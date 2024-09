Aperçu de Dragon Age : The Veilguard : BioWare a enfin réussi à créer le créateur de personnages que j’ai toujours voulu

Après dix ans, nous ne sommes plus qu’à un peu plus d’un mois de jouer à Dragon Age : The Veilguard. J’ai joué sept heures au premier jeu original de BioWare depuis Anthem en 2019 et au quatrième volet principal de la série Dragon Age, en commençant par le prologue et en le chargeant plus tard dans plusieurs sauvegardes différentes. En tant que fan de longue date, je dirai que dix ans, c’est très long, mais jusqu’à présent, The Veilguard n’a pas déçu.

Entrer dans la peau du personnage

Maintenant, je pourrais vous parler des combats (et je le ferai) ou des magnifiques lieux (cela arrive aussi) ou de ce que j’ai ressenti en revoyant Varric et Solas. Ou je pourrais passer directement au créateur de personnages et commencer par : Il y a. Tellement. De. Cheveux. Écoutez, j’ai adoré Dragon Age : Inquisition, mais les fans ont depuis longtemps reconnu les limites de son créateur de personnages. Le Veilguard m’a époustouflé à cet égard. Après les options médiocres du dernier opus, c’est fou de voir ce que nous avons à attendre avec impatience. Trente options de cheveux pour les Qunari et 88 pour les non-Qunari, avec une physique magnifique alors que Rook se précipite dans le nord de Thedas. Tant de textures de cheveux différentes sont représentées, que vous souhaitiez des cheveux totalement raides, des vagues 2B ou des boucles 4C. En créant mon personnage, j’ai été immédiatement attiré par une longue tresse qui se balançait aussi vite que moi.

Les cornes des Qunari ont également connu une amélioration considérable. Avec 49 styles uniques, les options vont de grandes et imposantes à décoratives ou même asymétriques. Cela dit, oui, leurs fronts peuvent paraître assez discordants. J’ai joué en tant que mage Qunari pendant la majeure partie de mon aperçu et je dois dire que je me suis habitué à ce look assez rapidement. Drago n Age : The Veilguard n’est en fait que le deuxième jeu de la série où vous pouvez jouer en tant que Qunari, donc l’étrange déséquilibre entre le front et le visage ressemble à des difficultés de croissance stylistique. Je reste curieux de savoir si plus de temps avec le créateur de personnages pourrait aider. L’Arishok de Dragon Age 2 est, à mon avis, un modèle magnifiquement conçu et j’aimerais pouvoir créer une tour Qunari qui soit aussi mémorable.

Chaque aspect de votre Tour est modifiable, permettant même une asymétrie faciale si vous le souhaitez.

La personnalisation ne s’arrête pas aux cheveux (ou aux cornes), bien sûr. Chaque aspect de votre Rook est modifiable, vous permettant même une asymétrie faciale si vous le souhaitez. Les curseurs vous permettent de tout modifier, de la forme de la tête à la mélanine de votre peau en passant par la présence de vitiligo. Mon ajout préféré, cependant, est peut-être l’introduction de la diversité corporelle. Cyberpunk 2077 et Baldur’s Gate 3 en avaient des traces, mais n’étaient pas du tout à la hauteur de ce dont vous êtes capable dans The Veilguard, qui ressemble beaucoup plus à l’étendue du créateur de personnages de Dragon’s Dogma 2. Pour chacune des quatre races, il existe de nombreux préréglages parmi lesquels choisir, tous avec des hauteurs et une répartition des muscles/graisses variables. Cependant, une fois que vous avez choisi votre préréglage, vous pouvez développer ces éléments autant que vous le souhaitez.

Le premier est une triangulation de coordonnées permettant de nombreuses combinaisons uniques de types de corps plus minces, plus grands ou plus musclés. Les curseurs de hauteur sont amusants, surtout lorsqu’il s’agit de regarder mon elfe particulièrement petit ruiner des années de planification rituelle de Solas en poussant une statue. Les options semblent presque infinies. Il y a même un curseur pour les fessiers et, oui, j’ai donné un sacré coup de pied à mon Rook. Tout cela n’est qu’un aperçu de la surface. Je n’ai même pas abordé les poils du visage, le maquillage, les cicatrices ou les tatouages. En tant qu’elfe, mon Rook portait du vallaslin, mais il existe tellement de modèles différents pour le visage et le corps avec lesquels expérimenter.

Même si je n’ai pas passé beaucoup de temps à explorer les possibilités de personnalisation de l’Inquisiteur, je sais que nous aurons tous la chance de les créer de la manière dont nous l’avons toujours imaginé. De plus, cela peut être un soulagement pour certains d’entre vous de savoir que Veilguard abandonne l’horrible éclairage vert du créateur de personnage d’Inquisition et vous permet à la place de parcourir plusieurs options d’éclairage pour créer des Tours qui sont aussi belles en jeu qu’elles le sont lorsque vous les créez.

Chance de combat

Le combat, quant à lui, était un changement rafraîchissant par rapport à DA:I. Ma classe de prédilection a toujours été le mage, et même en tant que Chevalier-Enchanteur, j’avais souvent l’impression de rester immobile en appuyant sur la gâchette gauche. On avait l’impression de revenir au rythme de DA2, avec des innovations qui améliorent l’expérience de combat dans son ensemble. Le Veilguard introduit un nouveau style de combat pour les mages, avec un orbe et une dague adaptés au combat rapproché. Il est fait sur mesure pour les joueurs comme moi qui aiment la magie mais qui aiment aussi beaucoup poignarder.

Le combat était un changement rafraîchissant par rapport à Dragon Age : Inquisition.

Lors de mon aperçu, j’ai joué le prologue, puis je suis passé à différents points de l’acte 1, ce qui m’a permis de découvrir rapidement la progression que Rook et ses compagnons peuvent suivre en tant que combattants. Nous ne pourrons peut-être pas prendre le contrôle de nos compagnons cette fois-ci, mais The Veilguard encourage vraiment l’élaboration de stratégies avec eux. Ils vous appelleront lorsqu’ils auront reconstitué leur mana ou leur endurance, et la roue des capacités suggère même des combos. Pendant l’événement, je me suis concentré sur les missions, je n’ai donc pas eu autant de chances d’interagir avec les personnages que je l’aurais souhaité, mais même les brefs moments de plaisanterie m’ont rapidement fait aimer d’eux.

Dragon Age : The Veilguard – 15 captures d’écran exclusives prises en mode photo

Chaque classe possède sa propre capacité ultime (pensez à la capacité Focus) ainsi qu’une attaque à distance – pour les guerriers, cela signifie lancer votre bouclier comme un boomerang métallique géant. J’ai toujours joué à Dragon Age pour l’histoire et non pour le combat, mais avec ce nouveau système, je me suis beaucoup amusé. Je me suis senti présent à chaque rencontre et vraiment accompli après chaque combat contre un boss. Cela dit, il y a certainement une certaine courbe d’apprentissage. Je me suis encore retrouvé à confondre les commandes après quelques heures. C’est un écart par rapport aux trois volets précédents, mais heureusement, The Veilguard propose cinq niveaux de difficulté différents que vous pouvez changer à volonté si vous voulez vous familiariser avec le jeu.

La décennie sans Dragon Age se termine bientôt

En tant que fan de longue date, The Veilguard m’a donné l’impression de revenir chez moi. Tout comme j’ai retrouvé des visages familiers dans Solas et Varric, j’étais ravi de retrouver le monde de Thedas lui-même. Le fait de nous déplacer vers le nord permet de ressentir le même sentiment de découverte que j’ai ressenti dans Inquisition, et si je devais encourager quelque chose, c’est de vraiment observer votre environnement. Non seulement il y a de petites énigmes environnementales à résoudre ainsi que de petits moments efficaces de narration visuelle, mais l’horizon est rempli de paysages à couper le souffle qui font comprendre l’ampleur de ces lieux qui m’ont toujours personnellement intéressé. Un nouveau lieu, par exemple, est une magnifique prison sous-marine appelée l’Ossuaire. Je ne vais pas gâcher ce que vous êtes là pour faire, mais la conception à elle seule en fait l’un des moments les plus mémorables que j’ai vécus dans n’importe quel jeu Dragon Age.

Même après des heures de jeu, j’ai toujours l’impression que j’aurais pu jouer encore de nombreuses heures. Je suis optimiste à propos de The Veilguard et je suis plus excité que jamais à propos d’un autre jeu depuis un bon bout de temps. Si vous souhaitez en voir encore plus sur le jeu, consultez notre couverture exclusive d’IGN First, qui propose encore plus de gameplay et des plongées approfondies sur les compagnons de Rook.