Aperçu de la Coupe du monde 2022 au Japon

L’équipe nationale du Japon a navigué dans un groupe médiocre en 2018 (Colombie, Sénégal et Pologne) pour gagner quatre points et un voyage aux huitièmes de finale.

Comment s’en sortiront-ils à la Coupe du monde 2022 ?

Même avec une meilleure équipe – leur classement FIFA est passé de 50 à 24 en quatre ans – le tirage au sort offre une tâche beaucoup plus difficile.

Le tirage au sort n’a pas été aussi clément, cette année les Samouraïs Bleus affrontent l’Allemagne, l’Espagne et le Costa Rica.

Le style de jeu japonais

Le Japon veut attaquer aussi souvent que possible. Ils feront pression sur la défense et essaieront de créer des occasions grâce aux revirements.

Ils peuvent enchaîner les passes ensemble dans une accumulation lente, et ils peuvent également battre des équipes avec du rythme sur les ailes. Leur capacité à capitaliser sur les erreurs peut être vue dans ce but contre les États-Unis lors du match amical d’été :

Il y a deux questions auxquelles ils doivent répondre s’ils veulent avoir du succès au Qatar : 1) peuvent-ils défendre assez bien ; et 2) peuvent-ils changer leur style pour adopter une posture plus défensive et de contre-attaque ?

En 2018, ils ont devancé la Belgique favorite 2-0, mais ils n’ont pas pu conserver la tête et sont tombés sur un but de Nacer Chadli dans les arrêts de jeu.

Équipe du Japon pour la Coupe du monde 2022

L’effectif (4-2-3-1) :

Shuichi Gonda semble être le partant dans le but. Gonda joue pour Shimizu dans la J-League et le joueur de 33 ans compte 34 sélections. L’ancien homme d’État Eiki Kawashima (95 sélections) et Daniel Schmidt sont les autres choix.

Bien que Kawashima ait reçu le maillot numéro un, il n’a pas joué pour son équipe de club, Strasbourg, de toute la saison. Schmidt joue également en Europe, pour le club belge de Saint-Trond.

Le style d’attaque du Japon peut les laisser court dans le dos lorsqu’ils le retournent, donc Gonda devra être vif pour les garder dans le groupe.

Le centre de la défense devrait être ancré par Tokehiro Tomiyasu d’Arsenal et le capitaine de l’équipe Maya Yoshida.

Ces deux-là n’ont pas participé au match amical de jeudi contre le Canada; Les Bleues sont allées avec Hiroki Ito et Hiroki Sakai en arrière et Shogo Taniguchi et Kou Itakura en défense centrale. Lorsque le Japon clique, les arrières latéraux avancent le plus loin possible.

Le match contre le Canada a montré que les coups arrêtés peuvent être un problème, car ils ont été marqués directement à partir d’un coup de pied de coin.

Le milieu de terrain Takumi Minamino est le plus grand nom du club, ayant joué pour Liverpool avant de rejoindre son club actuel, Monaco. Il règne pleinement sur le centre du parc, et l’absence d’attaquant vedette signifie que les Bleus dépendront de sa créativité.

Les deux joueurs derrière Minamino sont de bons passeurs bien qu’ils puissent se faire prendre en possession. Gaku Shibasaki de Leganes a aidé sur le seul but du Japon contre le Canada avec ce formidable ballon en profondeur.

La plupart des joueurs larges jouent dans les meilleures ligues européennes, à l’exception du buteur d’aujourd’hui, Yuki Soma, qui joue dans la J-League. L’un d’eux, Kaoru Mitoma, a fait son entrée dans le onze de départ de Brighton cette saison.

Qui joue devant est un énorme point d’interrogation. Les meilleurs choix sont Takuma Asano de Bochum, Ayase Ueda du Cercle Brugge et Daizen Maeda du Celtic. Ces trois-là n’ont que 8 buts internationaux entre eux, et ils vont devoir trouver des buts s’ils veulent rivaliser dans ce groupe difficile.

Le style de jeu du Japon peut surcharger les équipes de moindre importance ; ils ont enregistré des victoires de 14-0 contre la Mongolie et 10-0 contre le Myanmar.

Mais ils n’ont pas pu garder l’avance contre la Belgique il y a quatre ans, ni cette semaine contre le Canada. Ils n’auront pas peur de l’Espagne ou de l’Allemagne, mais on voit mal comment le Samouraï Bleu s’en sortira.

