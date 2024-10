Aperçu : Bayern Munich contre Arsenal Femmes | Aperçu du match | Nouvelles

Après un an d’absence, nous débutons ce soir la phase de groupes de l’UEFA Women’s Champions League au Bayern Munich.

Même si ce premier match est particulièrement difficile, nos Gunners gardent un très bon souvenir de notre dernière rencontre face au Bayern en Ligue des Champions.

DERNIÈRE FOIS

Ce fut une soirée inoubliable sous les lumières de l’Emirates Stadium la dernière fois que ces deux équipes se sont rencontrées.

Réunis en quarts de finale de la Ligue des champions 2022/23, le match aller à l’Allianz Arena s’est soldé par une victoire serrée 1-0 du Bayern Munich, grâce à Lea Schuller.

Des pluies torrentielles et une blessure du capitaine Kim Little à la 12e minute ont donné un début de mauvais augure au match retour, mais notre équipe avait encore beaucoup à donner.

Avec un tir rapide et sans regard de Leah Williamson et un tir tonitruant de Frida Maanum dans la lucarne tout en haut, nous étions de retour à égalité après seulement 19 minutes de jeu. Stina Blackstenius nous a ensuite donné l’avantage peu après pour réserver notre place en demi-finale contre Wolfsburg.

les adversaires

Le Bayern Munich est entré dans la compétition en phase de groupes en tant que champion d’Allemagne, avec des titres consécutifs en Frauen Bundesliga et un début de campagne tout aussi impressionnant cette saison.

L’équipe a également fait preuve de régularité en Europe, atteignant les huitièmes de finale chaque année depuis 2018/19 jusqu’à l’élimination anticipée sans cérémonie de la saison dernière.

Le Bayern a ajouté les anciennes légendes de Chelsea Pernille Harder et Magdalena Eriksson, ainsi que la star écossaise Sam Kerr, à leurs rangs depuis notre dernière rencontre, même si leur noyau reste en grande partie le même. Les piliers de l’équipe nationale allemande Klara Buhl, Sydney Lohman et Giulia Gwinn sont tous des joueurs à surveiller, tout comme la milieu de terrain des Lionnes Georgia Stanway.

ce que disent les managers

Eidevall sur le Bayern : « Ils sont vraiment forts dans le jeu de contre-attaque. Ils se déplacent avec beaucoup de rythme une fois qu’ils sont face à l’avant et c’est à cela que vous devez faire attention lorsque vous jouez contre eux.

« Je pense qu’ils ont semblé très forts sur leurs coups de pied arrêtés jusqu’à présent cette saison, c’est donc un autre élément auquel vous devez faire attention. Ils sont bien organisés, c’est une bonne équipe, mais nous aussi, et même s’ils ont des points forts, ils auront aussi des faiblesses, et nous devons les exploiter. Nous devons atténuer nos faiblesses et exploiter nos forces, et ce sera la bataille tactique ici demain soir.

En savoir plus Lia Walti sur les aspirations de la Ligue des Champions



Straus à notre sujet : « Nous les avons affrontés il y a deux ans et je pense que leur force est qu’ils ont beaucoup de qualités individuelles, ainsi qu’un bon modèle de jeu. Nous allons jouer un match demain et nous essaierons de résoudre les problèmes qu’Arsenal a rencontrés. Nous allons essayer de leur présenter quelques problèmes qu’ils doivent résoudre.

NOUVELLES DE L’ÉQUIPE

Les récentes recrues de l’équipe, Leah Williamson et Steph Catley, se sont entraînées mardi matin et ont fait le voyage en Allemagne avec l’équipe. Laura Wienroither et Lina Hurtig restent quant à elles indisponibles.

Victoria Pelova poursuit sa guérison du LCA au centre de formation Sobha Realty.

officiels de match

Arbitre: Lina Lehtovaara

Arbitres assistants : Heini Hyvönen et Irina Pozdejeva

Quatrième officiel : Minka Vekkeli

COMMENT REGARDER

Toute l’action débutera sur le campus du FC Bayern à 17h45 (Royaume-Uni). DAZN diffuse le match en direct sur sa chaîne YouTube afin que les supporters locaux ne manquent aucun coup de pied.