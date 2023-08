Aperçu de Community Shield : à quoi ressemblent Man City et Arsenal ?

Manchester City a remporté le triplé la saison dernière et affrontera donc dimanche Bouclier de la communauté contre Arsenal, vice-champion de Premier League la saison dernière (10 h 50 HE, diffusion en direct sur ESPN +). Mais après un été de bouleversements, de transferts et de tournées en terre étrangère, comment s’affronteront les deux équipes ? Et cela signifie-t-il quelque chose avant le début de la saison le 11 août ?

Dans quel état sont les équipes après l’été ?

Ville de Man

Dawson: Pour la première fois depuis longtemps, il y a des questions sur l’équipe de Manchester City. Mateo Kovacic est entré mais Ilkay Gündogan est parti pour Barcelone et Riyad Mahrez a déménagé en Arabie Saoudite. Il y a aussi des doutes sur l’avenir de Bernardo Silva, Kyle Walker, João Cancelo et Kalvin Philips. Le mantra de Pep Guardiola a généralement été qu’il ne gardera pas les joueurs mécontents, mais il ne peut pas se permettre un exode massif cet été. Un accord de 77,6 millions de livres sterling (98 millions de dollars) pour le défenseur central du RB Leipzig Josko Gvardiol traîne en longueur, et s’il ne se fait pas, vous pourriez affirmer que City sera plus faible cette saison que la dernière.

Arsenal

Choix de l’éditeur 2 Connexe

Olley: Arsenal a tenté de maintenir l’élan du défi inattendu pour le titre de Premier League de la saison dernière en dépensant environ 200 millions de livres sterling pour trois signatures estivales majeures – le milieu de terrain Declan Rice (100 millions de livres sterling), défenseur Jurrien Bois (40 millions de livres sterling) et l’attaquant Kai Havertz (67,5 millions de livres sterling), qui ont tous été acquis assez tôt pour participer pleinement à la tournée de pré-saison du club aux États-Unis. Bien que les Gunners aient encore du travail à faire sur le marché – notamment pour réduire l’équipe – le club a tenu à essayer de faire ses affaires tôt dans le but d’essayer de démarrer en 2023-24. Ils ont impressionné lors de victoires contre les MLS All-Stars et Barcelone, et bien qu’une défaite contre Manchester United soit intervenue entre les deux, il y a un sentiment d’optimisme quant à la capacité d’Arsenal à répondre aux attentes accrues dans les mois à venir.

Joueurs clés

ARSENAL PREMIER JEUX PREM 6 août Manchester City (N)* 12 août Forêt de Nottm (H) 21 août Palais (A) 26 août Fulham (H) 3 septembre Manchester United (H) 16 septembre Everton (A) 24 septembre Tottenham (H) * Bouclier communautaire au stade de Wembley

Dawson: Rodri a été fantastique pour City la saison dernière et aurait été sur le point de remporter les meilleurs prix individuels si l’attaquant Erling Haaland n’avait pas marqué 53 buts en 52 matchs. Le milieu de terrain espagnol obtiendra un test précoce lorsqu’il affrontera Arsenal, qui sera plus fort au milieu de terrain après l’ajout de Rice.

Rice a gagné beaucoup d’argent aux Emirats avec ses performances pour West Ham et l’Angleterre, mais la prochaine question sera : peut-il passer à un autre niveau maintenant qu’il joue pour une meilleure équipe ? La bataille entre Rodri et Rice à Wembley dimanche devrait être fascinante.

Olley: Il est difficile de s’éloigner de Rice étant donné que ses honoraires pourraient passer de 100 à 105 millions de livres sterling, un montant record pour un footballeur britannique. L’ampleur de cet investissement exige qu’il ait un effet transformateur sur le milieu de terrain d’Arsenal et Rob a raison de souligner la bataille avec Rodri. Aucun joueur de City n’a joué plus de minutes en Premier League la saison dernière que Rodri et Mikel Arteta voudra probablement que Rice ait la même influence dans son équipe d’Arsenal; il était intéressant de noter qu’il jouait un rôle légèrement plus avancé avec Thomas Partey assis au plus profond du match amical contre Monaco mercredi.

Il y a aussi des points d’interrogation sur Havertz après une période mitigée à Chelsea. Il devra bien démarrer dans les premières semaines pour mettre ces doutes derrière lui.

jouer 0:49 Guardiola refuse d’être étiqueté comme le GOAT Pep Guardiola n’est pas d’accord pour être considéré comme le plus grand de tous les temps.

Que feront les managers différemment pour faire une déclaration ?

Dawson: Guardiola n’a pas trop à changer après avoir mené City à trois victoires sur trois contre Arsenal (deux en Premier League, une en FA Cup) la saison dernière. Aussi bon que soit l’équipe d’Arteta, ils ont été surclassés à l’Etihad en avril lorsqu’ils ont perdu 4-1 pour renoncer à toute chance de remporter le titre.

MAN CITY PREMIER JEUX PREM 6 août Arsenal (N)* 11 août Burnley (A) 19 août Newcastle (H) 27 août Sheff United (A) 2 septembre Fulham (H) 16 septembre West Ham (A) 23 septembre Forêt de Nottm (H) * Bouclier communautaire au stade de Wembley

Le problème clé que Guardiola doit résoudre est de savoir comment il remplace Gundogan au milieu de terrain. Aussi calme que l’Allemand était sur le ballon, il remplissait également le rôle de manager sur le terrain. Ce sera une grosse perte, mais son départ pourrait signifier une chance pour Phil Foden de jouer plus de matchs dans un rôle central aux côtés de Kevin De Bruyne.

Olley: Il était perceptible pendant la pré-saison à quel point les joueurs d’Arsenal ont fait pivoter les positions au sein de la forme 4-3-3 d’Arteta. Par exemple, Havertz a commencé comme n ° 8 du côté gauche contre Barcelone, mais est également apparu sur l’aile gauche et également à l’avant-centre. Bukayo Saka occupait sa place habituelle sur l’aile droite, mais est ensuite apparu au milieu, tandis que Leandro Trossard a commencé sur le flanc gauche pour jouer parfois au milieu de terrain central.

Ce sera probablement une caractéristique de la prochaine campagne, tout comme Timber pourrait dériver au milieu de terrain à partir d’une position d’arrière. Arteta a expérimenté Thomas Partey dans ce rôle, commençant nominalement à l’arrière droit, vers la fin de la saison dernière et il semble que Timber ait été signé dans cet esprit.

jouer 1:38 Rice: le transfert d’Arsenal était tout ce que je voulais Declan Rice s’ouvre sur l’influence de Mikel Arteta lors de son déménagement de West Ham à Arsenal.

Qu’allons-nous apprendre sur la saison de Premier League ?

Dawson: Probablement pas beaucoup. Guardiola prépare généralement ses équipes à terminer une saison en force et parfois cela peut entraîner des démarrages lents. Il ne remplit pas la pré-saison avec beaucoup de matchs – ils en ont joué trois lors de leur tournée au Japon et en Corée du Sud – et parfois ils sont un peu rouillés au début de la campagne.

EN DIRECT SUR ESPN+ (JEUX SÉLECTIONNÉS) Le beau jeu vit ici. Diffusez les meilleures ligues, tournois et équipes.

Inscrivez-vous à ESPN+ VENDREDI AOÛT. 4 (toutes les heures HE)

• Standard contre Union SG (14h40)

• Mercredi contre Saints (14h55) SAMEDI AOÛT. 5 (toutes les heures HE)

• Bayer Leverkusen contre West Ham United (7h30)

• Eintracht contre Nottingham Forest (9h30)

• Blackburn Rovers contre West Bromwich Albion (10 h)

• Crystal Palace contre Lyon (12h30)

• Séville vs Atletico Madrid (22h00) DIMANCHE AOÛT. 6 (toutes les heures HE)

• Leicester City contre Coventry City (7 h)

• Leeds contre Cardiff (9h30)

• Arsenal contre Manchester City (11h)

• Manchester United contre Athletic Club (11 h)

• Sunderland contre Ipswich (12 h) MARDI AOÛT. 8 (toutes les heures HE)

• Wrexham contre Wigan (15 h 00)

City a perdu les deux derniers matchs du Community Shield – contre Leicester City en 2021 et Liverpool l’année dernière – et Guardiola ne sera pas trop inquiet si cela se reproduit. Ils ont été battus 3-1 par Liverpool lors de ce match au King Power Stadium il y a un an, et Haaland a raté un gardien, mais avance rapide de 10 mois et City a été triple vainqueur, Liverpool a terminé cinquième et Haaland a marqué plus de 50 buts.

Olley: Ce match a toujours été quelque part entre un match amical et un match de compétition, donc peu de choses peuvent en être tirées. Regardez le match de la saison dernière, quand Liverpool a battu City : Darwin Nunez a marqué, Haaland ne l’a pas fait et beaucoup de gens se sont précipités pour spéculer si l’international norvégien aurait du mal dans le football anglais. Cela dit, il y aura un coup de pouce psychologique utile pour Arsenal s’ils peuvent vaincre City. Depuis qu’il a remporté la finale de la FA Cup 2020 contre l’équipe de Guardiola, Arsenal a perdu les huit rencontres suivantes, dont une défaite 4-1 fin avril qui a effectivement marqué la fin de ses espoirs de titre.

Prédiction

Dawson: Arsenal sera mieux préparé, porté par les nouvelles recrues Rice et Timber, et devrait s’imposer de justesse. Arteta retrouvera l’espoir de pouvoir battre City pour le titre la saison prochaine, mais cela ne dérangera pas Guardiola, qui restera convaincu que son équipe peut le remporter pour la sixième fois en sept ans.

Olley: Arsenal est plus stable et probablement plus motivé pour ce match particulier compte tenu de la fin de la saison dernière. Guardiola est un maître de la recherche désespérée des perspectives de son équipe uniquement pour qu’ils livrent à maintes reprises, mais Arteta peut obtenir un coup rapide avant la nouvelle saison avec une victoire serrée.