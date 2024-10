Aperçu : Compostelle contre Alaves – pronostics, actualités de l’équipe, compositions

Les lutteurs de la Liga Alavés viseront à réserver leur place au deuxième tour de la saison 2024-25 Coupe du Roi quand ils font le voyage vers une tenue de quatrième niveau Compostelle mardi soir.

Alaves entrera dans le match après une défaite 1-0 contre le Rayo Vallecano, ce qui les place 16e du classement. Tableau de la Ligatandis que Compostelle a fait match nul 0-0 contre le Real Avilés samedi en Segunda RFEF.

Compostela a joué en quatrième division espagnole lors de chacune des quatre dernières campagnes, terminant septième la saison dernière, alors qu’elle occupe actuellement la 13e place de la Segunda RFEF, récoltant huit points en neuf matches.

Anton PermuyL’équipe de Madrid abordera ce match en pleine forme, après avoir remporté trois de ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues, tout en remportant un point lors d’un match nul et vierge contre le Real Avilés samedi.

Compostela a effectivement atteint les quarts de finale de la Copa del Rey en 1999-2000, mais n’a pas réussi à dépasser le premier tour de la compétition depuis la saison 2019-20.

Les hôtes connaîtront l’ampleur de leur tâche mardi, Alavés étant prêt à offrir une opposition incroyablement difficile, même si l’équipe de la Liga entrera dans le premier tour sous une forme décevante.

© Imago

En effet, Alaves a été battu lors de chacun de ses cinq derniers matches, dont un revers 1-0 au Rayo Vallecano samedi, ce qui les a fait chuter à la 16e position du classement.

L’équipe basque n’a plus remporté de victoire depuis un succès 2-1 à domicile contre Séville le 20 septembre, alors qu’elle a encaissé 12 fois lors de ses cinq dernières défaites, ce qui est préoccupant avant ses deux prochaines contre Majorque et Villarreal.

Luis GarcíaL’équipe de Madrid n’a remporté qu’une seule victoire lors de ses déplacements cette saison, mais celle-ci a été remarquable, s’imposant 2-1 à la Real Sociedad fin août, alors qu’elle n’a été battue que 3-2 au Real Madrid le mois dernier.

La meilleure performance d’Alaves en Copa del Rey a eu lieu lors de la campagne 2016-17, alors qu’il était finaliste de Barcelone, mais il a atteint les huitièmes de finale lors de chacune de ses deux dernières campagnes.

Les Bleu et Blanc ont cependant une récente élimination au premier tour de la compétition à leur actif, n’ayant pas réussi à dépasser ce stade du tournoi en 2019-20, s’inclinant face à l’équipe de quatrième rang Jaen.

Formulaire Compostelle (tous concours) :

Forme Alaves (toutes compétitions) :

© Imago

Compostela sera dirigé par un milieu de terrain de 29 ans Samuel Rodriguezet l’équipe locale devrait commencer avec un onze au complet mardi soir, car elle sentira une opportunité contre une équipe hors de forme.

Saints du Prado et Hugo Matos devraient figurer dans le dernier tiers du peloton, avec Manu Berreiro, 38 ans, prêt à fournir une option offensive depuis le banc pour l’équipe locale ici.

Quant à Alaves, l’entraîneur-chef Garcia annoncera les changements par rapport au choc avec le Rayo Vallecano samedi.

Jésus Owono devrait recevoir le feu vert entre les bâtons, tandis que Antonio Blanco, Jeanne Jordan, Asier Villalibre et Stoitchkov sont susceptibles d’être parmi ceux qui obtiendront des rôles de départ mardi soir.

Alaves devrait se retrouver privé des services de Santiago Mourinoqui a été contraint d’abandonner sur blessure lors de la première mi-temps du choc contre le Rayo Vallecano, tandis que Hugo Novoa et Alexandre Sedlar sont également sur la touche.

Cependant, l’effectif du club de Liga sera boosté par les retours de Kike García et Abdel Abqar suite à des suspensions.

Composition de départ possible de Compostelle :

Rabanillo; González, Casas, Soto, Rivas ; Selasi, Cano, Rodriguez; González, Matos, De Prado

Composition de départ possible d’Alaves :

Owono ; Tenaglia, Pica, Abqar, Sánchez ; Jordanie, Benavidez, Blanco ; Stoitchkov, Villalibre, Rebbach

Alaves a été battu par une équipe de quatrième rang à ce stade de la compétition 2019-20, mais nous avons du mal à voir une défaite pour l’équipe de la Liga ici, même en tenant compte de ses difficultés dans l’élite espagnole.

Analyse des données

Notre analyse de toutes les données disponibles, y compris les performances récentes et les statistiques des joueurs, suggère que l’issue la plus probable de ce match est un Alavés gagner avec une probabilité de 55,29%. Un match nul a une probabilité de 25% et une victoire pour Compostelle a une probabilité de 19,67%.

Le score le plus probable pour un Alavés gagner est 0-1 avec une probabilité de 13,97%. Les prochains scores les plus probables pour ce résultat sont 0-2 (11,15%) et 1-2 (9,36%). Le score le plus probable est 1-1 (11,72%)tandis que pour un Compostelle gagner c’est 1-0 (7,34%).