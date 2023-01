Aperçu de la date limite de transfert: Arsenal poursuit Caicedo

La fenêtre de transfert de janvier entre dans ses dernières heures, de nombreux clubs et joueurs tentant de conclure un accord avant la date limite de mardi à 23 h GMT / 18 h HE.

Choix de l’éditeur 2 Connexe

Certains transferts ont déjà été signés et achevés avant la date limite, Newcastle annonçant la signature de 40 millions de livres sterling de l’attaquant d’Everton Antoine Gordon dimanche, mais d’autres dont la poursuite par Arsenal du milieu de terrain de Brighton Moises Caicedo sont dans la balance et font face à une course contre la montre à faire.

Le jour de la date limite est généralement le moment où les clubs bien gérés s’assoient et regardent de loin les paris et les erreurs commis par les équipes qui ont laissé leur planification et leur recrutement à la dernière minute. Mais il reste encore beaucoup de transactions à conclure avant la fermeture de la fenêtre, alors qui sera au centre de l’action ?

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Des affaires qui pourraient être faites

Le milieu de terrain de Brighton Moises Caicedo veut partir et rejoindre Arsenal. Jacques Feeney/Hors-jeu/Hors-jeu via Getty Images

Le transfert d’Arsenal pour Caicedo sera probablement le plus gros contrat avant la date limite si les Gunners parviennent à persuader Brighton de laisser partir le milieu de terrain international équatorien. Des sources ont déclaré à ESPN que les Gunners avaient rejeté une offre de 60 millions de livres sterling vendredi, rapporte maintenant qu’une deuxième offre de 70 millions de livres sterling pour le joueur de 21 ans a également été refusée. L’entraîneur de Brighton, Roberto De Zerbi, a semblé laisser la porte ouverte au départ de Caicedo en disant “nous sommes prêts à aller de l’avant sans lui” après que son équipe ait éliminé le tenant de Liverpool de la FA Cup sans le milieu de terrain dimanche.

Le transfert potentiel de 45 millions d’euros de Tottenham pour l’arrière droit du Sporting CP Pedro Porro semble être parti avec les deux clubs ne parvenant pas à s’entendre sur les termes d’un accord, mais avec le joueur désireux de passer en Premier League. Bien que cela puisse encore arriver avec la poursuite des négociations d’ici mardi soir.

Leeds tente de sceller un prêt pour le milieu de terrain de la Juventus Weston McKennie, avec les deux clubs en pourparlers. Des sources du club ont déclaré à ESPN que la semaine dernière, bien que l’entraîneur de Leeds Jesse Marsch soit un grand admirateur de l’international américain, le coût financier d’un accord rendait hautement improbable que le joueur se rende définitivement à Elland Road. Mais avec la Juventus prête à accepter un petit prêt de l’ordre de 1,5 million d’euros pour le joueur de 24 ans avec Leeds payant son salaire, un prêt jusqu’à la fin de la saison pourrait être convenu dans les prochaines heures.

Newcastle, de haut vol, cherche toujours à renforcer son équipe après la signature de Gordon d’Everton et est intéressé par un accord de prêt pour le milieu de terrain de Sheffield United Sander Berge, qui est également sur le radar de Fulham.

Et gardez un œil sur Chelsea et son intérêt de longue date pour le milieu de terrain de Benfica Enzo Fernández. Chelsea a échoué avec un gros coup pour le vainqueur de la Coupe du monde en Argentine plus tôt ce mois-ci, mais ils pourraient encore faire une dernière tentative pour conclure un accord avant la date limite. Benfica ne permettra pas à Fernandez de partir à moins que la clause libératoire de 120 millions d’euros du joueur ne soit déclenchée, mais Chelsea sait qu’un accord peut être conclu à ce chiffre afin que la balle soit dans son camp.

Ailier de Manchester United Anthony Elanga est susceptible de partir en prêt. Le club a reçu plusieurs demandes pour l’attaquant suédois, le Borussia Dortmund étant l’option préférée du jeune.

Un autre accord à surveiller est la poursuite ambitieuse de Nottingham Forest contre le gardien du Paris Saint-Germain Clélor Navas. Forest a été en pourparlers avec l’ancien gardien du Real Madrid et le joueur de 36 ans serait désireux de passer en Premier League.

jouer 1:05 Une victoire en Premier League d’Arsenal éclipserait-elle les Invincibles ? Luis Miguel Echegaray laisse tomber une version audacieuse de l’équipe ESPN FC après la victoire 3-2 d’Arsenal sur Manchester United.

Quels clubs auront une journée chargée ?

Chelsea a déjà eu une fenêtre chargée – avec des arrivées notables en janvier, notamment Mykhaïlo Mudryk (70 M€), Joao Felix (prêt), Benoît Badiashile (37 M€) et Noni Madueke (35 millions d’euros), ainsi que Malo Gusto de Lyon (35 millions d’euros, prêté) – ils feront donc tout ce qu’ils peuvent le dernier jour pour conclure un autre contrat avec un milieu de terrain. Mais le club qui a le plus besoin de recruter des joueurs est Everton en difficulté.

Après avoir reçu 40 millions de livres sterling de Newcastle pour Gordon, Everton dispose désormais de fonds pour signer les deux ou trois joueurs que le nouveau manager Sean Dyche voudra pour dynamiser son équipe. Le renforcement des options d’attaque de l’équipe a été une priorité avant que Frank Lampard ne soit limogé plus tôt ce mois-ci et qu’Everton ait tenté en vain de persuader Manchester United de leur prêter Elanga. Mais maintenant que Gordon est parti, le besoin de nouveaux attaquants a augmenté, donc Everton sera occupé jusqu’aux dernières secondes de la fenêtre.

Brighton peut également ajouter des joueurs avant la date limite. Les mouettes se laissent aller Léandro Trossard déménager à Arsenal pour 21 millions de livres déjà ce mois-ci et pourrait également voir Caicedo se rendre aux Emirats pour le triple de ces frais.

Avec un attaquant de 18 ans Evan Ferguson contraint de quitter la victoire de la FA Cup contre Liverpool en raison d’une blessure à la cheville, le club pourrait être contraint de faire des affaires pour renforcer ses espoirs de qualification européenne via la Premier League ou la FA Cup, avec Yasin Ayari, 19 ans, sur le point de arrivent pour 6 millions d’euros du côté suédois AIK.

Brighton est un club qui conclurait généralement ses accords bien avant la date limite, mais les circonstances ont dicté un changement de politique cette fois-ci. Avec un tel bilan en matière de recrutement, ils sont susceptibles de se déplacer vers des joueurs qui ont été des cibles à long terme.

Des mouvements surprises qui pourraient arriver

Youri Tielemans de Leicester est en fin de contrat cet été. George Wood/Getty Images

Il y a plusieurs joueurs de haut niveau qui sont maintenant dans les six derniers mois de leur contrat et qui pourraient se retrouver à déménager le jour de la date limite pour des raisons purement économiques. Les clubs étant confrontés à la perspective de les perdre pour rien cet été, mardi est la dernière chance d’encaisser et de collecter des fonds.

de Leicester Youri Tielemans est un joueur avec de nombreux admirateurs, dont Manchester United, et son contrat expire en juin. Les clubs intéressés pourraient donc obtenir le milieu de terrain belge moyennant des frais supplémentaires s’il est clair qu’il ne signera pas de nouveau contrat.

Ailier des loups Adama Traoré est un autre joueur qui pourrait être disponible en raison de sa rupture de contrat cet été, tandis que Tottenham pourrait également être prêt à décharger l’ancien attaquant du Paris Saint-Germain Lucas Moura.

Axel Tuanzebe (Manchester United) et Matt Ritchie (Newcastle) pourrait également être déplacé moyennant des frais avant la date limite.

Des mouvements qui n’arriveront pas

Christian Pulisic restera à Chelsea. Getty Images

Harry Maguire ne quittera pas Manchester United avant la date limite. Le défenseur anglais a perdu sa place dans l’équipe d’Erik ten Hag et n’a débuté qu’une seule fois en Premier League depuis septembre, mais il n’est pas prévu à Old Trafford que le joueur de 29 ans parte. Ce pourrait être une autre histoire en été, quand un manque de football en équipe première pourrait forcer le défenseur de 80 millions de livres sterling à chercher un mouvement, mais Maguire restera à United jusqu’à la fin de la saison.

MARQUE OGDEN Lisez toutes les dernières nouvelles et réactions de l’écrivain senior de l’ESPN FC, Mark Ogden.

Christian PulišićLa blessure au genou de l’attaquant américain a exclu la possibilité que l’attaquant américain quitte Chelsea ce mois-ci. Des sources ont déclaré à ESPN en novembre que les clubs avaient été informés que le joueur de 24 ans serait disponible pour un transfert ce mois-ci, Manchester United étant prêt à envisager un prêt après la résiliation mutuelle de Cristiano Ronaldole contrat. Mais avec Pulisic qui devrait être mis à l’écart pendant encore un mois au moins, il restera à Chelsea jusqu’à l’été.

Attaquant de la Juventus Dusan Vlahovic restera à Turin, a déclaré à ESPN une source connaissant sa situation, malgré les problèmes financiers du club et la perspective de rater la qualification européenne après avoir perdu 15 points pour des irrégularités de transfert.

Le milieu de terrain du Borussia Dortmund Jude Bellingham est sur le radar de tous les grands clubs. Alexandre Simoes/Borussia Dortmund via Getty Images

Des déménagements pour l’été

Milieu de terrain du Borussia Dortmund Jude Bellingham et attaquant de Tottenham Harry Kane sont les deux joueurs les plus susceptibles d’être au centre des sagas de transfert cet été.

Liverpool, Manchester City et le Real Madrid se disputent la signature de Bellingham, mais l’international anglais n’ayant pas de clause de libération dans son contrat, le club de Bundesliga pourrait commander plus de 120 millions d’euros pour le joueur de 19 ans étant donné qu’il a un contrat jusqu’au 2025.

Pendant ce temps, Manchester United devrait mener la course pour Kane s’il refuse l’opportunité de prolonger son contrat avec Tottenham, qui expire en 2024.

United a fait de la signature d’un avant-centre de première classe sa priorité cet été et Kane est l’option privilégiée. Mais des sources ont déclaré à ESPN que United regardait également Napoli Victor Osimhen et du FC Salzbourg Benjamin Seskoqui a déjà signé un accord avec le RB Leipzig, club partenaire de Salzbourg au sein du groupe Red Bull, pour passer en Bundesliga cet été.