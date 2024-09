Aperçu : Charlotte FC contre New England Revolution – pronostics, actualités de l’équipe, compositions

Sports Mole présente un aperçu du choc de la Major League Soccer de samedi entre le Charlotte FC et le New England Revolution, y compris les pronostics, les nouvelles de l’équipe et les alignements possibles.

Alors que la saison de la MLS entre dans sa dernière ligne droite, Charlotte FC et Révolution de la Nouvelle-Angleterre s’affronteront ce week-end dans un affrontement qui pourrait façonner leur destin en séries éliminatoires.

Les New England Revolution sont dans une position précaire, occupant la 15e place et à cinq points des places en séries éliminatoires, avec leurs espoirs d’apparitions consécutives en séries éliminatoires diminuant en raison de seulement deux victoires lors de leurs 10 derniers matchs.

Aperçu du match

Charlotte est aux prises avec une série de six matches sans victoire en MLS, dont trois défaites consécutives, sa plus récente défaite 2-0 contre Orlando City intensifiant son besoin de renverser la situation pour garder ses espoirs de playoffs en vie.

La forme à domicile des hôtes a été préoccupante, avec une seule victoire lors de leurs cinq derniers matches au Bank of America Stadium ; leur seule victoire est survenue en juin contre DC United, suivie de deux nuls et de deux défaites.

L’importance de ce match est renforcée par le défi de Charlotte contre une équipe de New England Revolution qui a remporté quatre de ses cinq dernières rencontres ; la seule victoire de Charlotte est survenue lors de leur toute première rencontre en MLS en 2022 avec une victoire à domicile 3-1, tandis que New England a depuis remporté des victoires serrées lors de chacune de ses quatre dernières rencontres.

Avec seulement deux points les séparant du NYCFC à la sixième place, Charlotte reconnaît le besoin crucial de sécuriser les trois points dans ce match, sachant que le Toronto FC, qui n’est qu’à deux points derrière, pourrait les dépasser s’ils ne parviennent pas à obtenir un résultat positif.

Les New England Revolution abordent le match de ce week-end à la 15e place de la Conférence Est avec 28 points en 28 matchs, après avoir connu une saison décevante avec seulement huit victoires, 16 défaites et quatre nuls.

La forme récente des visiteurs a été particulièrement mauvaise ces derniers temps, n’ayant récolté que deux points au cours d’une séquence de quatre matchs sans victoire et gaspillant une avance de deux buts pour faire match nul 2-2 avec Montréal lors de leur dernière sortie.

Les vulnérabilités défensives de la Revolution ont entaché sa saison, avec 56 buts encaissés en 28 matchs – le troisième pire bilan défensif de la Conférence Est.

La forme à l’extérieur de la Nouvelle-Angleterre donne un peu d’espoir, avec quatre victoires lors de ses 10 derniers matchs à l’extérieur, dont une victoire convaincante de 5-0 contre Montréal, mais son bilan est entaché par des défaites lors de quatre de ses cinq derniers matchs à l’extérieur, comme une défaite 2-0 contre le Real Salt Lake et une défaite 3-0 contre Orlando.

Avec le Revolution à cinq points des places en séries éliminatoires et le temps qui presse, chaque match est un incontournable et même si une victoire sur Charlotte en difficulté pourrait déclencher une charge en fin de saison, la bataille difficile de la Nouvelle-Angleterre est évidente avec seulement deux victoires lors de ses 10 derniers matchs.

Formulaire de sélection du Charlotte FC en Major League Soccer :

Forme du Charlotte FC (toutes compétitions confondues) :

Formulaire de sélection des New England Revolution en Major League Soccer :

Forme de New England Revolution (toutes compétitions) :

Nouvelles de l’équipe

Patrick AgyemangLe retour de blessure de , en tant que remplaçant lors du dernier match, a été bienvenu pour le Charlotte FC, et il est maintenant prêt à faire son premier départ, apportant un coup de pouce opportun à l’attaque de l’équipe.

Jahlane Forbes reste hors de jeu pour les hôtes, soignant une blessure à la hanche qui le tiendra hors de la formation jusqu’à la mi-octobre.

Les visiteurs vont manquer Au revoir Brandon et Will Sands car les deux sont répertoriés comme douteux, Bye étant aux prises avec un problème de cheville et Sands aux prises avec un problème de pied.

Thomas ChancalayLa blessure persistante au genou de l’empêchera de jouer pour la Nouvelle-Angleterre, ce qui aggravera les problèmes de blessures de l’équipe.

Composition possible du onze de départ du Charlotte FC :

Kahlina ; Byrne, Malanda, Ream, Uronen ; Westwood, Diani ; Bienne, Bronico, Vargas ; Agyemang

Composition possible du onze de départ du New England Revolution :

Ivacić ; Lima, Arreaga, Romney, Miller ; Polster, Kaye ; Langoni, C Gil, Bajraktarevic; Vrioni

Nous disons : Charlotte FC 2-0 New England Revolution

Charlotte cherchera à capitaliser sur son avantage à domicile, tandis que la forme récente de la Nouvelle-Angleterre et ses problèmes de blessures pourraient avoir un impact sur ses performances. Nous soutenons donc l’équipe locale pour assurer une victoire facile ici.

Pour une analyse des données sur les résultats les plus probables, les scores et plus encore pour ce match, veuillez cliquer ici.

