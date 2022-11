Aperçu de la lutte du Northwest Herald: Cinq à surveiller en 2022-2023

Chris Moore de McHenry attend que le match reprenne contre Colin Kelly de Mount Carmel lors du match de championnat de classe 3A de 160 livres au State Farm Center de Champaign. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia.com/)

Chris Moore, McHenry, senior

La victoire en carrière des Warriors et le détenteur du record de retraits reviennent après une première saison dominante avec McHenry. Moore a terminé la saison 48-1, a remporté des titres régionaux et de section et a terminé deuxième pour le titre d’État de classe 3A de 160 livres. L’aîné a signé pour lutter collégialement avec l’Illinois.

Emmett Nelson de Richmond-Burton atteint Anthony Ruzic d’Auburn lors du match de finale de classe 1A 113 au tournoi d’État IHSA. (Alex T. Paschal/apaschal@shawmedia.com/)

Emmett Nelson, Richmond-Burton, deuxième année

Nelson a fait ses débuts dans la lutte au lycée, terminant deuxième du tournoi d’État de classe 1A 113. Nelson a remporté des titres régionaux et de section la saison dernière et a terminé l’année 41-4. L’étudiant de deuxième année a également participé aux championnats nationaux cet été à Fargo, dans le Dakota du Nord.

Vance Williams (en haut) de Marian Central vérifie l’horloge lors des demi-finales de classe 1A 132. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia.com/)

Vance Williams, Marian Central, deuxième année

Le nouveau personnel d’entraîneurs de Marian Central aura du talent à ses débuts cet hiver. Williams a terminé quatrième du tournoi d’État de classe 1A 132 la saison dernière et a remporté un titre régional. Il a terminé 39-12 la saison dernière.

Marian Central Kaden Harman lutte contre Emmet Nelson de Richmon-Burton dans la catégorie de poids 113 à la section de lutte de classe 1A. (Scott Anderson/)

Kaden Harman, Marian Central, senior

Harman a terminé cinquième du tournoi d’État de classe 1A 113 de la saison dernière, se regroupant après avoir perdu une défaite précoce dans le tournoi. Il a terminé la saison dernière 37-12 et sera un leader majeur pour les Hurricanes sous la direction de nouveaux entraîneurs en chef.

Victoria Macias de Burlington Central

Victoria Macias, Burlington Central, deuxième année

Macias est entrée dans l’histoire la saison dernière en participant au premier tournoi d’État féminin sanctionné par l’IHSA, où elle a terminé quatrième du tournoi 110. Elle a terminé avec une fiche globale de 23-6 et devrait poursuivre sa croissance avec les Rockets cette saison.