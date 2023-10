Loin des feux de la rampe, l’inconnu et l’avenir transpireront à travers l’Inde pour avoir une chance d’être reconnus à l’approche de la nouvelle saison de la I-League.

Champion de la dernière fois, le Punjab FC a pris place dans l’élite du football indien, dans la Super League indienne, devenant ainsi le premier lionceau à être promu. Cette fois encore, les équipes s’efforceront de remporter la gloire.

Alors quoi de neuf?

La I-League 2023-24 comptera deux nouvelles équipes, après que cinq candidatures aient été déclarées gagnantes, sur les 13 en lice pour les honneurs. Namdhari FC et Inter Kashi. Ces deux équipes ont la religion et la communauté à leur base, emmenant le football indien vers des endroits inexplorés.

Le Delhi FC et Shillong Lajong sont deux équipes promues de la I-League 2, remplaçant les relégués Mumbai Kenkre et Sudeva Delhi. Aizawl FC, Churchill Brothers, Gokulam Kerala, Mohammedan SC, Rajasthan FC, Real Kashmir, Sreenidi Deccan, ainsi que NEROCA FC et TRAU FC tenteront à nouveau leur chance.

Les challengers

Sreenidi Deccan, qui avait mené la course jusqu’aux derniers tours, serait le favori pour se battre à nouveau. Le Colombien David Castaneda mènera une fois de plus la charge avec l’Afghanistan Faysal Shayesteh. Le défenseur brésilien Eli Sabia a rejoint leurs rangs et contribuera à leurs efforts grâce à son expérience en ISL.

Gokulam Kerala, qui a remporté la I-League à deux reprises au cours des trois dernières saisons, voudrait gagner à nouveau et a fait appel à Edu Bedia, une autre importation de l’ISL, pour aider sa cause. L’étoile montante de la saison dernière, Komron Tursunov, a également rejoint l’équipe, aux côtés de nombreux nouveaux visages de première division.

Le Mohammedan SC de Calcutta et les Churchill Brothers de Goa espèrent améliorer leurs performances au cours des dernières saisons. La riche histoire de ces clubs l’exige et leurs activités avant le début de la campagne indiquent une intention.

Le Real Cachemire a été plutôt timide avec ses affaires, mais jouer à des matchs à domicile s’avérera à nouveau un coup de pouce. Le froid et la neige ont toujours favorisé leurs chances.

Rajasthan United n’aura pas ce luxe puisqu’il jouera à nouveau à domicile, de Delhi la saison dernière à la Deccan Arena d’Hyderabad cette fois-ci.

Les deux équipes basées à Manipur, le TRAU FC et le NEROCA FC, les verront disputer leurs matchs à domicile à Kalyani, au Bengale occidental, compte tenu des affrontements ethniques dans leur pays.

Le Namdhari FC misera sur les conditions locales au Pendjab, le soutien local et les joueurs pour faire leurs preuves sur la grande scène. L’Inter Kashi, d’autre part, a choisi de jouer dans son État d’origine et de prêter plusieurs joueurs des équipes de l’ISL et a constitué une équipe solide pour sa première campagne.

Aizwal du Mizoram compte sur les stars de la ligue de l’État local ainsi que sur les joueurs confirmés de la I-League ainsi que sur leur soutien véhément pour les mener une fois de plus.

Le Shillong Lajong FC marquera son retour dans la I-League après une interruption de quatre ans et ils sont de retour avec une foule de nouveaux jeunes joueurs pour se battre à nouveau pour la couronne.

Ranjit Bajaj, l’ancien propriétaire du Punjab FC, est de retour dans la I-League avec le Delhi FC et il a également Yan Law avec lui. Ils ne joueront pas à domicile dans la capitale nationale mais au stade Namdhari de Ludhiana.

À quoi s’attendre ?

Avec autant d’anciens champions forts et certaines équipes avec des ambitions encore plus fortes, la promesse d’être sous les feux de la rampe de l’ISL est suffisamment séduisante pour que la plupart d’entre eux tentent encore une fois.

Les supporters ont déjà enregistré des affrontements marquants, certains n’ayant même rien à voir avec ce qui se passe sur le terrain. Les origines et inspirations distinctes de la formation de certaines équipes cette saison ont inévitablement donné une teinte quasi religieuse à l’affaire, rappelant le passé. Les supporters occasionnels seront peut-être enclins à y prêter attention, mais c’est l’action sur le terrain de football qui perdurera.