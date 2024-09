Aperçu de combat par combat | UFC 306 : O’Malley contre Dvalishvili

Le champion coloré Sean O’Malley affronte le meilleur prétendant Merab Dvalishvili dans une bataille très attendue pour le titre des poids coq de l’UFC lors de la finale de l’UFC 306 de samedi.

Après avoir remporté le titre en août dernier grâce à une victoire par arrêt au deuxième round contre Aljamain Sterling, O’Malley a vengé la seule défaite de sa carrière lors de sa première défense de titre réussie, en éliminant Marlon « Chito » Vera en cinq rounds pour passer à 18-1 avec un no contest pour sa carrière. Le joueur de 29 ans est l’un des attaquants les plus talentueux de l’UFC aujourd’hui, combinant une rapidité et des fondamentaux incroyables avec un sens aigu du timing, un jeu de jambes exceptionnel et des capacités de finition surnaturelles.

Il est fou de penser que Dvalishvili a commencé son mandat à l’UFC avec des défaites consécutives, suivies de combats compétitifs contre des combattants comme Terrion Ware et Brad Katona, alors qu’au cours des trois dernières années, il a porté sa séquence de victoires à 10 en réalisant des performances dominantes contre Jose Aldo, Petr Yan et Henry Cejudo. « The Machine » est une menace absolue dans les départements de grappling et de conditionnement, utilisant chacun pour épuiser et briser ses adversaires tout en montrant des améliorations continues dans le domaine des frappes à chaque fois.

Ces deux-là se tournent autour depuis qu’O’Malley doit affronter Sterling, qui reste l’un des amis les plus proches et partenaires d’entraînement de Dvalishvili. Bien qu’il existe des tensions personnelles et une rivalité naissante entre eux, il s’agit également d’un affrontement stylistique enivrant où l’on peut concevoir un chemin clair vers la victoire pour chaque homme tout en imaginant un scénario où cela se transforme en une bataille de volontés à couper le souffle.

Peu importe comment cela se déroule, l’événement principal de samedi sera un moment de référence dans la division et donnera le ton de la façon dont les choses évolueront dans les rangs ultra-compétitifs des 135 livres à l’avenir.

Championnat poids mouche féminin UFC : co-événement principal : Alexa Grasso contre Valentina Shevchenko