Aperçu de Bigg Boss 16 Jour 87: MC Stan et Archana Gautam se disputent les tâches ménagères [Watch Video]

Bigg Boss 16 est l’émission de téléréalité la plus populaire diffusée tous les jours sur Colors TV. Dans la dernière promo de l’épisode numéro 87 du 26 décembre, nous pouvons assister au combat massif entre MC Stan et Archana Gautam. Dans le prochain épisode de Bigg Boss, nous pouvons voir l’énorme combat entre Archana Gautam et MC Stan sur les tâches ménagères. Archana avait un problème avec les devoirs de MC; elle n’aimait pas son style de devoirs. Regardez l’épisode complet sur VOOT ! Regardez des vidéos de divertissement.