Aperçu cross-country Herald-News 2022 : 5 à surveiller

Bien qu’il ne soit pas facile de le réduire à une poignée, voici cinq des meilleures filles et cinq des meilleurs coureurs de cross-country de la région de The Hearld-News:

LES FILLES

Ella McCollom, Minooka — Le senior s’est classé 37e en tant que junior aux finales d’État de l’IHSA pour mener Minooka à une quatrième place par équipe, vient de connaître une excellente saison sur piste et a connu un excellent été de course.

Gabby Kics, Minooka – Ce senior fournit une excellente double menace avec McCollom dans n’importe quelle compétition cette année. Elle a terminé 47e en tant que junior à la finale de l’État.

Gianna Arizzi, Lincoln-Way West — Cette senior a été un facteur depuis sa première année. Le leader des Warriors cherche à revenir à Detweiler avec l’équipe après une saison historique il y a un an.

Claire Carter, Lincoln-Way Central — Le junior a acquis une précieuse expérience l’automne dernier, vient de connaître une excellente saison sur piste et a connu un excellent été d’entraînement.

Claire Blotnik, Joliet Catholique — Dirigera les Angels dans l’espoir d’une équipe parmi les 10 premières au parc Detweiller en novembre. Également à la recherche du très convoité top 25 individuel lors de la finale de l’État.

Claire Blotnik de la Joliet Catholic Academy participe à la finale d’État de cross-country de classe 1A 2021. (Clark Brooks/)

GARÇONS

Camyn Viger, Plainfield Sud – Ce junior a terminé septième au classement général lors des finales d’État de classe 3A de la saison dernière. Il a connu une très bonne saison sur piste en deuxième année et a poursuivi avec un excellent été de course, en plus de cinq coéquipiers de retour après une septième place par équipe.

Olivier Burns, Plainfield Nord – S’est classé 13e à la finale d’État en 3A la saison dernière, et ce senior cherchera à améliorer ce résultat individuel et à mener l’équipe à une place parmi les 10 premières en novembre.

Zach Balzer, Minooka – L’Indien senior s’est classé 18e il y a une saison lors de la finale de l’État 3A et vient de connaître une excellente saison sur piste, une qui l’a vu se qualifier pour la finale de la course de 1 600 mètres.

Mines Marcellus, Joliet Ouest – Sur le papier, l’un des coureurs les plus talentueux de l’État, mais doit rester en bonne santé et être prêt à faire de son mieux à la fin de la saison. Il vient de connaître une autre excellente saison sur piste et souhaite l’emporter jusqu’aux finales d’État en novembre.

Oliver Tracey, Plainfield Nord – La deuxième partie d’un excellent doublé pour les Tigers, alors que Tracey et Burns forment une formidable paire à l’avant dans n’importe quelle course.