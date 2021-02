Aperçu de la finale de la saison des infirmières: Ashley fait face à la colère de Sinead

Hors de l’affaire.

Dans ce clip exclusif du mardi 23 février Infirmières finale de la saison, Ashley (Natasha Calis) fait face aux représailles de l’infirmière en chef Sinead (Cathy White) après avoir contacté le petit ami de ce dernier pour s’inquiéter de la consommation d’alcool de Sinead. Pour ceux qui ne connaissent pas le spectacle, par NBC, Infirmières «suit cinq jeunes infirmières travaillant en première ligne dans un hôpital du centre-ville animé, consacrant leur vie à aider les autres, tout en luttant pour s’aider elles-mêmes.

Cela s’est avéré vrai dans les images qui viennent de sortir ci-dessus.

« Qu’est-ce que je t’avais dit? » un Sinead enragé se jette sur Ashley. «Mon copain vient de me confronter au fait d’être de retour dans la goutte. Je me suis demandé d’où il avait eu une idée aussi ridicule et puis je me suis souvenu de notre petite conversation de ce matin.

Comme Ashely est à court de mots, Sinead demande à la jeune infirmière: « Regardez-moi! J’ai dit, regardez-moi. »

Cette commande ne convient pas à Ashley, qui rappelle à Sinead qu’elle n’est pas son enfant. Sinead rétorque: « Alors arrête d’agir comme tel. »

Incrédule, Ashley répond simplement, « Moi? »

En ce moment, une Sinead furieuse rappelle à Ashley qu’elle est aux commandes. «Vous travaillez toujours pour moi», prévient-elle. « Bien que j’aie la moitié envie de tirer sur ton cul maigre. »