Aperçu de la finale de la Supercopa d’Espagne : Barcelone contre le Real Madrid

Barcelone et le Real Madrid s’affronteront en deuxième le classique de la saison le dimanche à 14 h HE (diffusion en direct sur ESPN + aux États-Unis) avec la Supercopa espagnole en jeu. Alors que les deux équipes se battent pour la suprématie en Liga, la confrontation entre les géants espagnols va sans aucun doute remonter le moral du vainqueur alors qu’il vise la gloire nationale et européenne.

L’entraîneur-chef de Barcelone Xavi Hernandez vise son premier trophée en tant que manager du club, tandis que Carlo Ancelotti de Madrid cherchera à mener le club à une deuxième victoire consécutive contre ses rivaux.

Sam Marsden et Alex Kirkland d’ESPN décomposent tout et vous préparent pour la finale de la Supercopa à Riyad, en Arabie saoudite.

– Diffusez sur ESPN +: Supercopa espagnole, Coupe Carabao, plus (États-Unis)

Le Real Madrid poursuivra-t-il une autre saison chargée de trophées ou Xavi remportera-t-il son premier titre en tant qu’entraîneur-chef de Barcelone? Photo de José Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images

L’état de Barcelone avant la finale de dimanche

Barcelone a du mal à mettre les matchs au lit depuis la Coupe du monde. L’Espanyol est revenu pour faire match nul 1-1 au Camp Nou lors du premier match, avant que l’équipe de Xavi ne cède la tête à trois reprises contre l’Intercity de troisième division en Copa del Rey avant de gagner 4-3 en prolongation. Ils ont tenu le week-end dernier pour assurer une victoire importante à l’Atletico Madrid, mais n’ont pas tué le match, creusant plutôt pour conserver une victoire 1-0 en grande partie grâce au dégagement de dernière minute de Ronald Araujo sur la ligne de but.

Il n’est donc pas surprenant que le Barça ait cédé à deux reprises un avantage contre le Real Betis lors de la demi-finale de Supercopa de jeudi. Ils ont finalement organisé une finale contre Madrid grâce aux héroïques sur penalty du gardien Marc-André ter Stegen, mais les plaintes habituelles ont suivi.

“Nous devons être plus cliniques lorsque nous sommes en tête et au top”, a déclaré Xavi. “Nous devons être plus matures et contrôler le jeu lorsque nous menons. Cela manque pour le moment.”

EN DIRECT SUR ESPN+ (JEUX SÉLECTIONNÉS) Le beau jeu vit ici. Diffusez les meilleures ligues, tournois et équipes.

Inscrivez-vous à ESPN+ SAMEDI, JAN. 14 (toutes les heures ET)

• Reading vs Queens Park Rangers (10 h)

• Osasuna contre Majorque (12h30)

• Ajax vs Twente (15h00)

• Real Sociedad contre Athletic Bilbao (15h00) DIMANCHE, JAN. 15 (toutes les heures HE)

• Club Bruges vs Anderlecht (7h30)

• PSV Eindhoven contre Fortuna (8h30)

• Almeria vs Atletico Madrid (10 h)

• Barcelone vs Real Betis (14h30)

• Club Tijuana contre Cruz Azul (22 h)

Santi Gimenez a écrit dans AS que “comme c’est généralement le cas, le Barça s’est évanoui” au fur et à mesure que le match progressait contre le Betis. “Le Barça a de nouveau souffert du syndrome de la seconde période”, a ajouté Santi Nolla à Mundo Deportivo. “L’équipe est apparue indifférente, plus lente que lors de la première période.”

La période de lune de miel est terminée pour Xavi, ce qui peut être juste ou non. Il a hérité d’une équipe dans une dépression post-Lionel Messi, embourbé dans des difficultés financières et neuvième en Liga. Il les a ramenés en Ligue des champions – qu’ils ont ensuite quittés en phase de groupes cette saison pour la deuxième année consécutive – et a été soutenu sur le marché des transferts. Robert Lewandowski a fait la une des journaux en dépensant 150 millions d’euros pour un certain nombre de meilleurs joueurs, espérant que le succès les remettrait sur pied après un trophée – la Copa del Rey en 2021 sous Ronald Koeman – en trois ans. Du coup, il n’y a désormais plus d’argent à dépenser et plus de leviers financiers à actionner, mais l’effectif n’est pas mauvais.

Au niveau national, du moins, les choses vont bien. Ils sont en tête de la Liga, trois points d’avance sur Madrid n’ayant perdu qu’un seul match toute la saison. Une victoire en Supercopa dimanche pourrait fournir une rampe de lancement pour plus d’argenterie cette saison. Ils restent également dans la Copa del Rey.

Pourtant, malgré cela, la fine ligne entre le succès et l’échec semble plus présente au Barça que dans d’autres clubs. Les défaites contre le Bayern Munich et l’Inter Milan en Ligue des champions, qui les ont vus retomber en Ligue Europa, et la défaite contre Madrid au Santiago Bernabeu ont révélé des défauts. Les performances récentes l’ont également été.

Six buts encaissés en 16 matches de Liga contrastent avec 18 fuites en huit matches de coupe pour laisser planer des doutes sur une défense qui a lutté pour la cohérence cette saison en raison de blessures. L’absence d’un arrière droit fiable et naturel est le principal problème. Le débat est également servi au milieu de terrain Sergio Busquets, qui a fait sa 700e apparition au Barça contre le Betis, et sa valeur au plus haut niveau maintenant qu’il a 34 ans. Mais qui prend sa place au milieu de terrain central ? Frenkie de Jong est la seule vraie option dans l’équipe mais Xavi le préfère souvent plus en avant. En attaque, Lewandowski et Ousmane Dembele font la différence mais le Barça attend toujours l’un d’Ansu Fati, Raphinha ou Ferran Torres pour vraiment saisir la troisième position d’attaque à deux mains.

Le Barça, cependant, ne doit pas oublier d’où ils viennent. Les trois dernières années ont été difficiles et, à l’exception de la tache en Ligue des champions, cette année est une nette amélioration. Les performances ne sont peut-être pas toujours brillantes, mais Xavi n’est en poste que depuis 14 mois et une grande partie de l’équipe n’a été constituée qu’en été. Il y a des points positifs à saisir.

De plus, une victoire en Supercopa contre leurs plus grands rivaux, qui représenterait le premier trophée du projet Xavi, pourrait rapidement changer la perspective. À tout le moins, cela rachèterait Xavi un peu de calme alors qu’il poursuit la reconstruction. –Marsden

jouer 1:21 Le Real Madrid bat Valence aux stylos pour réserver une place en finale de la Supercopa Le Real Madrid bat Valence 4-3 lors d’une séance de tirs au but pour atteindre la finale de la Supercopa.

Comment le Real Madrid se présente-t-il avant la finale de dimanche ?

La victoire de mercredi aux tirs au but contre Valence a donné un regain de confiance au Real Madrid après que son élan ait été ralenti par une défaite 2-1 en Liga à Villarreal le week-end dernier, qui les a vus glisser derrière Barcelone dans la course au titre. Cela a cependant eu un coût : Eduardo Camavinga et Lucas Vazquez ont tous deux été expulsés sur blessure et ce dernier est exclu pour la finale de dimanche, s’ajoutant aux absences confirmées du défenseur David Alaba et du milieu de terrain Aurélien Tchouameni.

La saison de Madrid a été largement bonne, mais il y a eu juste assez d’oscillations – la défaite de Villarreal ; une défaite 3-2 à Rayo Vallecano avant la Coupe du monde ; un revers 3-2 contre le RB Leipzig en Ligue des champions ; et la nature parfois laborieuse de la demi-finale de mercredi – pour produire des doutes quant à jusqu’où l’équipe peut aller dans la deuxième saison d’Ancelotti en charge.

Le doublé de la Liga et de la Ligue des champions de l’année dernière était si glorieusement inattendu, à la fois en termes de résultat et de manière dont ce dernier a été réalisé, que cela allait toujours être un acte difficile à suivre. Les forces de l’équipe restent en grande partie les mêmes – Thibaut Courtois est le meilleur gardien de but du monde, Luka Modric et Toni Kroos sont une garantie indéfectible de contrôle et de créativité au milieu de terrain, et Vinicius Junior, Fede Valverde et Rodrygo Goes offrent une énergie juvénile et une qualité de soutien. de l’attaquant Karim Benzema – mais il y a aussi des doutes.

La défense, et la défense collective de l’équipe en tant qu’unité, n’est pas aussi solide qu’elle l’était l’an dernier. Madrid a concédé 16 buts en Liga jusqu’à présent, contre les six misérables du Barça. À l’autre bout du terrain, la saison de Benzema a été un faux départ après l’autre – culminant en ratant la campagne de Coupe du monde de France en raison d’une blessure – bien qu’il y ait eu des signes en milieu de semaine que le vainqueur du Ballon d’Or pourrait se rapprocher de son vrai soi. Benzema a marqué quatre buts au cours des deux dernières semaines contre Valladolid, Villarreal et Valence, mais trois d’entre eux étaient des tirs au but.

S’exprimant après le match mercredi, Ancelotti a été honnête dans son évaluation. “L’équipe n’est pas à son meilleur”, a-t-il déclaré. “C’est normal. La condition des joueurs s’améliore… Ça a été une saison unique, avec la Coupe du monde en décembre. Nous avions 14 joueurs [in Qatar] et c’est normal que [afterwards] ton niveau ne peut pas être au plus haut.”

Mais cette justification ne sera acceptée que si longtemps. À Madrid, comme Ancelotti le sait mieux que quiconque – il a été licencié par le club en 2015, un an après avoir remporté la Ligue des champions – les trophées sont l’essentiel.

Battre Barcelone en ferait deux pièces d’argenterie jusqu’à présent cette saison sur six possibles, ajoutant la Supercoupe d’Espagne à la Super Coupe de l’UEFA qu’ils ont remportée contre l’Eintracht Francfort en août, avec LaLiga, la Copa del Rey, la Ligue des champions et le Club de février. Coupe du monde encore à venir.

Un jugement définitif sur cette équipe, et Ancelotti, interviendra à la fin de la saison lorsque ces compétitions plus importantes seront décidées, mais lever la Supercopa serait une affirmation utile que les choses vont dans la bonne direction. –Kirkland

Pedri de Barcelone sera la clé pour débloquer la défense madrilène et offrir des opportunités à Robert Lewandowski. Pedro Salado/Images sportives de qualité/Getty Images

Joueur clé pour Barcelone : Pedri

Le Barça a été dépendant de divers joueurs cette saison. Lewandowski les a sauvés plusieurs fois avec 19 buts toutes compétitions confondues, Ter Stegen s’approche à nouveau de sa meilleure forme et a été le héros contre le Betis, tandis qu’Araujo et Dembele ont également contribué à des moments clés.

Pour que le Barça joue à l’image qu’il veut, cependant, il a besoin de Pedri à son meilleur. Il n’a encore que 20 ans mais est le premier choix au milieu de terrain, devant Busquets, De Jong et Gavi. Il a marqué des buts importants dans le passé, mais a maintenant la chance de livrer une performance déterminante lors d’une finale. –Marsden

Thibaut Courtois est venu à la rescousse de Madrid à plusieurs reprises, notamment lors de la finale de la Ligue des champions 2022. Peut-il recommencer ? CROCHET / Photonews via Getty Images

Joueur clé du Real Madrid : Thibaut Courtois

Benzema est le leader de cette équipe, Vinicius son étoile montante et Modric l’homme d’État le plus âgé, mais à maintes reprises, c’est Courtois qui les tire d’affaire. Le gardien de but a consolidé son statut de meilleur n ° 1 mondial avec son affichage de l’homme du match lors de la finale de la Ligue des champions l’année dernière, et – après une légère baisse plus tôt cette saison alors que les maux de dos ont eu un impact sur sa performance – il était en pleine forme contre Valence en demi-finale, sauvant le cinquième coup de pied décisif de Jose Gaya lors de la fusillade. Alors que la défense de Madrid semble chancelante, attendez-vous à ce que Courtois ait une autre soirée bien remplie contre le Barça. –Kirkland

Prédictions

Barcelone 2-1 Real Madrid (après prolongation) : Basé principalement sur le plus grand besoin du Barça pour un trophée, je prédis qu’ils feront le travail dans les prolongations. Madrid a remporté cette compétition la saison dernière et l’a enchaîné avec la Liga et la Ligue des champions. Ils semblaient passer par les motions contre Valence. Le Barça n’était pas beaucoup mieux contre le Betis mais pour différentes raisons. Le désir de valider le mandat de Xavi avec de l’argenterie, couplé à un banc plus profond pour le moment, devrait les pousser au-delà de la ligne. –Marsden

Barcelone 2-3 Real Madrid (après prolongation) : Quand le Real Madrid arrive en finale, il a tendance à la gagner – la dernière fois qu’il n’y est pas parvenu, c’était la Super Coupe de l’UEFA 2018 lorsqu’il a été battu par l’Atletico Madrid – et je pense qu’il en aura juste assez pour battre Barcelone. ici. Madrid a dominé la dernière Classique, une confortable victoire 3-1 en Liga en octobre, mais cela devrait être un match plus serré, et ne soyez pas du tout surpris s’il y a prolongation ou même pénalités. Benzema sera crucial, tandis que Valverde devrait marquer un gros but, après avoir été silencieux après la Coupe du monde. –Kirkland.