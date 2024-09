Aperçu : Bologne – Shakhtar Donetsk – pronostics, actualités de l’équipe, compositions

Sports Mole présente un aperçu du choc de la Ligue des champions de mercredi entre Bologne et le Shakhtar Donetsk, y compris les pronostics, les nouvelles de l’équipe et les compositions possibles.

De retour au plus haut niveau européen après six décennies d’attente, Bologne accueillir Shakhtar Donetsk au Stadio Dall’Ara mercredi, où ils recevront leur Ligue des Champions campagne en cours.

Toujours sans victoire cette saison, l’équipe de Serie A rencontre l’expérimenté Shakhtar lors de son premier match de phase de championnat, les champions d’Ukraine désireux d’améliorer leur bilan médiocre en Italie.

Aperçu du match

© Imago

Bologne, qui entame maintenant sa deuxième saison seulement dans la plus haute compétition de clubs de l’UEFA, a joué pour la dernière fois à ce niveau au milieu des années 60, lorsqu’il a perdu à pile ou face contre Anderlecht au tour préliminaire de 1964.

Beaucoup de choses ont changé depuis, et l’équipe émilienne deviendra cette semaine l’un des cinq clubs à faire ses débuts en Ligue des champions dans le nouveau format élargi de la compétition pour 2024-25.

Bologne sera la 11e équipe italienne à participer au tournoi proprement dit, après que les septuples vainqueurs du Scudetto ont établi un nouveau record du club avec 68 points la saison dernière, enregistrant ainsi leur meilleur résultat en championnat depuis 1967.

Après avoir inspiré une équipe méconnue à la cinquième place du classement final, Thiago Motta a accepté une offre de la Juventus, donc l’ancien patron de la Fiorentina Vincenzo Italiano – battu lors des deux dernières finales de la Ligue Europa Conférence – a été recruté.

Cependant, l’Italien attend toujours sa première victoire en compétition, après avoir concédé deux nuls décevants à domicile et une défaite 3-0 contre Naples ; puis, le week-end dernier, Bologne a dû revenir de deux buts de retard pour sauver un point contre le promu Como.

Une escouade dépouillée de ses hommes vedettes Josué Zirkzee et Riccardo Calafiori – tous deux partis en Angleterre cet été – il fallait des buts de la part des remplaçants Santiago Castro et Samuel Iling-Junior pour sauver la situation, et ils occupent la 17e place au classement initial de la Serie A.

Les Rossoblu feront désormais leur premier pas dans une compétition européenne depuis leur défaite en Coupe Intertoto contre Fulham en 2002, et ils défendront un fier record au Stadio Dall’Ara, où ils n’ont jamais perdu en Europe, remportant 15 des 23 matches à ce jour.

© Imago

Alors que Bologne est une recrue en Ligue des champions, le Shakhtar Donetsk a atteint les quarts de finale en 2011 et a participé à toutes les éditions de la Ligue des champions, sauf une, au cours des 15 dernières années.

Le Shakhtar n’a raté la phase à élimination directe que la saison dernière en raison d’une défaite cruciale à Porto lors de la dernière journée, mais il a maintenant été éliminé en phase de groupes pour la sixième saison consécutive.

Après avoir été relégués en Ligue Europa, les Mineurs ont été battus par Marseille en huitièmes de finale, ce qui n’a pas entaché une campagne 2023-24 par ailleurs superbe.

Sous la direction de l’entraîneur-chef croate Marino PusicLe Shakhtar a remporté son 15e titre de Premier League ukrainienne en terminant avec deux points d’avance sur son vieil ennemi, le Dynamo Kiev, avant de soulever la coupe et de réaliser son neuvième doublé national.

Cette saison, ils ont déjà perdu deux fois, n’ayant subi que trois défaites au cours de la saison dernière. Artem Bondarenko Un triplé leur a permis de remporter une victoire à domicile 5-2 contre le Karpaty Lviv ce week-end, mais ils ne sont que sixièmes après cinq matches.

Déjà éloigné de sa ville natale par la guerre, le Shakhtar doit désormais tenter de prendre des points à l’extérieur : il n’a gagné que deux fois lors de ses 11 derniers déplacements en Ligue des champions avant de se rendre en Italie, où il a perdu 10 de ses 15 précédentes rencontres avec des équipes de Serie A.

Forme de Bologne (toutes compétitions confondues) :

Forme du Shakhtar Donetsk (toutes compétitions confondues) :

Nouvelles de l’équipe

© Imago

Les problèmes de blessures de Bologne ont commencé à s’estomper, juste avant leur retour européen, grâce au duo défensif Émile Holm et Martin Erlic a rejoint l’ailier suisse Dan Ndoye sur le banc à Côme.

Oussama El Azzouzi et Nicolo Cambiaghicependant, a subi de graves blessures au genou le mois dernier et est absent à long terme ; la star écossaise Lewis Ferguson travaille toujours à retrouver sa forme après une blessure au ligament croisé antérieur.

Le capitaine des hôtes, Riccardo Orsolinia marqué sur penalty lors de la première journée de Serie A et a donc trouvé le chemin des filets lors de sept saisons différentes pour le club. L’international italien devrait débuter en soutien de Santiago Castro ou Thijs Dallinga à l’avant.

Pendant ce temps, l’attaquant du Shakhtar Donetsk Danylo Sikan Il a inscrit quatre buts en six matchs lors de la Ligue des champions de la saison dernière et est désormais le meilleur buteur de son club cette saison avec trois buts.

Récemment sur la feuille de match de l’Ukraine en Ligue des Nations de l’UEFA, Gueorgui Soudakov Il a créé le plus d’occasions (10) et a réussi le plus de passes (229) de tous les joueurs du Shakhtar lors de la phase de groupes de l’année dernière.

Il pourrait désormais être rejoint au milieu de terrain par l’un des habituels joueurs brésiliens des visiteurs : Marlon Gomes est revenu d’une blessure aux ischio-jambiers ce week-end, après une mise à pied d’un mois.

Composition possible du onze de départ de Bologne :

Skorupski ; Posch, Beukema, Lucumi, Miranda; Freuler, Aebischer; Orsolini, Fabbian, Ndoye; Castro

Composition possible du onze de départ du Shakhtar Donetsk :

Riznyk; Konoplya, Matvienko, Bondar, Pedrinho ; Bondarenko, Kyrskiv, Sudakov ; Zoubkov, Sikan, Kevin

Nous disons : Bologne 2-2 Shakhtar Donetsk

Si l’expérience du Shakhtar devrait jouer en sa faveur, les champions d’Ukraine n’ont pas tendance à voyager très bien et pourraient être en difficulté en Émilie-Romagne.

Les premières performances de Bologne sous la direction de Vincenzo Italiano n’ont pas été convaincantes, mais ils peuvent serrer les dents et gagner un point avant de se rendre à Anfield le mois prochain.

Pour une analyse des données sur les résultats les plus probables, les scores et plus encore pour ce match, veuillez cliquer ici.

Aperçus par email

Cliquez ici pour obtenir Taupe sportiveRecevez chaque jour par e-mail des aperçus et des prédictions pour chaque match majeur !