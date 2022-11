Aperçu de la demi-finale du Daily Chronicle Class 5A – Shaw Local

Classe 5A

No. 11 Nazareth (8-4) contre No. 1 Sycamore (12-0)

Lorsque: 14h samedi

Dernier match : Les équipes se sont rencontrées au premier tour des séries éliminatoires de 2015, le Roadrunner éliminant les Spartans, 38-6.

A propos des Spartiates : Sterling est devenu la dernière victime de la défense de Sycamore la semaine dernière alors que les Spartans ont blanchi les Golden Warriors 28-0. Et Sterling est entré avec une attaque puissante qui avait marqué au moins 50 points quatre fois cette année. Mais les gros matchs de Zack Crawford, Kiefer Tarnoki, Lincoln Cooley et Joey Puleo ont propulsé la victoire. … Crawford a également connu sa deuxième grosse semaine consécutive au poste de porteur de ballon. Il a en moyenne plus de 6 verges par course et a eu un touché, en plus de décrocher un quatrième et court clé en territoire sterling après une interception de Burke Gautcher. Cela a conduit à un touché de Tyler Curtis lors du jeu suivant et à une avance de trois points. … Le blanchissage était le sixième de l’année des Spartans et le deuxième des séries éliminatoires. Ils ont enregistré des blanchissages lors de cinq de leurs six derniers matchs, tous contre des équipes éliminatoires.

À propos des Roadrunners : Nazareth est l’une des trois équipes à quatre défaites restantes dans les séries éliminatoires dans les huit tranches, mais ne vous laissez pas berner par ce record. Les jeunes Roadrunners sont brûlants, vainqueurs de six matchs consécutifs remontant à la semaine 7 avec une marge de victoire de 29,8 points sur ces six matchs. Les quatre défaites de Nazareth sont survenues contre des équipes qui ont atteint au moins les quarts de finale dans des classements supérieurs, dont deux encore en vie en demi-finale. La recrue du Wisconsin, Justin Taylor, a couru pour deux touchés et Nazareth a maintenu Morgan Park à 113 verges d’attaque totale dans une victoire de 29-0 en quart de finale. Nazareth vise sa sixième participation à un match de championnat depuis 2015, la première depuis 2019 lorsque les Roadrunners ont pris la deuxième place de la classe 7A. Sophomore QB Logan Malachuk a lancé pour 2 079 verges et 13 touchés avec huit interceptions cette saison. Trois joueurs ont plus de 30 attrapés cette saison – le deuxième James Penley et les seniors Zach Hayes et Taylor. Sophomore Alex Angulo est le meilleur rusher de Nazareth avec 608 verges et neuf touchés. Gabe Kaminski, qui détient des offres de l’Illinois, de l’Iowa, du Tennessee et du Wisconsin, a 62 plaqués, 30 plaqués pour perte et 11 sacs.

Choix du Friday Night Drive : Sycomore