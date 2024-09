Aperçu : Chine vs Arabie Saoudite – pronostics, actualités des équipes, compositions

Sports Mole présente un aperçu du choc des éliminatoires de la Coupe du monde – Asie de mardi entre la Chine et l’Arabie saoudite, y compris les pronostics, les nouvelles de l’équipe et les compositions possibles.

Chine tenteront de rebondir après leur défaite 7-0 contre le Japon la dernière fois lorsqu’ils poursuivront leur Coupe du monde Campagne de qualification 2026 contre Arabie Saoudite le mardi.

Branko IvankovićL’équipe de Arabie saoudite est dernière du groupe C au troisième tour, tandis que l’Arabie saoudite a ouvert sa section avec un match nul 1-1 contre l’Indonésie. Les deux équipes sont donc à la recherche de leur première victoire au troisième tour.

Aperçu du match

© Imago

La Chine n’a jamais réussi à se mettre en marche contre le Japon la dernière fois, mais le score n’était que de 2-0 à la mi-temps, les hôtes trouvant ensuite le fond du filet à cinq reprises en deuxième mi-temps pour porter le score à 7-0.

La pression est forte sur l’équipe d’Ivankovic qui doit rebondir lors de son deuxième match du groupe C et qui espère participer à la finale d’une Coupe du monde pour seulement la deuxième fois.

La Chine était présente lors de la compétition de 2002, ayant été éliminée dès la phase de groupes, mais elle n’a pas réussi à se qualifier depuis, remportant seulement sept de ses 18 matches dans sa tentative d’obtenir une place au Qatar il y a deux ans.

L’équipe Dragon a également été battue 1-0 par la Corée du Sud le 11 juin, mais a réussi à se qualifier pour le deuxième tour des qualifications grâce à sa deuxième place dans le groupe C.

La Chine a remporté sept victoires, perdu sept défaites et fait match nul six fois lors de ses 20 derniers matches contre l’Arabie saoudite, tandis que les deux équipes ont fait match nul 1-1 lors de leur dernière confrontation lors d’un match de qualification pour la Coupe du monde en mars 2022.

© Imago

L’Arabie saoudite n’a perdu qu’un seul de ses huit derniers matches contre la Chine toutes compétitions confondues, dont une victoire 3-2 lors des qualifications pour la Coupe du monde 2022.

Les Faucons Verts s’attendaient à ouvrir leur campagne du Groupe C avec une victoire contre l’Indonésie, mais ils ont eu du mal jeudi et ont dû revenir de l’arrière pour s’assurer une part du butin lors d’un match nul 1-1.

L’Arabie saoudite, qui est désormais gérée par Roberto Manciniont été présents lors des deux dernières Coupes du monde, étant éliminés en phase de groupes à chaque fois.

L’équipe nationale a atteint les huitièmes de finale de la compétition en 1994, mais n’a pas réussi à sortir des groupes depuis, donc ce serait un exploit si Mancini pouvait se qualifier et ensuite mener la charge vers les huitièmes de finale du tournoi 2026.

Qualifications Chine pour la Coupe du Monde – Forme de l’Asie :

Qualifications Coupe du Monde Arabie Saoudite – Forme Asie :

Formulaire de l’Arabie Saoudite (toutes compétitions) :

Nouvelles de l’équipe

© Imago

Le sélectionneur chinois Ivankovic ne paniquera pas après le choc contre le Japon malgré cette incroyable défaite, car il y a eu des points positifs à retenir de la première moitié du match.

Wu Lei est confortablement le meilleur buteur de l’équipe avec 36 buts, et il figurera à nouveau dans le dernier tiers du terrain, le joueur de 32 ans se préparant à faire sa 98e apparition pour son pays.

Zhang Yuning devrait également conserver sa place, tandis que le capitaine Wang Dalei continuera entre les bâtons.

Quant à l’Arabie saoudite, Nasser Al-Dawsari sera à nouveau présent dans une zone avancée, le joueur de 25 ans étant prêt à poursuivre sa quête de son premier but international.

Il ne devrait pas y avoir de réelles surprises en ce qui concerne le onze de l’équipe visiteuse pour ce match, avec Abdallah Radif également en lice pour une place dans le dernier tiers du peloton.

Moussab Al-Juwayr est un nouveau venu dans l’équipe, mais le joueur de 21 ans a marqué trois fois en six apparitions pour son pays, et il sera à nouveau dans le XI pour ce match.

Composition possible de l’équipe de Chine :

Wang Dalei ; Yang Zexiang, Jiang Guangtai, Zhu Chenjie, Liu Yang ; Xie Wenneng, Li Yuanyi, Jiang Shenglong, Xu Haoyang ; Wu Lei, Zhang Yuning

Composition possible de l’équipe d’Arabie Saoudite :

Al Owaïs ; Tambakti, Lajami, Al Bulayhi ; Al Ghannam, Al Khalbari, Al-Juwayr, Al Harbi ; Kanno, Radif, Al Dawsari

Nous disons : Chine 0-1 Arabie Saoudite

Il s’agit d’un match difficile à prévoir, car la Chine devrait réagir avec force après ce qui s’est passé la dernière fois. L’Arabie Saoudite a également été décevante lors de son dernier match, mais nous nous attendons à ce que l’équipe de Mancini parvienne à décrocher trois points importants mardi.

Pour une analyse des données sur les résultats les plus probables, les scores et plus encore pour ce match, veuillez cliquer ici.

