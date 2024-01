Aperçu 1/31 – Mises à jour de Byfield & Lewis + Mentalité dans la pause, réduisant les pénalités

OMS: Kings de Los Angeles (22-15-10) @ Predators de Nashville (26-22-2)

QUOI: MATCH DE SAISON RÉGULIÈRE DE LA LNH

QUAND: Mercredi 31 janvier à 16h30 Pacifique

OÙ: Bridgestone Arena – Nashville, Tennessee

COMMENT SUIVRE : VIDÉO : Bally Sports Ouest (Locale) / TNT (Nationale) – AUDIO – iHeart Radio – TWITTER: @DooleyLAK & @LAKings

LE MATCH DE CE SOIR : Encore un match avant la pause des étoiles de la LNH. Les Kings se rendent à Nashville pour affronter les Predators, dans un affrontement entre deux équipes à égalité au classement des Wild Card.

TÊTE À TÊTE: Le défenseur Drew Doughty a marqué le seul but de son équipe lorsque les Kings et les Predators se sont affrontés plus tôt ce mois-ci à Los Angeles, dans une victoire de 2-1 des Predators. L’attaquant Quinton Byfield mène les Kings au chapitre des buts (3) et des points (5) au cours des trois dernières saisons contre Nashville.

VITALS DES ROIS : Les Kings ont organisé un entraînement matinal facultatif aujourd’hui, après ce qui était un entraînement en équipe complète hier à Nashville.

Ancien gardien des Predators de Nashville, David Rittich a été le premier ce matin et devrait être le titulaire ce soir devant le poteau. Rittich a une fiche à vie de 2-1-1, avec un pourcentage d’arrêts de ,899 et une moyenne de buts alloués de 3,46.

Liste des lignes de la journée d’entraînement d’hier ci-dessous. Les Kings s’attendent, en supposant qu’ils soient en pleine santé, à effectuer au moins un changement d’alignement. Cependant, comme nous l’avons vu à Saint-Louis, cela peut changer :

Byfield – Kopitar – Kempe

Moore – Danault – Fiala

Laferrière – Dubois – Anderson-Dolan

Grundstrom – Turcotte – Kaliyev – Fagemo

(Luis)

Anderson-Doughty

Gavrikov – Roy

Englund-Spence-Clarke

Rittich / Talbot

Plus d’informations sur le statut de Byfield et Lewis ci-dessous.

En ce qui concerne l’alignement de ce soir, l’attaquant Samuel Fagemo et le défenseur Brandt Clarke ont été exclus dimanche après-midi à St. Louis. D’après l’apparence de ce matin, il semble que les deux seront sortis ce soir à Nashville, mais les deux sont disponibles si les Kings cherchent un changement d’alignement supplémentaire.

VISAUX DES PRÉDATEURS : Nashville a perdu quatre de ses cinq derniers matchs avant l’action de ce soir et rentre chez lui après un roadtrip de trois matchs.

Le gardien Juuse Saros est le titulaire prévu ce soir pour les Predators. Saros a affronté les Kings sept fois au cours de sa carrière dans la LNH et possède une fiche à vie de 5-1-1, avec un pourcentage d’arrêts de ,925 et une moyenne de buts alloués de 2,66.

Selon Zach Gilchriest de NashvillePredators.com, voici comment les hôtes se sont alignés lundi contre Ottawa –

#Preds lignes contre #GoSensGo: Forsberg – O’Reilly – Nyquist

Trenin – Sissons – Gurianov

Novak – Verre – Evangelista

Smith – McCarron – Tomasino Josi – Fabbro

McDonagh – Schenn

Lauzon – Transporteur Saros Égratignures : Barrie, Sherwood -Zach Gilchriest (@ZachGilchriest) 29 janvier 2024

Avec 26 victoires, les Predators comptent plus de victoires que n’importe quelle équipe n’occupant pas actuellement une place en séries éliminatoires. Le défenseur de Nashville, Roman Josi, a récolté huit passes décisives au cours des trois dernières saisons contre les Kings, le troisième parmi tous les défenseurs de la LNH.

Remarques –

Mises à jour Byfield/Lewis

Nous partageons ici les dernières nouvelles sur l’attaquant Quinton Byfield et l’attaquant Trevor Lewis.

Byfield a raté les deux derniers matchs pour cause de maladie. Byfield a été signalé pour la première fois vendredi soir dans le Colorado. Il s’est rendu avec l’équipe à Saint-Louis et s’est entraîné samedi, dans l’espoir de pouvoir jouer dimanche après-midi contre les Blues. Byfield n’a finalement pas participé à l’échauffement et a raté ce match, mais il est revenu à l’entraînement hier et a pris part à l’entraînement matinal aujourd’hui. Évidemment, nous n’en sommes pas sûrs, mais l’entraîneur-chef Todd McLellan a déclaré qu’il s’attend à ce que Byfield soit dans l’alignement ce soir, indiquant que Byfield « devrait être bon » à sa connaissance. Si Byfield joue, il patinera probablement à sa place habituelle aux côtés d’Anze Kopitar et Adrian Kempe.

Concernant Lewis, il n’a pas participé à l’entraînement d’hier et McLellan était moins engagé sur son statut pour ce soir. “Il réfléchit ce matin, nous verrons.” Lewis a pris l’entraînement du matin aujourd’hui, ce qui est un bon signe vers une disponibilité potentielle. Il a connu une bonne journée à St-Louis dimanche, au sein d’un trio avec Alex Turcotte et Arthur Kaliyev et a récolté une passe sur le but en désavantage numérique de Jaret Anderson-Dolan. Après ce soir, les Kings auront neuf jours entre le match de ce soir et leur premier match hors de la pause des étoiles, contre Edmonton le 10 février. Il est temps de guérir et de se reposer pour les joueurs comme Lewis et d’autres qui en ont besoin.

Un dans la pause

Il reste un match avant la pause des All-Star.

L’adversaire n’a vraiment pas d’importance pour les Kings, qui ont leurs propres problèmes. Mais les Kings et les Predators sont à égalité avec 54 points avant le match de ce soir à Nashville, c’est donc un match important, tout comme le match de dimanche dans une situation similaire contre St. Louis. Cependant, les problèmes actuels sont plus vastes que les personnes auxquelles ils sont confrontés.

Le match de ce soir est la dernière fois que les Kings entrent sur la glace pour un match jusqu’au 10 février. Une pause dont tout le monde bénéficiera, mais pas une pause que quiconque envisage aujourd’hui.

“Nous ne pensons même pas à la pause, nous avons 60 minutes à jouer et la pause se fera d’elle-même, mais nous devons évidemment trouver un moyen de gagner un match”, a déclaré McLellan. . Et pour y parvenir contre cette équipe, il faut vraiment bien faire certaines choses. Nous les signalerons avant et attendrons notre groupe, nous sommes reposés, nous avons eu le temps ici de faire le plein d’essence, cela faisait longtemps que nous n’avions pas eu deux jours de repos entre les matchs. Nous devrions être prêts à y aller.

Le message de la salle était presque identique.

“Je pense que nous sommes tous très excités de jouer ce dernier match aussi, nous allons tout laisser de côté”, a déclaré l’attaquant Adrian Kempe. “Rien à dire avant maintenant, nous devons y aller, j’espère jouer aussi bien que le dernier match et j’espère que nous pourrons gagner pour une fois.”

Ces jeux peuvent toujours se dérouler de deux manières.

Vous voyez généralement des équipes soit connectées et concentrées, soit des équipes qui pourraient avoir les yeux rivés sur la pause à venir. Les joueurs et les entraîneurs disent les bonnes choses pour être les premiers, et ils doivent l’être. 14 défaites en 16 matchs signifient qu’il y a une opportunité ici ce soir d’obtenir deux points en banque avant la pause. Deux points en ce moment sont énormes. Si les choses tournent dans l’autre sens, cela donne une mauvaise image de tout le monde.

Tout ce sur quoi nous pouvons nous concentrer pour le moment, c’est ce qui est dit et pour le moment, nous avons l’impression que nous sommes un groupe qui a la bonne approche.

«Je pense que c’est un match assez important pour nous en tant que groupe, il suffit d’apporter un peu de positif pendant la pause», a ajouté l’attaquant Alex Laferrière. “Au cours des derniers matchs auxquels nous avons participé en ce moment, vous ne voulez pas bouder pendant la pause et remporter une victoire ce soir aiderait certainement.”

Voyez comment cela se passe lorsque la rondelle tombe un peu plus tard.

Défilé des pénalités

S’il y a un point central spécifique venant de Saint-Louis, c’est bien la réduction des sanctions.

En jouant à 5 contre 5, les Kings ont largement contrôlé le match de dimanche contre les Blues. Les tentatives de tir (51-31), les tirs au but (28-18), les occasions de marquer (24-12) et les occasions à haut danger (9-3) ont été largement biaisés en faveur de Los Angeles, par astuce de statistiques naturelles. Le problème était qu’il n’y avait tout simplement pas assez de hockey à 5 contre 5 joué, en raison de six pénalités mineures contre.

Les pénalités n’ont même pas fait de mal directement aux Kings, avec un seul but contre annulé par un but en désavantage numérique. Cependant, cela a gravement perturbé le déroulement du jeu, surchargeant certains joueurs de minutes au PK tout en collant d’autres sur le banc, qui ne jouent pas dans ces situations.

“C’est quelque chose qui s’est également produit au début de l’année, l’entraîneur s’est concentré là-dessus, c’est quelque chose qui fait perdre le rythme à tout le monde”, a déclaré Laferrière. « Nous sommes une équipe profonde et nous voulons tracer quatre trios sur la glace. Lorsque nous prenons des pénalités, cela fait mal et nos meilleurs joueurs qui jouent au PK se fatiguent.

En discutant avec les attaquants Trevor Moore et Jaret Anderson-Dolan peu après le match de dimanche, les deux joueurs ont dit essentiellement la même chose.

Moore s’est approprié sa propre pénalité, la qualifiant de « pénalité stupide » parce qu’elle est survenue dans la zone offensive, un mineur avec un bâton élevé derrière le filet. Au total, les Kings ont écopé de trois pénalités en zone offensive à St. Louis et ont fait deux fois plus de mal. Il n’y a aucune menace sur laquelle marquer dans ces zones, donc les infractions avec le bâton sont d’autant plus frustrantes et inutiles. Anderson-Dolan, qui a réussi des penaltys dimanche mais qui a également été à l’autre bout de matchs comme celui-là, a expliqué à quel point il est difficile de maintenir le flux de l’équipe lorsque vous êtes régulièrement dans la surface.

En parlant avec McLellan aujourd’hui, il a souligné les deux derniers matchs en ce qui concerne les pénalités du côté offensif, notant également plusieurs mineurs au Colorado.

« Ceux de la zone offensive sont les plus frustrants et je pense que nous en avons éliminé deux ou trois », a ajouté McLellan. «Nous avons également pris, je pense, huit minutes au Colorado dans la zone offensive. Nous devons être conscients de la façon dont nous vérifions, mettons nos bâtons sur la glace et utilisons nos jambes pour obtenir la position du corps.

Si les Kings peuvent réduire les pénalités, ils étaient généralement satisfaits du jeu à 5 contre 5, notamment de leur jeu avec la rondelle. Ils estiment qu’il y a quelque chose sur quoi s’appuyer dans ce domaine.

«Nous avons joué un match dur et assez solide, un match de hockey serré entre deux bonnes équipes», a ajouté Kempe. «Je pensais que, dans l’ensemble, ce match était plutôt bon. Les évasions, les passes, l’échec-avant ont été bons, nous avons eu beaucoup d’occasions, beaucoup de tirs au but… dans l’ensemble, je pense que nous avons joué un bon match, c’est juste difficile de ne pas pouvoir obtenir les deux points.

Restez en dehors des sentiers battus, concentrez-vous sur le dernier match avant la pause et, espérons-le, obtenez un peu d’élan positif pendant le temps libre. Dans la situation actuelle dans laquelle se trouvent les Kings, il n’y a pas d’autre moyen de procéder.