Aperçu de la lutte : n ° 1 de Penn State à Michigan State

Après s’être occupé des affaires vendredi soir à Ann Arbor malgré l’absence de deux partants pour cause de blessure, Penn State poursuit son week-end sur la route (à l’inverse de celui de Rutgers) en se dirigeant vers Michigan State dimanche.







Même si ni Carter Starocci ni Tyler Kasak n’ont pu concourir vendredi, Starocci espère toujours se sentir mieux grâce à ce duel :

Aucun mot sur Kasak et s’il sera capable de concourir ; David Evans a admirablement remplacé sa place, remportant une victoire contre le remplaçant du Michigan. De même, à 174 ans, si Carter ne peut pas concourir, Terrell Barraclough a montré à quel point il est dur en n’abandonnant pas un retrait contre le champion national de retour Shane Griffith – malgré l’abandon probable d’au moins dix livres – il devrait donc être une option viable dimanche. aussi.

Les Spartans ont abandonné leur combat du vendredi soir contre Rutgers ce week-end, remportant quatre des dix combats et n’en perdant que deux par bonus. Ils ne seront probablement pas aussi proches dimanche.

Comment regarder

Quoi: #1 État de Penn contre État du Michigan*

Où: Jenison Field House, East Lansing, Michigan

Quand: Dimanche 21 janvier, 13h00 HNE

L’audio: Gratuit (via GoPSUS Sports)

Vidéo: B1G+

S’aligner

#1 État de Penn POIDS État du Michigan #1 État de Penn POIDS État du Michigan #14 – Braeden Davis (Fr., Belleville, MI) 125 Tristan Lujan (Jr., Selma, Californie) #4 – Aaron Nagao (So., La Habra, Californie) 133 Andy Hampton (Donc, Rochester, Michigan) #2 – Beau Bartlett (Sr., Tempe, Arizona) 141 #33 – Jordan Hamdan (Sr., Hudson, Michigan) #12 – Tyler Kasak (P., Doylestown, PA) 149 Braden Stauffenberg (P., Yorkville, Illinois) # 1 – Levi Haines (So., Arendtsville, Pennsylvanie) 157 #21 – Chase Saldate (Sr., Gilroy, Californie) #9 – Mitchell Mesenbrink (Fr., Hartland, WI) 165 #10 – Caleb Fish (Sr., Eaton Rapids, MI) #1 – Carter Starocci (Sr., Erie, Pennsylvanie) 174 Marty Larkin (Jr., Orland Park, IL) OU DJ Shannon (Sr., Madison, IL) #5 – Bernie Truax (Gr., Oceanside, Californie) 184 #22 – Layne Malczewski (Gr., Macomb, MI) #1 – Aaron Brooks (Sr., Hagerstown, MD) 197 #29 – Kael Wisler (Fr., New Boston, MI) #1 – Greg Kerkvliet (Sr., Grove Heights, Minnesota) 285 Josh Terrill (P., Holt, MI)

125 livres

Braeden Davis a officiellement brûlé sa chemise rouge vendredi soir lors de sa victoire surprise contre Michael DeAugustino et a déclaré qu’il était un prétendant au reste du peloton à ce poids. 125 n’a pas de favori clair cette saison (en fait, après la défaite de Drake Ayala contre Matt Ramos hier soir, le lutteur le mieux classé dans ce poids a perdu environ 8 fois jusqu’à présent cette année) – alors pourquoi pas Davis ? À condition, bien sûr, qu’il ne soit pas classé 1. Il affrontera Tristan Lujan pour la deuxième fois cette saison, après avoir gagné la dernière fois grâce au seul retrait du combat – mais Davis déborde de confiance et Lujan vient de perdre contre Peterson de RU dans une victoire soudaine. Je pense que l’assassin au visage de bébé roule.

Prédiction: Davis par décision majeure

Score: Bloc d’alimentation 4, MSU 0

133 livres

Aaron Nagao apprendra bien plus de sa défaite de vendredi soir contre Dylan Ragusin que de sa défaite contre Crookham plus tôt cette année – j’espère en particulier prendre la fuite plutôt que de travailler si dur pour un renversement. Au départ, j’avais choisi cela comme technique (Nagao a battu Hampton par douze plus tôt cette année, ne cédant qu’un seul point de fuite), mais après le dernier combat, je pense qu’il y aura une légère gueule de bois et il lui faudra peut-être un certain temps pour prendre son rythme. .

Prédiction: Nagao par décision majeure

Score: Bloc d’alimentation 8, MSU 0

141 livres

Bartlett a été méthodique cette année et a gagné tardivement, ce qui peut être frustrant pour ceux qui savent de quoi il est capable – mais il fait toujours le travail. J’attends plus de la même chose dans celui-ci ; ces deux-là se sont rencontrés pour la dernière fois en janvier dernier, et ce fut une décision déséquilibrée, tout comme ce que sera cette année.

Prédiction: Bartlett par décision

Score: Bloc d’alimentation 11, MSU 0

149 livres

Par moments vendredi, Evans semblait hésitant même dans sa victoire ; J’aimerais le voir un peu plus offensif (c’est pourquoi j’aime voir Kasak à ce poids). Mais tout bien considéré, Evans est une très bonne option pour le PSU à ce poids, et il devrait gagner ce combat de la même manière que celui de vendredi.

Prédiction: Evans par décision

Score: Bloc d’alimentation 14, MSU 0

157 livres

Ma prédiction pour Levi vendredi était très fausse, mais je ne m’attendais pas non plus à ce que le Michigan sorte de la porte avec un plan de jeu de type Hawkeye consistant à caler pendant sept minutes afin de gagner par un TD dans une victoire soudaine. Les fans du Michigan ont peut-être été contrariés que ce combat ait été décidé par un seul point de décrochage, mais cela aurait très facilement pu être plus de points de décrochage pour Levi – on pourrait affirmer que Will Lewan n’a pas pris un seul coup sérieux dans le combat. Haines sera probablement très mécontent de cela, et Saldate sera la malheureuse victime de la colère restante de Levi.

Prédiction: Haines par décision majeure

Score: Bloc d’alimentation 18, MSU 0

165 livres

Ceux d’entre nous qui l’ont observé cette année n’ont pas été surpris par la domination de Mitch Mesenbrink sur Amine, le mieux classé, en finale vendredi – ce qui était surprenant, c’est que Wolverine ne voulait absolument pas participer au combat et était presque en panne. L’adversaire de Psycho de dimanche est le très bon Caleb Fish – mais ce n’est pas Mesenbrink. Fort de ses combats cette année, je ne m’attends pas à ce que cela dure toutes les sept minutes.

Prédiction: Mesenbrink par chute technologique

Score: Bloc d’alimentation 23, MSU 0

174 livres

Carter a besoin d’une séance d’entraînement lors de ce voyage, et même si je m’attends à ce qu’il s’en sorte et prenne le tapis, cela pourrait ne pas être vraiment une séance d’entraînement. Cela ne sortira peut-être même pas de la première période.

Si c’est Bearclaw qui prend le départ, je pense qu’il s’en sort mais pas en bonus.

Prédiction: Carter par épingle

Score: Bloc d’alimentation 29, MSU 0

184 livres

La première saison de Bernie dans le Big Ten a été une série de combats difficiles, mais il a réussi à s’occuper de la plupart d’entre eux. Un autre adversaire difficile, Malczewski, l’attend dimanche ; Layne a décroché un bonus vendredi, donc Bernie aura les mains pleines contre un adversaire confiant. Je m’attends à ce qu’un retrait en fin de troisième période (ou SV) soit ce qui le scelle.

Prédiction: Truax par décision

Score: Bloc d’alimentation 32, MSU 0

197 livres

Wisler a perdu par chute technologique face à John Poznanski de Rutgers vendredi. Aaron Brooks est un meilleur lutteur que la grande majorité de tous les gars de poids supérieur de la NCAA. Il ne participera toujours pas à une troisième période dimanche.

Prédiction: AB par chute technologique

Score: Bloc d’alimentation 37, MSU 0

285 livres

Greg Kerkvliet a affronté un très bon lutteur vendredi, un probablement entièrement américain qu’il pourrait affronter vendredi soir à Kansas City en mars. Il l’a dominé. L’étudiant de première année spartiate espère probablement que les coups se termineront assez rapidement.

Prédiction: Kerk par chute technologique

Score: Bloc d’alimentation 42, MSU 0

Prédiction du score global : Penn State 42, Michigan State 0

*Le département des sports de Penn State, à titre officiel, utilise Classement des tournois Intermat dans toute sa littérature de match ; j’utilise Classement des doubles rencontres d’Intermat parce que c’est un dual. Penn State est n°1 dans les deux classements ; L’État du Michigan n’est classé dans aucun des deux classements.

