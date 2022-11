Aperçu avant-première de l’apparition d’Angela Bassett dans “Tamron Hall”

La semaine de Wakanda est à nos portes et nous avons une exclusivité mettant en vedette la reine de la nation fictive elle-même !

Angela Bassett parle de “Wakanda Forever” dans l’émission “Tamron Hall”

Nous avons un clip exclusif de l’épisode de mardi (11/8) de “Tamron Hall”, mettant en vedette la légendaire Angela Bassett qui parle avec Tamron du prochain La suite de Black Panthersa co-star Chadwick Boseman, sa carrière et bien plus encore.

Découvrez le clip ci-dessous:

Cela doit être tellement surréaliste de faire partie d’un projet qui est si important pour MILLIONS et de perdre ensuite l’un des personnages clés qui était là pendant une grande partie du voyage. Félicitations à Angela Bassett pour avoir perpétué l’héritage et RIP Chadwick Boseman. Il ne sera jamais oublié.

Voici un aperçu complet de ce à quoi s’attendre de l’épisode de mardi de “Tamron Hall”:

Tamron accueille l’une des stars du film le plus en vogue de l’année, “Black Panther : Wakanda Forever”. ‘ son partenariat shapewear avec Aerie, et la maternité. Ce super-héros de la vie réelle fait tout ! Et la reine de la danse AMY JORDAN a vécu une expérience bouleversante après avoir été heurtée par un bus alors qu’elle traversait la rue à New York. Après 20 interventions chirurgicales de 9 médecins différents, Amy a fait l’impossible et a miraculeusement pu continuer à danser. Nous allons entendre son histoire de rétablissement. De plus, un tout nouveau SHOP TAM FAM mettant en valeur les cadeaux incontournables.

L’interview d’Angela Bassett est diffusée sur “Tamron Hall” le mardi 8 novembre (diffusée à l’échelle nationale, consultez les listes locales, www.tamronhallshow.com).