Aperçu de Cleeve Hurdle: Champ est en tête du classement du défi Cheltenham Trials Day alors que Nicky Henderson teste l’espoir de Stayers | Nouvelles de la course

Champ dirige un peloton petit mais compétitif de cinq pour les étalons Welsh Marches At Chapel Stud Cleeve Hurdle à Cheltenham.

Le joueur de 10 ans est revenu aux haies à Ascot en décembre, décrochant le Grade One Long Walk d’une longueur et un quart sous Jonjo O’Neill Jr.

Avant cela, Champ était également un vainqueur au plus haut niveau sur les clôtures, prenant le Brown Advisory Novices ‘Chase au Festival de Cheltenham 2020 avant de revenir à la même réunion l’année suivante lorsqu’il s’est retrouvé dans la Gold Cup.

La victoire d’Ascot a inspiré une autre sortie sur haies à Cheltenham avec O’Neill, qui a remporté sa première victoire de première année dans la longue marche, conservant la course.

Le Stayers ‘Hurdle et la Gold Cup sont sur la table lors du Festival en mars, et Nicky Henderson sera sur le point de prendre une décision après samedi.

« Tout s’est bien passé depuis Ascot. Je ne pourrais pas être plus heureux », a-t-il déclaré. « C’est reparti – cela nous dira où nous en sommes tous. Où nous allons, je ne sais pas.

« Ce n’est pas un gros peloton, mais ils sont sélectionnés et il doit recommencer. »

Paul Nicholls est représenté dans la course par McFabulous, qui revient à Prestbury Park après avoir terminé deuxième du Relkeel Hurdle le jour de l’an – une course dont il a été le vainqueur la saison dernière.

Le Cleeve représente une étape supplémentaire dans le voyage pour le joueur de huit ans, qui a largement fait campagne sur des distances moindres à ce jour.

Image:

McFabulous bat On The Blind Side et Thomas Darby pour remporter le Relkeel 2021 à Kempton



« Il a couru une course assez ordonnée dans le Relkeel. Il est resté solide et il veut maintenant trois milles », a déclaré Nicholls.

« J’ai été ravi de voir qu’il a sauté et bien voyagé lors de son retour. Il n’a pas eu la plus grande course jusqu’à la fin, mais il a grimpé la colline et il a manifestement besoin d’un peu plus loin.

« Ils n’ont normalement pas besoin de courir, mais nous l’avions précipité parce qu’il avait un problème, donc la course l’aurait amené. »

Les conditions sèches et le bon terrain qui a suivi ont tenté Nicholls de diriger McFabulous dans la Cleeve, avec un passage à la chasse reporté après qu’un revers l’année dernière a retardé son début de saison.

« La grande chose à propos de ce week-end est que je ne le ferais probablement pas courir dans la Cleeve, mais les prévisions sont sèches et ce terrain lui conviendra », a-t-il déclaré.

« Il a eu un revers au début de la saison qui m’a un peu retenu, mais j’espère qu’il se rendra compte de lui-même. Nous pensions qu’il était un peu tard pour aller chasser, alors suivons cette voie et cela nous dira où nous allez après.

« Dans l’ensemble, j’aimerais penser que nous avons une belle chance. Il pourrait être un bon prix dans chaque sens pour le Stayers ‘Hurdle, mais voyons comment il se comporte samedi. »

Image:

Paisley Park a remporté le Stayers ‘Hurdle 2019 pour l’entraîneur Emma Lavelle



Parc Paisley détient actuellement le titre de Cleeve Hurdle et revient dans la course pour tenter d’obtenir un triplé record, ce qui n’avait été réalisé auparavant que par Lady Rebecca de Venetia Williams.

Le hongre de Lavelle a remporté le concours en 2019 et 2020, mais sa chance de remporter une troisième victoire la saison dernière a été annulée lorsque toute la carte du Cheltenham Trials Day a été perdue en raison de l’engorgement.

En revanche, ce mois de janvier a été particulièrement sec et les choses devraient être bonnes en conséquence, les conditions n’étant pas favorisées par Paisley Park, car une grande partie de sa meilleure forme a été plus douce.

« Il a été brillant, il fait tout ce que nous voulons qu’il fasse et il semble en très bon état », a-t-elle déclaré. « Je suppose que ma plus grande déception est le manque de pluie, mais c’est ce qui échappe à mon contrôle.

« Cela rend juste sa vie un peu plus facile quand le sol est un peu plus mou mais je ne pourrais pas être plus heureux de la façon dont il est. Sa dernière course a définitivement été un grand pas en arrière dans la bonne direction, il a galopé jusqu’au ligne.

« Il adore Cheltenham et cette course a été bonne pour nous, évidemment il va devoir renverser la vapeur avec Champ, il y a cinq coureurs mais ça va être une course compétitive – ça l’est toujours. »

Le héros 2020 Stayers ‘Hurdle de Rebecca Curtis est également impliqué Oscar Lisnagar, qui a été arrêté dans le Long Walk lors de sa dernière sortie mais a produit une grande partie de sa meilleure forme autour de Prestbury Park.

Compléter le champ de cinq est celui de Fergal O’Brien Dandy Magazine, un ancien chasseur qui a fait ses débuts pour l’entraîneur en s’arrêtant à Wincanton le lendemain de Noël après avoir quitté la cour de Willie Mullins.