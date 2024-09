Aperçu : Cagliari vs Empoli – pronostics, actualités de l’équipe, compositions

Sports Mole présente un aperçu du choc de Serie A de vendredi entre Cagliari et Empoli, y compris les pronostics, les nouvelles de l’équipe et les compositions possibles.

Avec Cagliari toujours à la recherche de leur première victoire en Serie A et Empoli défendant une série d’invincibilité, les deux équipes auront beaucoup à perdre lors de leur rencontre vendredi soir.

Les visiteurs arrivent en Sardaigne après avoir tenu tête à deux clubs de la Ligue des champions et battu la Roma, tandis que le seul succès de leurs hôtes est venu en Coppa Italia.

Aperçu du match

© Imago

Cagliari n’a pas encore goûté à la victoire en Serie A cette saison, mais a perdu ses deux derniers matches et n’a marqué qu’un seul but en quatre matchs jusqu’à présent.

La semaine dernière, l’équipe sarde a été battue 4-0 par Naples à domicile, après une défaite 1-0 contre Lecce juste avant la trêve internationale, les laissant un point devant Venise, dernière au classement.

Les fans des Rossoblu sont habitués à des débuts lents, car lors de leurs deux dernières campagnes en première division, Cagliari n’a remporté aucun de ses cinq premiers matchs de championnat – l’année dernière, ils n’ont réussi à marquer qu’un seul but après cinq journées.

Cependant, l’entraîneur-chef Davide Nicola peut légitimement affirmer que son équipe a été un peu malchanceuse : elle a touché les bois plus que toute autre équipe jusqu’à présent – pas moins de cinq fois en quatre matchs – égalant déjà le total qu’elle avait obtenu lors de la 12e journée de la saison dernière.

Nicola se retrouve désormais face au club qu’il a récemment maintenu à flot en Serie A avec une évasion dramatique lors de la dernière journée, alors que Cagliari cherche sa première victoire à domicile contre Empoli en trois rencontres, n’ayant même pas réussi à marquer lors des deux dernières.

© Imago

La dernière fois que ces deux équipes se sont rencontrées, Cagliari a néanmoins récolté le maximum de points, s’imposant 1-0 au Stadio Carlo Castellani la saison dernière, alors que les deux équipes étaient engagées dans une bataille désespérée contre la relégation.

Contrairement aux hôtes de vendredi, Empoli est toujours invaincu cette saison, après avoir progressé en Coppa Italia puis fait match nul lors de trois de ses quatre premiers matches de championnat.

Même si cela peut paraître modeste, deux de ces égalités ont eu lieu contre Bologne et la Juventus – qui ont toutes deux terminé dans le top cinq la saison dernière – et elles ont également conquis la Roma au Stadio Olimpico.

Les Azzurri n’ont jamais été invaincus lors de leurs cinq premiers matchs de Serie A d’une saison, mais cet exploit est désormais possible, puisque le remplaçant de Nicola Roberto D’Aversa prend enfin sa place sur le banc après avoir purgé une suspension.

Avant le choc de la Coppa la semaine prochaine contre un Torino en forme, l’ancien entraîneur de Parme voudra continuer sur sa lancée en ramenant au moins un point en Toscane.

Forme de Cagliari en Serie A :

Forme de Cagliari (toutes compétitions confondues) :

Forme Empoli Serie A :

Forme d’Empoli (toutes compétitions) :

Nouvelles de l’équipe

© Imago

Alors qu’il attend avec impatience de rencontrer son ancien club, l’entraîneur de Cagliari, Davide Nicola, pourrait avoir un groupe complet disponible vendredi soir, avec le milieu de terrain Matteo Prati j’espère me remettre d’un problème de cheville.

Après une lourde défaite à domicile la dernière fois, les recrues estivales Michel Adopo et Nadir Zortea pourrait être amené à rafraîchir la composition de départ des hôtes, après avoir été envoyé dans les dernières minutes de la défaite 4-0 contre Naples.

En avant, Roberto Piccoli est soutenu par Zito Luvumboqui a été l’attaquant le plus productif des Rossoblu au cours de la dernière année. Cependant, l’international angolais n’a pas été impliqué dans un seul but lors de ses neuf dernières apparitions en championnat – sa pire séquence en Serie A.

Alors que Nicola a tous ses hommes principaux à disposition, le patron d’Empoli, Roberto D’Aversa, est toujours gêné par plusieurs absences : il sera privé Samuel Perisan, Szymon Zurkowski, Tyronne Ebuehi et Jacopo Fazzini en raison d’une blessure.

Bonne nouvelle pour les visiteurs, l’attaquant norvégien Ola Solbakken devrait surmonter une blessure musculaire et pourrait être en mesure de débuter sur le banc.

Avec Fazzini exclu et Solbakken en mauvaise forme, Youssef Maleh et propriété de l’Inter Milan Sebastiano Esposito devrait continuer à approvisionner le joueur prêté par l’AC Milan Lorenzo Colombo à l’avant.

Composition possible du onze de départ de Cagliari :

Égratignure ; Zappa, Mina, Luperto ; Zortea, Marin, Deiola, Augello ; Gaetano, Luvumbo ; Piccoli

Composition possible du onze de départ d’Empoli :

Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti ; Gyasi, Henderson, Grassi, Pezzella; Maleh, Esposito; Colombo

Nous disons : Cagliari 1-0 Empoli

Il n’y a eu que quatre buts marqués en championnat entre ces deux équipes cette saison, il se pourrait donc qu’un seul but puisse décider du sort des points.

Soutenu par ses bruyants supporters locaux, Cagliari peut s’imposer de justesse en devançant ses visiteurs de Toscane.

Pour une analyse des données sur les résultats les plus probables, les scores et plus encore pour ce match, veuillez cliquer ici.

