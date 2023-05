Aperçu de Google Pixel pour commencer à afficher les mises à jour du statut de covoiturage

Nous savons en quelque sorte que cette fonctionnalité est en préparation depuis un certain temps, mais maintenant, une bascule « Covoiturage » a commencé à apparaître sur les appareils Pixel réels. Il se trouve dans les principaux paramètres de la fonction En un coup d’œil et sa description se lit comme suit : « Affiche l’état de votre trajet ».







Bascule de covoiturage

Il montrera à quelle distance une voiture se trouve de votre position sur l’écran de verrouillage du Pixel avec l’intention de vous faire gagner du temps d’avoir à ouvrir l’application ou la nuance de notification pour les mêmes informations. Uber et Lyft sont pris en charge par la nouvelle fonctionnalité d’affichage « Ridesharing ».

Cela porte à 10 le nombre total de basculements dans la liste principale En bref, avec d’autres en cours si l’on en croit les rumeurs et les fuites d’applications. Certains d’entre eux incluent la détection et l’avertissement des sons forts potentiellement dommageables pour l’audition et des horaires d’aéroport et d’autres transports en commun en cours de surface.

