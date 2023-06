Aperçu de la Gold Cup avec le journaliste indépendant Jon Arnold

Cet épisode du podcast World Soccer Talk, avec l’aperçu de la Gold Cup par Jon Arnold, est présenté par Sling.

Jon Arnold, journaliste indépendant et auteur de la populaire newsletter « Getting CONCACAFed », rejoint le podcast World Soccer Talk pour donner un aperçu de la prochaine Gold Cup. Après avoir remporté la Ligue des Nations de la CONCACAF, l’USMNT fait partie des favoris pour remporter le tournoi. Cependant, il n’y a que cinq joueurs qui figuraient dans cette équipe. Avec BJ Callaghan gérant ses derniers matchs avant le retour de Gregg Berhalter, peut-il mener l’équipe vers plus de succès ?

Les équipes s’affrontent désormais plus fréquemment dans la Ligue des Nations. Par conséquent, le niveau de compétition dans la CONCACAF continue de s’élever. Les États-Unis sont peut-être les champions en titre de cette compétition et de la Ligue des Nations, mais ils seront confrontés à un défi de taille dans la Gold Cup.

Cette défense du titre du tournoi 2021 commence contre la Jamaïque. Les Reggae Boyz ont fait la une des journaux en nommant Demarai Gray dans une équipe talentueuse. Arnold expose les chances que la Jamaïque pourrait avoir de percer contre des adversaires de premier plan comme les États-Unis. C’est aussi un tournoi important pour le Mexique. El Tri sort d’une lutte d’un week-end dans la Ligue des Nations.

Jon Arnold donne son aperçu de la Gold Cup

