Aperçu de Betfair Chase: A Plus Tard semble «aussi bon que l’année dernière» devant la défense de Haydock sous Rachael Blackmore | Nouvelles de la course

Rachael Blackmore savoure l’opportunité de retrouver A Plus Tard dans leur tentative de victoires consécutives dans le Betfair Chase à Haydock samedi.

La fille de huit ans, propriété de Cheveley Park Stud, a déjà offert à Blackmore certaines de ses plus belles journées en selle, en commençant par son premier succès au Festival de Cheltenham il y a trois ans.

Depuis lors, la paire s’est combinée pour trois victoires de première année, dont un triomphe de 22 longueurs sur le Merseyside il y a 12 mois et une démonstration tout aussi époustouflante dans la Cheltenham Gold Cup alors que Blackmore est devenue la première femme jockey à remporter le prix le plus prestigieux de la course National Hunt.

A Plus Tard peut s’attendre à rencontrer des conditions très différentes de celles de l’année dernière à Haydock, avec des prévisions au sol éprouvantes, mais Blackmore est néanmoins ravi d’être à nouveau à bord.

Elle a déclaré: “J’ai vraiment hâte de le monter, il a été en grande forme à la maison, nous avons donc hâte de le faire démarrer. Henry et Davey Roche (assistant) sont très contents de lui, il semble aussi bon comme l’an dernier, à domicile en tout cas, et en pleine forme.

“C’était une performance phénoménale qu’il a réalisée l’année dernière et nous espérons une très bonne course. Il est difficile de comprendre le type de chevaux que je peux monter, il a couru une course fantastique (à Haydock) l’année dernière et j’espère que tous va comme prévu samedi.”

Henry De Bromhead célèbre après la victoire de A Plus Tard à Haydock





La saison dernière, A Plus Tard a gagné à Haydock en tant que premier coureur de l’entraîneur Henry de Bromhead sur la piste avant d’être battu de justesse à Savills Chase à Leopardstown, puis de remporter la Gold Cup.

Le gestionnaire de Knockeen prévoit de suivre le même parcours ce trimestre et estime que sa charge est dans une forme similaire à celle de l’année dernière.

“Nous avons commencé à penser au Betfair Chase l’année dernière après qu’il ait été deuxième derrière Minella Indo dans la Gold Cup. C’est Richard Thompson (directeur de Cheveley Park) qui l’a mentionné car nous sentions tous qu’il devait aller à gauche. C’était un super idée », a déclaré De Bromhead. “C’était mon tout premier coureur à Haydock et heureusement, tout s’est très bien passé.

“Nous pensons qu’il a fait beaucoup de choses, nous sommes donc satisfaits de lui. Lorsque vous ne courez ces chevaux que trois ou quatre fois par an, vous voulez que ces courses comptent, alors nous espérons qu’il va aussi bien que l’année dernière – croisons les doigts pour un belle course.

“J’espère que le plan après cela sera Leopardstown à Noël, puis Cheltenham en mars. Je pense que cela a du sens car il a la préférence pour aller à gauche, donc ce sont les courses évidentes pour lui.”

A Plus Tard se dégage pour remporter la Cheltenham Gold Cup sous Blackmore





A Plus Tard renouvelle sa rivalité avec le troisième de la Gold Cup de l’an dernier Protectoratqui n’a par la suite pas réussi à briller à Aintree mais qui aurait tiré à plein régime par l’entraîneur Dan Skelton.

Il a déclaré: “Je suis vraiment content de lui, nous lui avons donné quelques galops à notre galop sur herbe et il est également parti pour une journée à l’extérieur. Il a l’air fantastique, il n’y a pas d’excuses. Je l’ai préparé pour cela, je ne laisse aucun pour cent intact.

“Il a eu trois essais (plus de trois milles) – une fois qu’il était au sommet, une fois qu’il était troisième de la Gold Cup et une fois qu’il a fait le tour sur la bride en terrain mou, ce que j’espère ce sera samedi.

“Je sais ce qu’on s’attaque, il n’y a pas moyen qu’on parte favori. Ça va être très difficile de battre A Plus Tard, bien sûr on le sait, (mais) il n’y en a pas beaucoup d’autres et si nous n’étions pas là, je suis sûr que tout le monde se plaindrait qu’il n’y a pas de compétition, alors essayons.”

Le Proktektorat en route vers la victoire à Aintree en avril





La formation de Nigel Twiston-Davies Bristol De Mai tente d’imiter le grand Kauto Star en remportant son quatrième Betfair Chase à l’âge de 11 ans.

Le gris populaire a été retiré lors du renouvellement de l’année dernière, mais les conditions seront plus en sa faveur avant sa candidature pour une sixième victoire sur la piste au total.

Anthony Bromley, directeur des courses des propriétaires Simon Munir et Isaac Souede, a déclaré : « Le cheval ne semble pas vieux, il semble jeune à la maison et il est en bonne forme et plein d’entrain. Ce sera assez mou pour qu’il puisse courir, mais si ce sera assez lourd pour qu’il excelle vraiment, je ne sais pas.

“Mais nous avons hâte de le voir courir, car il aime les petits champs et il aime Haydock. Il ne rajeunit pas, mais il a fait de belles courses avec des poids énormes en janvier et février. Je ne m’inquiéterais pas d’avoir besoin d’un premier run de la saison – Nigel l’a entraîné pour samedi.”

Bristol De Mai a remporté trois titres Betfair Chase





Le champ est complété par Joe Tizzard’s Eldorado Allen et les formés par Paul Nicholls Frodonqui ont tous deux l’avantage d’une course récente à leur actif.

Eldorado Allen a terminé deuxième derrière Bravemansgame au Charlie Hall de Wetherby il y a trois semaines et propose de fournir à l’équipe Tizzard un cinquième Betfair Chase après les trois triomphes de Cue Card entre 2013 et 2016 et le succès de Lostintranslation en 2019.

“Il a environ 10 livres de retard sur Cue Card et Lostinstranslation sur les classements officiels, mais c’est un cheval progressif qui a amélioré une pierre la saison dernière”, a déclaré Tizzard. “Il doit encore s’améliorer un peu pour les secouer, mais maintenant il voit bien ce voyage, rien ne dit qu’il ne courra pas bien – je suis ravi qu’il saisisse sa chance.”