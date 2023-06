Aperçu de la finale de la FA Cup: Man United vs Man City, de grandes questions

L’histoire fait signe entre Manchester City et Manchester United. Il y a deux « Doubles » en jeu et même un « Treble » alors que le 189e derby de Manchester se déroule lors de la 142e finale de la FA Cup.

L’affrontement de samedi à Wembley verra soit City, champion de Premier League, faire un pas de géant vers la réalisation d’un triplé de ligue, FA Cup et Ligue des champions en ajoutant la coupe à sa couronne de championnat, soit United remportera sa 13e FA Cup pour terminer une coupe nationale Double, avoir remporté la Coupe Carabao en battant Newcastle en février.

Il y a aussi le problème de la rivalité locale, City et United s’affrontant pour la première fois dans une finale majeure.

Malgré leur résurgence sous la direction d’Erik ten Hag, United entre dans le match en tant qu’outsider pour remporter la coupe, malgré avoir battu City lors de leur dernière rencontre – une victoire 2-1 en Premier League à Old Trafford en janvier – et avoir le dessus dans liens de coupe récents. City n’est pas seulement le favori pour battre United, mais aussi pour imiter le succès de son amer rival en 1999 de faire le triplé – la seule équipe anglaise à l’avoir réussi à ce jour.

Alors United peut-il gagner, ou City se rapprochera-t-il encore plus du triplé ? Voici les éléments clés de ce qui est la finale de la FA Cup la plus attendue de mémoire d’homme.

Les deux équipes de Manchester se rencontreront pour la première fois en finale de la FA Cup. Qui l’emportera ? OLI SCARFF/AFP via Getty Images

Est-ce vraiment la plus grande finale de FA Cup de tous les temps ?

Si vous supprimez les loyautés envers les clubs et adoptez une vision impartiale – ne vous attendez pas à ce que les fans de Liverpool, d’Arsenal ou de Chelsea donnent la tête d’affiche à cette finale de la FA Cup – il est difficile d’identifier un précédent qui a eu tant d’importance et suscité un tel intérêt mondial. .

Dans les années 1980, Liverpool et Everton ont longtemps dominé le football anglais et la finale de la FA Cup a organisé deux derbies du Merseyside, en 1986 et 1989, tous deux remportés par Liverpool. Le match de 1986 a vu Liverpool gagner pour assurer son premier doublé en championnat et en FA Cup, Everton terminant deuxième dans les deux compétitions, mais il n’y avait pas de triplé en jeu ni la possibilité que l’autre équipe fasse un doublé.

Il y a également eu des rencontres de poids lourds ces dernières années entre United et Arsenal, ainsi que Liverpool et Chelsea, mais cette finale de coupe a vraiment tout.

United veut terminer la saison avec deux trophées et remporter les deux coupes nationales pour la première fois dans la même campagne, mais ils veulent aussi désespérément empêcher City de faire le triplé. Ce n’est pas seulement parce que la fierté locale est en jeu, c’est parce que le Treble est la réalisation unique de United parmi les équipes anglaises et qu’elles ne veulent pas partager la distinction de le faire avec qui que ce soit, encore moins avec City.

D’un autre côté, City cherche désespérément à battre United en route vers son propre triplé. Faire le triplé serait assez satisfaisant, mais effleurer United à l’avant-dernier obstacle ne fera que le rendre plus agréable pour le manager Pep Guardiola et ses joueurs.

Man United a déjà empêché un club de faire le triplé, n’est-ce pas?

Oui. En 1977, United a affronté Liverpool en finale de la FA Cup et a empêché ses rivaux traditionnels d’atteindre le triplé 22 ans avant que l’équipe de Ferguson ne le réussisse.

Liverpool venait d’être sacré champion de la ligue et remporterait la première Coupe d’Europe du club en battant le Borussia Mönchengladbach à Rome quatre jours après la finale de la FA Cup. Mais une victoire 2-1 de United à Wembley a privé Liverpool de la distinction de devenir la première équipe anglaise à faire le triplé.

En 1985, United a battu les champions de la ligue Everton en finale de la FA Cup pour priver leurs adversaires d’un triplé en championnat, en FA Cup et en Coupe des vainqueurs de coupe d’Europe.

jouer 1:25 Man City contre Man United: la route vers la finale de la FA Cup Pour la première fois de l’histoire, les deux équipes de Manchester se rencontreront en finale de la FA Cup, mais l’équipe bleue ou l’équipe rouge l’emportera-t-elle ?

Où se classerait-il parmi les bouleversements si United battait City?

C’est une question qui est enracinée ici et maintenant dans le sens où City est le meilleur chien de Manchester depuis une décennie. United n’a pas terminé au-dessus de ses rivaux de la ville en Premier League depuis sa dernière victoire en 2013 et le trophée compte depuis lors – ironiquement, l’année où Sir Alex Ferguson a pris sa retraite est City 13, United 4.

La récente domination de City a bouleversé la rivalité avec United – bien que United soit toujours en tête du record de tous les temps en tête-à-tête avec 77 victoires contre 58 pour City – et ils sont les favoris pour remporter cette finale. Leur forme est supérieure: City n’a perdu qu’une seule fois lors de ses 26 derniers matchs et cela s’est produit lors du dernier match de la saison de championnat à Brentford, avec leurs joueurs clés reposés et le titre déjà bouclé.

Historiquement, United est le club le plus grand et le plus titré de loin, donc suggérer que ce serait un choc s’ils gagnaient samedi semblerait être un affront à leur tradition et à leur histoire. Mais il est indéniable que City est un grand favori et une victoire de United serait un énorme choc.

La victoire de Sunderland en finale de la FA Cup en 1973 contre une grande équipe de Leeds United est considérée comme le plus grand choc de tous, car Sunderland était à l’époque une équipe de deuxième niveau. Mais West Ham (également de deuxième niveau) battant Arsenal en 1980, les champions en titre de Liverpool perdant contre Wimbledon en 1988 et le relégué Wigan battant City en 2013 sont également des bouleversements mémorables.

United battant City n’éclipserait aucun de ceux-ci, mais ce serait certainement significatif.

Pourquoi City est-il un si grand favori pour gagner ?

Il y a tellement de fils dans l’histoire de City, et beaucoup remontent au fait qu’ils appartenaient au cheikh Mansour bin Zayed al Nahyan d’Abu Dhabi.

Depuis que Sheikh Mansour a acheté City en 2008, le club est passé d’une équipe constamment défaillante à sans doute la meilleure équipe du monde. City a les meilleurs joueurs – Erling Haaland, Kevin De Bruyne – et le meilleur manager de Guardiola, mais si la puissance financière de Sheikh Mansour fait une énorme différence, leur période de domination est entièrement due à Guardiola.

City a embauché l’ancien entraîneur de Barcelone et du Bayern Munich en 2016 dans le but de faire de l’équipe la meilleure d’Angleterre et d’Europe. Avec cinq des six derniers titres de Premier League, l’Angleterre a été dominée il y a longtemps, tandis que City n’est qu’à une victoire (contre l’Inter Milan en finale de la Ligue des champions cette saison) de conquérir l’Europe pour la première fois également.

L’intensité et l’attention portée aux détails de Guardiola sont reconnues, mais c’est sa capacité à constamment améliorer et réinventer les joueurs qui le distingue comme le meilleur du moment. L’arrière central John Stones a été converti en milieu de terrain cette saison, l’arrière latéral adolescent Rico Lewis a été confié à l’arrière droit et au milieu de terrain défensif, tandis que Jack Grealish, Nathan Ake, Riyad Mahrez et Rodri ont tous pris leurs jeux pour un nouveau niveau.

Aucune équipe ne travaille plus dur que Manchester City et cela témoigne de la capacité de Guardiola à motiver un groupe de joueurs qui ont déjà pratiquement tout gagné dans le match.

Alors, comment United peut-il battre City ?

La bonne nouvelle pour United est qu’ils ont gagné 2-1 lors de la dernière rencontre des équipes en Premier League à Old Trafford en janvier. United a également remporté cinq de ses dernières rencontres de FA Cup avec City. Mais quand la chaleur est allumée, City a battu tous ses plus grands adversaires depuis sa défaite à Old Trafford. Liverpool (4-1), Arsenal (4-1), le Bayern Munich (3-0) et le Real Madrid (4-0) ont tous été époustouflés par l’équipe de Guardiola récemment, alors United a un énorme défi devant eux.

United doit simplement jouer le même jeu discipliné et organisé qu’il a produit en battant City en janvier. À cette occasion, l’équipe de Ten Hag a coupé la ligne d’approvisionnement vers Haaland en annulant De Bruyne, mais ils ont également eu de la chance de leur côté avec une décision controversée de hors-jeu VAR donnant à United une voie de retour dans le match après que Grealish ait marqué le premier match pour City.

Si United veut gagner, ils doivent reproduire cette performance et espérer que les attaquants Marcus Rashford et Jadon Sancho pourront pénétrer la ligne de fond de City et profiter des opportunités qu’ils obtiennent.

L’absence de Lisandro Martinez en raison d’une fracture du métatarse aura un impact sur la défense de United, mais ils ont battu City sans l’international argentin en janvier, ils doivent donc recommencer.

Il s’agit d’arrêter Haaland, n’est-ce pas?

Erling Haaland a été transcendant lors de sa première saison à Manchester City. Man United peut-il l’empêcher de marquer samedi? Clive Rose/Getty Images

Pas assez. L’attaquant de City a marqué 52 buts en 51 matchs dans toutes les compétitions cette saison et est clairement la plus grande menace pour United. L’ancien attaquant du Borussia Dortmund a réussi un tour du chapeau lors de la victoire 6-3 contre United en octobre dernier, il a donc déjà le goût de marquer dans les matchs de derby. Mais City représente bien plus que ses objectifs

Un tour du chapeau de Mahrez les a vus gagner 3-0 contre Sheffield United en demi-finale, et City a quatre autres joueurs qui ont marqué 10 buts ou plus dans toutes les compétitions cette saison – Julian Alvarez, Phil Foden, Mahrez et De Bruyne – tandis que Ilkay Gundogan a marqué neuf buts depuis le milieu de terrain.

Cette équipe peut marquer depuis n’importe quelle zone du terrain et c’est le gros problème pour United. S’ils arrêtent Haaland, ce n’est qu’un élément du travail. Il y a tellement d’autres menaces à gérer aussi.

Qu’est-ce que nous devrions savoir de plus?

Il s’agit de la 12e finale de la FA Cup de City et ils ont un bilan mitigé, remportant six victoires et perdant cinq de leurs 11 précédentes. Depuis 2011, ils en ont remporté deux et en ont perdu une, avec leur dernière finale de coupe une victoire complète de 6-0 contre Watford en 2019. .

United disputera sa 21e finale de la FA Cup, un record partagé avec Arsenal, mais aucun club n’a perdu plus de fois que les huit défaites subies par United – une distinction peu enviable partagée avec Chelsea et Everton.

Si City bat United samedi sans encaisser de but, ils deviendront la première équipe depuis Bury en 1903 à traverser toute la compétition sans encaisser. Preston North End, en 1889, est la seule autre équipe à y parvenir.

City a battu Chelsea, Arsenal, Bristol City, Burnley et Sheffield United en route vers la finale ; United a affronté Everton, Reading, West Ham, Fulham et Brighton.