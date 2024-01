Aperçu 1/20 – Plongée dans l’échange Dubois/Byfield + Quick’s Return, McLellan sur Fagemo

OMS: Kings de Los Angeles (21-13-8) contre Rangers de New York (28-14-2)

QUOI: MATCH DE SAISON RÉGULIÈRE DE LA LNH

QUAND: Samedi 20 janvier à 19h30 Pacifique

OÙ: Crypto.com Arena – Los Angeles, Californie

COMMENT SUIVRE : VIDÉO : KCAL-TV (Ch.9) – L’AUDIO – iHeart Radio – TWITTER: @DooleyLAK & @LAKings

LE MATCH DE CE SOIR : Les Kings de Los Angeles poursuivent leur match de quatre matchs à domicile avec les Rangers de New York en ville ce soir pour conclure la série de la saison.

TÊTE À TÊTE: L’attaquant Phillip Danault a marqué le seul but de son équipe la dernière fois, tandis que les attaquants Adrian Kempe et Anze Kopitar ont récolté les mentions d’aide. Kopitar a récolté cinq passes décisives à ses cinq derniers matchs contre les Rangers, tandis que l’attaquant Kevin Fiala a récolté dix points (4-6-10) lors de ses huit derniers matchs contre New York.

VITALS DES ROIS : Les Kings ont organisé un entraînement matinal facultatif aujourd’hui, après un entraînement en équipe complète hier.

Le gardien de but David Rittich a été le premier à sortir ce matin, faisant de lui le gardien de but partant projeté ce soir pour la troisième fois en quatre matchs. Rittich a affronté les Rangers à deux reprises au cours de sa carrière dans la LNH, affichant une fiche de 2-0-0 avec un pourcentage d’arrêts de ,971 et une moyenne de buts alloués de 1,00.

Voici comment les Kings se sont alignés lors de l’entraînement d’hier –

Dubois – Kopitar – Kempé

Moore – Danault – Fiala

Laferrière – Byfield – Anderson-Dolan

Grundström – Lewis – Kaliyev – Fagemo

Anderson-Doughty

Gavrikov – Roy

Englund-Spence-Clarke

Rittich

Talbot

Si les Kings optent pour un changement d’alignement, ils auront le défenseur Brandt Clarke et l’attaquant Samuel Fagemo comme options d’alignement. L’entraînement du matin a vu plus de joueurs partir tôt que de places dans l’alignement, nous devrons donc attendre l’échauffement pour plus de clarté sur l’alignement de ce soir.

VITAUX DES RANGERS : New York a perdu cinq de ses sept derniers matchs ce soir, y compris le premier match d’un voyage de quatre matchs par une marge de 5-1 contre Vegas.

Les Rangers devraient donner le départ ce soir à nul autre que le gardien Jonathan Quick. Quick n’a affronté les Kings qu’une seule fois au cours de sa carrière dans la LNH, en décembre, lorsqu’il a réalisé 25 arrêts lors d’une victoire de 4-1 contre Los Angeles au Madison Square Garden.

Selon Vince Mercogliano de USA Today Sports, voici comment les Rangers se sont alignés la dernière fois à Vegas :

#NYR La programmation du patinage du matin est inchangée : Kreider-Zib-Kakko

Panarin – Trocheck – Laf

Cuylle – Brodzinski – Wheeler

Goodrow – Bonino – Vesey Lindgren – Renard

Miller-Trouba

Gus-Schneider – Vince Z.Mercogliano (@vzmercogliano) 18 janvier 2024

Attendez-vous à ce que l’ancien attaquant des Kings Jonny Brodzinski fasse partie de l’alignement de ce soir pour les visiteurs. L’attaquant de New York Artemi Panarin est à égalité au troisième rang pour les points en avantage numérique (27), au quatrième rang de la LNH pour les points (61) et au cinquième rang de la ligue pour les buts (27). New York amène la deuxième meilleure unité en avantage numérique de la LNH dans le match de ce soir avec un taux de réussite de 28,7 % cette saison. Selon Mollie Walker du NY Post, le défenseur Erik Gustafsson ne jouera pas ce soir en raison d’une blessure au bas du corps.

Remarques –

Mélanges de programmation

Attendez-vous à voir un look différent lors de la première rondelle ici ce soir contre les Rangers.

Au cours de la troisième période jeudi, les Kings ont avancé Pierre-Luc Dubois sur une ligne avec Anze Kopitar et Adrian Kempe, à la recherche d’un but égalisateur. Cela a vu l’attaquant Quinton Byfield revenir au centre, puis sur une ligne avec Alex Laferrière et Jaret Anderson-Dolan. Sur le moment, McLellan sentait que Dubois passait une bonne soirée offensivement et qu’il pourrait peut-être faire la différence dans les minutes supplémentaires.

Tout d’abord, voici la programmation de ce soir. Ce n’est pas la programmation des huit prochaines saisons. C’est juste la programmation pour ce soir et nous verrons où cela va. Les Kings considèrent toujours Dubois comme un centre, mais lorsque vous perdez 10 sur 11 et que le score à 5 contre 5 est un problème majeur, vous devez changer quelque chose et il ne peut pas toujours simplement s’agir d’échanger le 12e avant. Avec Byfield, les Kings croient qu’il peut être un centre à long terme, mais ils sont plutôt satisfaits de son jeu sur l’aile.

Retour sur la bonne voie. En ce qui concerne Dubois, McLellan a souligné différents domaines expliquant pourquoi passer à l’aile pourrait être un avantage pour lui. Les Kings ont apprécié son engagement physique et son jeu sur les bandes ces derniers temps, et être sur l’aile le met plus souvent sur le mur. Il a également cliqué avec Kempe plus tôt dans la saison et devrait voir une légère augmentation du temps de glace à 5 contre 5, qui a été plus faible pour lui cette saison que lors des arrêts précédents, bien que sa production par/60 soit en ligne avec.

“Il est devenu un peu plus physique ces derniers temps, je pense qu’il est plus engagé physiquement et cela va le rapprocher un peu plus des bandes”, a déclaré McLellan. « Il joue avec de très bons joueurs. Tout au long de sa carrière, il a joué sur les deux premiers trios, donc cela le remet en position, à condition que ces trios jouent de cette façon, d’être là, donc il doit se sentir en confiance. Nous verrons comment les choses se passent sur l’aile, mais il y a déjà joué. Ce n’est pas toujours au milieu, il a eu quelques changements et la façon dont nous jouons toutes les pièces est interchangeable.

Pour Dubois, il a admis que la majeure partie du temps qu’il a joué sur l’aile au cours de sa carrière a été à droite plutôt qu’à gauche, ce qui constitue un changement pour lui. Cela a été une saison de changement et d’ajustements pour Dubois, qui comprend que cela fait partie du processus.

“J’ai l’impression que cette année, mon jeu s’est adapté toute la saison à de nouveaux rôles, de nouvelles positions, de nouveaux coéquipiers, de nouveaux systèmes, juste un autre ajustement à faire”, a-t-il déclaré. «Je n’ai pas joué à gauche depuis longtemps, même avant, lorsque j’étais ailier, j’étais ailier droit. C’est certainement un ajustement à faire, mais cela fait partie du travail.

Un ajustement, certes, mais peut-être qui pourra profiter à toutes les parties. Kopitar et Kempe ont continué à maintenir leur temps en zone offensive et à se créer des occasions, mais les buts n’ont pas suivi ces derniers temps. Koptiar n’a pas marqué lors de ses huit derniers matchs et les derniers buts de Kempe sont survenus lorsqu’il a été jumelé à Dubois contre Détroit et Washington au début du mois, lorsqu’il a marqué trois fois en deux matchs. Un remaniement qui pourrait peut-être aider tout le monde.

En ce qui concerne Byfield, McLellan a exprimé une grande confiance en son jeune centre. Pas seulement avec la possibilité de revenir à un poste où il a joué toute sa vie, car ce n’est pas un énorme changement, mais plutôt dans ce qu’il croit maintenant être un joueur confiant et assuré qui peut conduire sa propre ligne au milieu.

“Dans la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement, nous essayons différentes choses pour en sortir le groupe et je pense que Q peut être une grande partie de cette solution”, a déclaré McLellan. « Nous avons suffisamment confiance en lui maintenant et il a gagné le droit d’être un joueur confiant, peu importe où il va. Il a été repêché comme centre et je ne sais pas s’il va y rester, mais on sent que Q peut conduire une ligne. Il peut être un gars qui prend Laf, cela peut être une lignée d’enfants, ou qui que ce soit, et être le gars incontournable et diriger une lignée. Il ne sera pas le sauveur, nous ne lui mettons pas cette pression, mais il a suffisamment confiance en lui maintenant pour que nous pensons qu’il peut le faire là-bas.

Du point de vue de la position, il n’y a vraiment rien de nouveau pour Byfield.

Il est au centre depuis qu’il est enfant. Il a été repêché comme centre, a joué dans la AHL en tant que centre et a fait irruption dans la LNH en tant que centre. Son passage à l’aile la saison dernière lui a valu plus de minutes et un rôle plus important dans l’alignement, ce qu’il a également fait cette saison. Sur le plan positionnel, ce recul n’a rien de nouveau pour le numéro 55.

“J’ai déjà joué là-bas, j’ai joué au centre toute ma vie jusqu’à l’année dernière”, a déclaré Byfield. « En revenant, cela pourrait être un petit ajustement pour moi, juste revenir, m’habituer à être au milieu. Je travaillais sur les mises au jeu après l’entraînement aujourd’hui, juste pour récupérer mon timing. J’ai joué là-bas toute ma vie, donc je reviens juste à l’essentiel, en utilisant un peu plus ma vitesse, en ayant un peu plus la rondelle. Je suis surexcité.”

Frappeurs RAPIDES

– L’obtenir?

Les Kings s’attendent au retour de Jonathan Quick ce soir face aux Rangers. Ce sera certainement une soirée spéciale pour les partisans des Kings, qui auront l’occasion d’honorer le plus grand gardien de but de l’histoire de la franchise. Quick a naturellement affronté les Kings en décembre avec les Rangers et a soutenu les Golden Knights de Vegas à la fin de la saison dernière, mais il n’a pas encore pris part à un match à Los Angeles en tant que membre d’une équipe visiteuse. Ce soir devrait être la soirée et les Kings honoreront le numéro 32 pendant le match, probablement en début de première période.

– Nous pourrions voir l’attaquant Samuel Fagemo ce soir à ses débuts dans la saison avec les Kings. Pas à 100 pour cent, mais Fagemo n’était pas en retard aujourd’hui après l’entraînement du matin, ce qui laisse au moins entrevoir la possibilité qu’il puisse être dans l’alignement de ce soir. Fagemo a inscrit un but en quatre matchs dans la LNH cette saison avec Nashville et un superbe 20 sur 24 dans la AHL avec Ontario Reign.

Si Fagemo joue, Todd McLellan recherche une performance à la Alex Laferrière. Une performance qui dit que vous ne pouvez pas me retirer de l’alignement et une performance qui pousse à plus de temps de glace.

“Il peut entrer et avoir un premier match à la manière d’Alex Laferrière, si vous vous souvenez de la façon dont il a joué ce premier soir”, a déclaré McLellan. « Ce n’est presque pas juste, mais s’il passe une de ces nuits, il va continuer. Il est là depuis assez longtemps, il a joué dans deux équipes de la LNH maintenant, nous et Nashville, et quand il en aura l’occasion, il pourra passer une de ces soirées.

Retour à la mise au jeu à 19 h 30 ce soir pour les Kings, alors que deux des meilleures équipes de la LNH en début de saison s’affrontent pendant leurs périodes difficiles respectives.