a emmené la Juventus en quart de finale inattendu la saison dernière.

Le FC Zürich complète le quatuor même si, comme Vllaznia, il est peu probable qu’il ait un impact sur le groupe, les feux d’artifice étant plus susceptibles d’avoir lieu à Turin.

Comment ils sont arrivés ici :

– Barcelone : automatiquement qualifiée pour la phase de groupes en tant que championne de la Primera Division 2021-22

– Bayern Munich : a battu la Real Sociedad au tour 2 (Ligue Path)

– Rosengard : a battu SK Brann au Round 2 (Champions Path)

– Benfica : a battu EP-COM Hajvalia et Twente au Round 1, Rangers au Round 2 (Champions Path)

Alors que la ligue suédoise s’estompe parmi les meilleures ligues européennes, l’expérience et la qualité de Rosengard ne l’ont pas empêché de devenir l’équipe la plus faible du groupe, avec l’émergence de la ligue portugaise et notamment de Benfica. Après avoir affronté le Bayern Munich en phase de groupes la saison dernière, les Bavarois ne prendront probablement pas Benfica à la légère cette fois-ci et bien que les champions portugais devront réussir un choc pour se qualifier pour les huitièmes de finale, la phase de groupes devrait servir de bonne jauge pour savoir où ils se situent dans l’ordre hiérarchique.

– Barcelona Women jouera deux matchs de groupe au Camp Nou

Alors que le Bayern trouve toujours ses marques sous le nouvel entraîneur, Alexander Straus, affronter Barcelone plus tard dans la phase de groupes est un bonus pour une équipe qui a toutes les pièces pour aller loin même si elle finit par jouer le deuxième violon des Catalans pendant ce particulier. tour.

Qui avance ?

Avec une phase de groupes qui se déroulera dans les froides nuits d’hiver et se terminera trois jours avant Noël, il y aura forcément quelques surprises en cours de route.

Dans le groupe A, je peux voir le Real Madrid réussir à se faufiler avec Chelsea car les Bleus devraient aussi avoir la mesure du PSG et les Français ont été sur les rochers ces derniers temps. Le groupe B est un peu plus simple : Wolfsburg devrait s’en sortir indemne, mais même s’il pourrait y avoir un dur labeur pour la deuxième place, je pense que la Roma l’emportera.

Dans le groupe C, je pense qu’Arsenal pourrait être en difficulté et pourrait glisser à la troisième place derrière Lyon et la Juventus, bien que les champions d’Italie aient été un peu cahoteux ces derniers temps en championnat. Bien qu’il puisse y avoir des matchs acharnés, le groupe D devrait être assez coupé et sec, Barcelone et le Bayern Munich se classant respectivement premier et deuxième.