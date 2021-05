Aperçu de la nouvelle interface utilisateur colorée de Google Assistant

Google Assistant a reçu pour la dernière fois une actualisation visuelle de son interface utilisateur dans la dernière partie de 2019, le déploiement général ayant lieu dans la première partie de 2020. Cette interface utilisateur Google Assistant mise à jour est plus simple, plus compacte et s’adaptera au paramètre de thème sombre du téléphone pendant qu’il actif ou désactivé. Un nouveau rapport montre qu’une nouvelle mise à jour de l’interface utilisateur de Google Assistant pourrait prendre la forme d’une apparence plus colorée.

Développeur XDA Le pronostiqueur Matthew Pirszel a pu découvrir un nouveau changement dans l’apparence de Google Assistant, le rendant plus coloré. Google Assistant avait à la fois des nuances bleues et vertes appliquées à son arrière-plan selon que le thème clair ou foncé était activé, mais la raison pour laquelle Google avait choisi ces couleurs n’était pas claire.







Source: Matthew Pirszel via XDA-Developers

XDA soupçonne que cela pourrait être un précurseur pour le thème «monet» d’Android 12 qui choisirait les couleurs du fond d’écran d’un utilisateur et les appliquerait à divers éléments de l’interface utilisateur. Selon XDA, le système de thème Monet modifie automatiquement la couleur d’arrière-plan des notifications et la couleur d’accentuation des paramètres rapides, ainsi que la page Paramètres et l’écran de verrouillage.









Source: Matthew Pirszel via XDA-Developers

Priszel a même pu activer une fonction précédemment connue appelée «Mes actions» qui permettrait aux utilisateurs de déclencher des requêtes fréquemment utilisées en un seul clic. XDA note qu’il n’a pas été en mesure de déverrouiller ces fonctionnalités sur un Pixel 4 avec la même version du micrologiciel. Les fonctionnalités sont affichées sur un appareil Sony Xperia, bien qu’il ne soit pas explicitement mentionné lequel.

La source