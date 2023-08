Aperçu de la deuxième semaine de la Racing League: le manager du Pays de Galles et de l’Ouest, Jamie Osborne, se méfie de l’avance «mince» sur Frankie Dettori et The East | Nouvelles de la course

Les champions en titre du Pays de Galles et de l’Ouest ont pris un bon départ et leur manager Jamie Osborne espère un avantage à domicile à Chepstow jeudi, tous en direct sur Sky Sports Racing.

Les premières places ne suffisent pas à conserver l’avance

Je n’aurais pas pu être plus heureux de nous voir mettre quatre gagnants au tableau lors de la soirée d’ouverture de la Racing League à Yarmouth le mois dernier, mais le premier classement de la ligue raconte sa propre histoire – les gagnants seuls ne suffisent pas à vous décrocher le titre.

Chaque chef d’équipe veut gagner – nous sommes tous des animaux compétitifs – et Matt Chapman pense qu’il a un compte à régler après que nous lui ayons arraché la victoire lors de la dernière journée de l’année dernière, donc chaque point compte.

Matt ne manquera pas un tour en essayant de prendre le dessus sur moi pour son équipe London & The South, qui a de nouveau l’air forte, donc je ne prendrai rien pour acquis.

Malgré la domination de l’action sur la piste du bord de mer, en grande partie grâce au magnifique triplé de ma fille Saffie Osborne, nous n’émergions toujours qu’avec une mince avance de 11 points sur The East.

Le tableau de la ligue montre également l’importance de soutenir vos gagnants avec des coureurs classés, et nous avons eu trop d’échecs. La foule de Frankie Dettori n’a pas seulement réduit l’écart en remportant la dernière course, mais aussi en remplissant la deuxième place.

Image:

Classement de la Racing League après la première semaine





C’était un match « à domicile » pour eux, et malgré notre domination, nous avons sorti ce que j’ai décrit comme une équipe modérée, mais nous sommes de retour sur notre propre patch jeudi et je suis beaucoup plus satisfait de notre force en profondeur.

Les conditions à Chepstow vont probablement être plus éprouvantes que prévu, nous avons donc dû faire quelques ajustements à nos plans avant l’heure de la déclaration. C’est une équipe solide, dirigée par un cheval et un cavalier de ma propre écurie.

Saffie bien garnie pour encore frapper

Ma fille Saffie a encore cinq sorties, ce qui signifie qu’il ne lui reste plus que 15 de ses 24 permis, donc je vais faire attention avec elle dans les quatre tours restants après cela, mais je la voulais particulièrement pour ma propre pouliche. DÉCISION DE L’EXÉCUTIF.

Elle se dirige vers Chepstow sous une pénalité de 6 livres pour avoir bien gagné pour Saffie à Goodwood la semaine dernière et malgré le poids accordé à tous ses rivaux dans le handicap de six stades (6,30), c’est notre meilleure chance de gagner la nuit dans une course plus faible que la celui qu’elle a disputé sur les Downs.

La décision exécutive est soutenue par le spécialiste formé par Dave Evans DORA PENNY dont la dernière victoire est survenue sur le All-Weather, mais elle a une forme de sol souple et Dave est un maître pour faire rebondir ses chevaux après des courses en dessous de la normale. Rhys Clutterbuck monte.

Nous pouvons prendre un bon départ dans le premier handicap d’un mile (5,30) avec le fiable YANTARNI et LE DILEMME DE MAC. Le premier est plus que capable de bien dépasser sa dernière marque et a affiché une solide performance pour terminer quatrième à Yarmouth.

Image:

Yantarni et William Buick (à droite) rentrent chez eux pour remporter le jenningsbet.com Handicap à Newmarket l’année dernière





Il est l’une des rares bonnes occasions pour Ian Williams tandis que le spécialiste du parcours Mac’s Dilemma vise sa cinquième victoire sur la piste pour son entraîneur John O’Shea. John est un homme gentil et un très bon entraîneur donc je suis content de l’avoir dans l’équipe.

Nous retournons dans la pépinière de six stades (6.00) avec NOEUD CHINOIS, qui s’est levée pour remporter une course similaire sur cinq stades à Yarmouth et semble apprécier le stade supplémentaire. Elle a gagné 5 livres dans une course plus forte, mais Rod Millman l’a en grande forme, donc je compte sur une grande performance d’elle et de Saffie car elle est notre seule représentante.

Je suis tranquillement confiant d’un gros retour de points dans le handicap de 10 stades (7,00) avec GORDON GRIS offrant à Saffie une autre chance de gagner. Ian Williams insiste sur le fait qu’il y a plus à venir de son fils de trois ans qui a été un peu malchanceux de ne pas faire ses débuts avec handicap à Newmarket.

Mais n’exclus pas MISS DOLLY À BASCULE qui a remporté un novice de Nottingham sur un terrain mou le mois dernier et qui est entrée dans un handicap pour la première fois avec une marque exploitable de 73. Son entraîneur Roger Teal m’assure qu’elle est en plein essor !

Ian avait plusieurs options pour le handicap de 10 stades à (7,30) mais voulait courir DANSER A PARIS, qui arrive en bonne forme après avoir terminé troisième dans un fort handicap à Goodwood la semaine dernière. Le terrain sera idéal pour lui et la réclamation de 5 livres de Sean Bowen lui donne une grande chance aux poids.

Manèges de Saffie CROYANT FANTASTIQUE pour Ed Walker qui apporte une forme gagnante à la table après avoir marqué lors de ce voyage à Newmarket. C’est un autre avec une forme de terrain souple, donc j’espère qu’il pourra aussi marquer des points au tableau.

Nous avons également deux représentants dans le handicap de cinq stades (8,00) dont Mike Bell’s CERCLE DE PIERRE, qui semble être dans la forme de sa vie à six ans. C’est un gagnant du parcours et de la distance qui a été l’une de nos quatre réussites lors de la soirée d’ouverture.

Image:

Saffie Osborne gagne sur Stone Circle à Yarmouth





En course avec seulement 3 livres de plus, il devrait donner à Saffie un autre bon tour alors que c’est génial d’avoir l’entraîneur local Chris Mason dans l’équipe avec JUSTE GLAMOURqui est polyvalent au sol et a battu Stone Circle à Salisbury il y a deux départs.

La finale de 100 000 £ à 8h30 donne Rod Millman’s ABLE KANE une autre bouchée à la cerise après avoir terminé deuxième de la course de sept stades à Yarmouth au premier tour. Il est juste le type de cheval constant dont vous avez besoin pour aider à ramasser des points et Ian Williams pense que le retour sur un terrain facile verra sa classe ESPRIT DE LUMIÈRE en bien meilleure forme aussi.

Une fois de plus, nous avons un excellent esprit d’équipe dans le camp Pays de Galles et Ouest avec de solides munitions encore à tirer. Je n’ai pas encore affronté le meilleur jockey David Egan et le vainqueur du premier tour Ross Coakley sera de retour dans l’équipe la semaine prochaine.

J’ai également les poids lourds Adam Kirby et Tom Queally dans mon arsenal et j’ai hâte d’essayer de les mettre sur un vainqueur dès que nous travaillerons dur pour maintenir notre défense du titre.

Regardez chaque compétition de la deuxième semaine de la Racing League de Chepstow en direct sur Sky Sports Racing le jeudi 10 août.