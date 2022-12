Aperçu de King George VI Chase: l’équipe de Cheveley Park pense qu’Envoi Allen pourrait se rendre à Kempton sous le radar | Nouvelles de la course

Bravemansgame et L’Homme Presse figurent parmi un dernier peloton de neuf chevaux déclarés pour le Ladbrokes King George VI Chase à Kempton.

Paul Nicholls considère depuis longtemps la pièce maîtresse du Boxing Day comme une cible sur mesure pour Bravemansgamequi a été un brillant vainqueur du Kauto Star Novices’ Chase ce jour-là la saison dernière.

Le joueur de sept ans a cimenté ses prétentions avec une victoire de retour dans le Charlie Hall Chase à Wetherby en octobre et est fortement convaincu de fournir à Nicholls un 13e succès de King George.

Il n’est cependant pas le seul coureur du maestro de Ditcheat, avec le vainqueur Haydock en amélioration Tueur à gages également considéré comme un concurrent de premier plan, tandis que le héros du roi George 2020 Frodon tente de reconquérir sa couronne.

Bravemansgame est en tête des listes ante-post depuis un certain temps, mais a vu cette position contestée ces derniers jours par la formation de Venetia Williams. L’Homme Presse.

Comme son grand rival, l’import français a été l’un des chasseurs novices les plus performants la saison dernière, avec sa plus grande journée à venir dans le Brown Advisory Novices’ Chase au Cheltenham Festival.

Il a produit une formidable performance de port de poids pour faire une réapparition réussie dans le Rehearsal Chase à Newcastle le mois dernier et est prêt à donner à Williams un deuxième succès à King George, quelque 24 ans après avoir décroché l’or avec Teeton Mill.

Le gestionnaire de Herefordshire a une deuxième corde à son arc sous la forme de Pagaille royaletandis que les espoirs irlandais sont portés par Henry de Bromhead Envoi Allen.

Le cheval de huit ans, propriété de Cheveley Park Stud, a peut-être perdu l’aura d’invincibilité qu’il avait autrefois, mais a prouvé qu’il n’était pas un dossard en remportant le Down Royal Champion Chase lors de sa dernière apparition – son premier départ lors du voyage King George de trois milles.

Le directeur de Cheveley Park, Richard Thompson, a déclaré: “On ne parle pas autant de lui que de certains autres chevaux, mais je pense que nous y allons avec une chance et nous sommes ravis.

“Je serai fasciné de voir comment il court. Je n’avais aucune idée (à quoi m’attendre) à Down Royal et c’était une si belle victoire pour lui. Cela nous a vraiment montré que trois milles lui iraient bien.”

Envoi Allen a souffert de problèmes respiratoires bien documentés, mais Thompson a bon espoir sur ce front.

Il a ajouté: “Je pense que s’il s’installe bien et voyage bien et facilement, il peut entrer dans un rythme sur trois miles et j’espère que sa respiration sera bonne, comme c’était la dernière fois. Voyons voir. Gagner un King George serait incroyable .”

de Lucinda Russel Ohé Señor a battu Bravemansgame et L’Homme Presse à Aintree au printemps, mais les reprend avec quelque chose à prouver après des défaites successives cet automne.

Eldorado Allenformé par Joe Tizzard, a terminé deuxième derrière Bravemansgame dans le Charlie Hall et a depuis occupé la deuxième place de Haydock’s Betfair Chase derrière Protektorat.

Le champ est complété par un outsider formé par Alex Hales Banque des meuniers.