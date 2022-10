Aperçu de Bigg Boss 16 jour 13: Shalin Bhanot avoue son amour pour Tina Datta, Nimrit Ahluwalia Vs Priyanka Choudhary et plus

Bigg Boss 16 prend des tournants intéressants jour après jour. Chaque concurrent fait de son mieux pour laisser sa marque sur le public et sauver les levs des nominations., La semaine dernière, Sreejita De et Manya Singh ont verrouillé les cornes et cela a créé un énorme buzz sur Internet, la participation de Sajid Kahn fait toujours face à beaucoup de contrecoups . tandis que Sumbul Touqeer se bat avec Gori Nagori et plus encore. Ankit reste le joueur silencieux. Jetez un œil au dernier aperçu du Bigg Boss 16, 13e épisode.

Bigg Boss 16 : Shalin Bhanot avoue son amour pour Tina Datta

Gautam Vig dans le dernier épisode sera vu taquiner Shalin Bhanot alors qu’il flirte avec Tina Datta et cela le rend jaloux. Shalin Bhanot avoue ses sentiments pour Tina Datta à Gautam Vig. Plus tard, Gautam taquine Shalin devant Tina à la table à manger, le faisant rougir et jaloux en même temps. La graine de l’amour récoltera-t-elle entre Tina et Shalin ? Eh bien, nous devrons tous attendre la révélation.

Priyanka Choudhary et Nimrit Ahluwalia s’affrontent

Au milieu de tout le plaisir, vous verrez Bigg Boss a fait une annonce demandant à tous les colocataires de former deux équipes dirigées par Priyanka Choudhary et Nimrit Ahluwalia. Le duo, individuellement, agira en tant que réalisateur et tournera une vidéo mettant en vedette Abdu Rozik. Celui dont la vidéo est tournée de manière créative et obtient le maximum de likes par les co-concurrents obtient un pouvoir spécial. Qui gagne, nous devons attendre et regarder.

MC Stan et Archana Gautam se livrent à une vive dispute

Archana et MC Stan se livrent à une vive dispute et à une crise de colère, Archana sera vue en train de jeter un verre d’eau à Stan. Chacun va essayer de s’interposer entre eux, mais la situation devient incontrôlable. Restez à l’écoute de BollywoodLife pour toutes les dernières mises à jour