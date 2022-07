Aperçu de King George: les relations de Westover s’attendent à un “merveilleux” concours d’Ascot et insistent sur le fait que l’un des six peut gagner | Nouvelles de la course

Les soies vertes, blanches et roses de Juddmonte sont parmi les plus reconnaissables de la course et Westover, formé par Ralph Beckett, visera à leur offrir un quatrième succès en six ans dans les prestigieux King George VI et Queen Elizabeth Qipco Stakes à Ascot samedi, en direct sur Sky Sports Racing.

La remarquable Enable a remporté la course à trois reprises, en 2017, 2019 et 2020, pour faire d’elle le cheval le plus titré de l’illustre histoire de la pièce maîtresse de l’été.

Pourtant, aussi dur que cela puisse paraître, Khalid Abdullah, fondateur de l’opération, n’a vu ses couleurs portées à la victoire que par un seul autre cheval de la course en près de 40 ans – le brillant Dancing Brave en 1986.

Cela ne fait que montrer le calibre d’animal nécessaire pour gagner le concours et bien que seulement six se présentent cette année, tous sont les gagnants du groupe un, à l’exception d’Emily Upjohn, qui a été battue à un cheveu dans les Oaks.

Westover a remporté le Derby irlandais la dernière fois, Mishriff a remporté des courses majeures dans le monde entier, Torquator Tasso a été un vainqueur surprise de l’Arc de l’année dernière et Broome d’Aidan O’Brien a rebondi pour se former dans les Hardwicke Stakes.

Pyledriver, vainqueur de la Coronation Cup, a été battu d’une longueur dans le vase de Hong Kong pour l’équipe de William Muir et Chris Grassick.

Le directeur général de Juddmonte, Barry Mahon, sur Westover…

“Je suppose qu’il y a un mélange de nervosité et d’excitation. C’est une course de haut niveau et je pense que n’importe lequel des six est tout à fait capable de la gagner.

“Mishriff est évidemment un cheval de très grande classe, tout comme Emily Upjohn, tout comme Broome et tous les autres. Ce sont tous des animaux d’élite et ce sera une course merveilleuse.

“Je pense que Ralph est très content de Westover et physiquement, il a bien fait, alors j’espère que les trois courses assez rapprochées ne compteront pas contre lui.

“Vous ne savez jamais vraiment affronter les chevaux plus âgés pour la première fois et ensuite vous avez la pouliche (Emily Upjohn) jetée pour obtenir l’allocation de poids. Cela va faire une belle course, pour être juste.

“Nous avons tous hâte d’y être. Au début de l’année, aucun d’entre nous n’aurait pu imaginer que Westover aille aussi loin, donc c’est une surprise pour nous tous, mais il n’a cessé de s’améliorer physiquement et c’est là que tous les l’amélioration est venue.”

Image:

Colin Keane et Beckett posent avec Westover après avoir remporté le Derby irlandais





L’entraîneur John Gosden sur Emily Upjohn…

“En fin de compte, il s’est avéré impossible d’y arriver (Irish Oaks au Curragh) à moins de vouloir faire un long voyage et de descendre de l’avion et d’aller directement dans le paddock, ce qui n’allait pas être trop intelligent.

“Nous l’avons heureusement laissée dans le King George sur la base que vous ne savez jamais. Ce n’était évidemment pas le plan A, mais il s’est avéré être le plan B et étant une pouliche de trois ans, elle bénéficie d’une pierre des chevaux plus âgés et 3lb de Westover.”

L'entraîneur John Gosden dit que les poids favoriseront les enfants de trois ans qui s'aligneront demain dans le King George à Ascot.



Gosden sur Mishriff…

“La Coupe d’Arabie saoudite ne s’est pas très bien déroulée pour Mishriff cette année. Les sportifs ont dit que ça ressemblait beaucoup plus à une piste américaine et il en a eu beaucoup dans le visage et dans la bouche et j’ai bien peur qu’il ne l’ait fait ‘ t aime beaucoup.

“Nous l’avons rafraîchi et il a couru une superbe course dans l’Eclipse et a terminé fort. Nous sommes conscients qu’un mile et quart est probablement sa distance parfaite, comme il l’a prouvé dans le Juddmonte International, mais nous avons été très satisfaits de sa préparation et il vient ici un cheval relativement frais.”

Le jockey James Doyle parlera à David Egan après avoir remplacé son collègue de la salle de pesage sur Mishriff pour le roi George de samedi après la conclusion de l'accord de mandat d'Egan avec le propriétaire, le prince Faisal.



L’entraîneur Marcel Weiss sur Torquator Tasso…

“Le cheval n’a pas couru à deux ans, mais il s’améliore tout le temps. La décision de le garder à l’entraînement à cinq ans a été prise trois jours seulement après l’Arc l’an dernier parce que le cheval n’avait pas couru trop de fois dans sa vie et semblait s’améliorer », a déclaré l’entraîneur Marcel Weiss.

“Il a un caractère très fort mais si vous le comprenez et allez avec lui, pas contre lui, alors c’est un beau cheval et il a beaucoup confiance en lui.

“Il y a de gros chevaux dans la course et nous avons beaucoup de respect pour les trois ans et Mishriff, mais si vous voulez gagner l’Arc, vous devez battre ces chevaux et il est assez bon.”

Le vainqueur allemand du Prix de l'Arc de Triomphe 80/1, Torquator Tasso, se rendra à Ascot samedi dans le but de provoquer une autre surprise majeure dans le King George, en direct sur Sky Sports Racing.



L’entraîneur William Muir sur Pyledriver…

“C’est une bonne course et elle veut l’être. C’est l’un des affrontements de la saison et depuis que je suis impliqué dans la course, c’est une course que vous attendez avec impatience parce que vous obtenez le meilleur des deux générations”, a déclaré Muir.

“Nous n’avons eu aucun problème depuis Epsom, nous sommes en forme. Il a fait un petit tour autour de Newbury, juste un tour tranquille – pas un galop ou quoi que ce soit de stupide – juste pour se dégourdir les jambes sur une piste et ça s’est très bien passé. . Étaient très heureux.”

Le jockey PJ McDonald dit que recevoir l'appel pour piloter Pyledriver des entraîneurs William Muir et Chris Grassick dans le King George de samedi à Ascot est un "booster de confiance".



L’entraîneur Aidan O’Brien sur Broome…

“Nous sommes contents de lui. Tout s’est bien passé depuis le dernier jour et le plan était toujours d’y retourner.

“Il a fait une belle course le premier jour sur un mile et quart et il s’est bien avancé à partir de là et a bien gagné le dernier jour.”