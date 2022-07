Aperçu de la nouvelle émission de Phoebe Robinson “Everything’s Trash”

Joyeux lundi! Nous avons un aperçu exclusif de la nouvelle série Freeform de Phoebe Robinson “Everything’s Trash”.

“Everything’s Trash” suit Phoebe, une star du podcast d’une trentaine d’années qui navigue dans sa vie désordonnée. Forcée de grandir lorsque son frère aîné Jayden apparaît comme l’un des principaux candidats politiques, elle compte sur ses amis et sa famille très unie pour l’aider à comprendre l’âge adulte. Les deux premiers épisodes de la première de l’émission ce mercredi, mais nous avons un clip exclusif du deuxième épisode pour votre plus grand plaisir en ce moment. Dans le clip ci-dessous, Phoebe et son amie Malika discutent de quelques images de “Black sexcellence”, lorsqu’elles sont interrompues par Michael (Moses Storm).

Le personnage de “Everything’s Trash” de Phoebe Robinson a-t-il un fétichisme du hibou ?

Découvrez le clip :

Phoebe est une nana sauvage. Comment pense-t-elle même à des choses comme ça?

Produit exécutif par Phoebe Robinson, qui est la star de la série, et Jonathan Groff (Black-ish), qui est également showrunner, “Everything’s Trash” suit Phoebe, une star du podcast au franc-parler dans la trentaine qui fait sa marque professionnelle tout en vivant sans le sou et la vie délicieusement désordonnée à Brooklyn. Lorsque son frère aîné “parfait” lance une campagne politique, elle est obligée de commencer son journal d’adulte. Pouah. La vie est peut-être un peu bobo, mais Phoebe, toujours la reine du cacao, est toujours en plein essor.

La série met également en vedette Jordan Carlos, Toccarra Cash, Nneka Okafor et Moses Storm.

Tiny Reparations, dirigé par Jose Acevedo, est co-producteur exécutif non scénariste avec le co-producteur exécutif Chioke Nassor qui dirige le pilote. La série est produite par ABC Signature.

Consultez les descriptions des épisodes pour le premier et le deuxième épisode diffusés cette semaine :

13 juillet – Épisode #1001 – “Choisir entre Peen et la politique est une poubelle”

Phoebe est une star du podcast franche dans la trentaine qui fait sa marque tout en vivant une vie fauchée et délicieusement désordonnée à Brooklyn. Lorsque son frère aîné “parfait” lance une campagne politique, elle est obligée de commencer son voyage d’adulte. Scénariste : Phoebe Robinson Réalisateur : Chioke Nassor

13 juillet – Épisode #1002 – « Black Excellence is Trash »

Phoebe et Malika sont ravies lorsque le podcast est sélectionné pour figurer dans un magazine. Mais lorsque la pression d’essayer de décrocher la couverture commence à les atteindre, cela les pousse à atteindre le look d’excellence noire par tous les moyens nécessaires. Scénariste : Rae Sanni Réalisateur : Chioke Nassor

“Everything’s Trash”, la toute nouvelle série comique de Freeform, fera ses débuts en épisodes consécutifs le mercredi 13 juillet à 22h HAE (disponible le lendemain sur Hulu). Après sa première, la série diffusera de nouveaux épisodes chaque semaine le mercredi à 22h30 HAE, également disponible le lendemain sur Hulu.

Allez-vous regarder?