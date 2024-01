OMS: Kings de Los Angeles (21-11-8) @ Stars de Dallas (25-12-5)

QUOI: MATCH DE SAISON RÉGULIÈRE DE LA LNH

QUAND: Mardi 16 janvier à 17h00 Pacifique

OÙ: Centre American Airlines – Dallas, Texas

COMMENT SUIVRE : VIDÉO : ESPN+ / Hulu – L’AUDIO – iHeart Radio – TWITTER: @DooleyLAK & @LAKings

LE MATCH DE CE SOIR : Après leur victoire d’hier contre la Caroline, les Kings de Los Angeles concluent un roadtrip de six matchs ce soir à Dallas.

TÊTE À TÊTE: L’attaquant Kevin Fiala a récolté trois points (1-2-3) en trois matchs disputés contre les Stars la saison dernière, menant tous les patineurs. Fiala compte 14 points (6-8-14) au total lors de ses 10 derniers matchs contre Dallas, remontant à son séjour au Minnesota.

VITALS DES ROIS : Avec le voyage au Texas et les sets consécutifs, les Kings n’ont pas organisé d’entraînement matinal aujourd’hui à Dallas.

Suite à la victoire de David Rittich hier soir, attendez-vous à voir les Kings revenir à Cam Talbot dans le but ce soir, dans la seconde moitié du set consécutif. Talbot a une fiche en carrière de 4-7-1 contre les Stars, avec un pourcentage d’arrêts de ,879 et une moyenne de buts alloués de 3,43.

Les Kings auront probablement au moins un changement d’alignement ce soir, l’attaquant Blake Lizotte étant « douteux » de jouer à Dallas. Lizotte a quitté le match d’hier en première période en raison d’une blessure au bas du corps, et Todd McLellan a souligné que les Kings auront un meilleur aperçu de sa blessure lorsque l’équipe reviendra à Los Angeles.

Les Kings ont désormais à leur disposition deux attaquants – Arthur Kaliyev et Samuel Fagemo – ainsi que le défenseur Brandt Clarke, s’ils optent pour un look 11/7. Fagemo a été rappelé de l’AHL-Ontario ce matin. Plus d’informations sur lui ci-dessous.

Donc, je partage la programmation d’hier à titre de référence, mais attendez-vous à au moins un changement dans ce groupe :

Aujourd’hui @LAKings Rushs de ligne – Byfield – Kopitar – Kempe

Moore – Danault – Fiala

Laferrière – Dubois – Anderson-Dolan

Grundström – Lizotte – Lewis Anderson-Doughty

Gavrikov – Roy

Englund-Spence Rittich

Talbot -Zach Dooley (@DooleyLAK) 15 janvier 2024

ÉTOILES VITALES : Dallas a remporté trois de ses quatre derniers matchs avant l’action de ce soir, dont deux victoires contre le Minnesota et une victoire 3-1 contre Chicago la dernière fois.

Avec deux jours entre les matchs et le gardien de but Scott Wedgewood quittant son dernier départ en raison d’une blessure, attendez-vous à voir Dallas revenir au gardien partant Jake Oettinger ce soir à domicile. Oettinger a affronté les Kings à trois reprises au cours de sa carrière dans la LNH, affichant une fiche de 1-2-0, avec un pourcentage d’arrêts de ,924 et une moyenne de buts alloués de 2,73.

Selon Mike Heika de DallasStars.com, les Stars ont effectué des ajustements dans le jeu la dernière fois, leurs lignes avant terminant le match avec l’alignement suivant :

Lignes actuelles : Acier-Johnston-Pavelski

Benn-Hintz-Smith

Robertson-Duchène-Séguin

Marchment-Faksa-Dadonov -Mike Heika (@MikeHeika) 14 janvier 2024

De plus, les Stars ont utilisé les paires défensives suivantes :

Lindell – Hakanpaa

Hanley-Harley

Suter-Lundkvist

Au cours des deux derniers mois, depuis le 16 novembre, l’attaquant de Dallas Tyler Seguin a marqué 13 buts à forces égales, à égalité au deuxième rang de la ligue au cours de cette période. Dallas est actuellement privé du défenseur numéro un Miro Heiskanen, qui est absent « de semaine en semaine » en raison d’une blessure au bas du corps. Parmi les patineurs actifs, Joe Pavelski et Ryan Suter de Dallas se classent parmi les cinq premiers lors des matchs disputés contre les Kings, personne n’ayant marqué plus de buts contre Los Angeles que les 24 de Pavelski.

Remarques –

Prouesses en penalty

Alors que les Kings approchent du match 6/6 lors de leur roadtrip actuel, un domaine de succès constant a été le penalty de l’équipe.

Même si les choses se sont déroulées contre les Kings dans les colonnes victoires/défaites, les Kings ont été relativement stables sur le PK, n’accordant que deux buts au total au cours des cinq premiers matchs du voyage. Le PK a eu un impact particulièrement marquant hier soir en Caroline, avec une performance de 5 contre 5, dont un 6 contre 4 en fin de troisième période, les Hurricanes ajoutant un attaquant supplémentaire alors qu’ils étaient menés par deux buts. Un facteur important dans le jeu, face à une forte opposition.

«Cela a probablement fait la différence, une fois tout dit et fait», a déclaré l’entraîneur-chef Todd McLellan. “Vous mettez ce type de jeu de puissance – ils ont vraiment fredonné ces derniers temps – sur la glace pendant huit minutes et demie à domicile, vous avez une tâche ardue devant vous, mais nous sommes restés fidèles à notre structure, nous nous sommes appuyés sur le gardien de but quand nous en avions besoin et nous avons bloqué beaucoup de tirs.

Sur les deux buts accordés par les Kings au cours des cinq derniers matchs, aucun n’a été marqué à 5 contre 4. Les Kings ont accordé un but de 5 contre 3 à Détroit et un but de 4 contre 3 en Floride. Certes, les deux situations auraient pu être gérées, mais le jeu est particulièrement contre l’équipe lors du kill lorsque vous entrez dans ce genre de moments.

À 5 contre 4, les Kings ont généralement été en bonne santé, comme ils l’étaient hier soir à Raleigh. La Caroline présente un test difficile pour les tirs au but adverses, comme McLellan y a fait allusion. Forte opposition. Les Kings ont estimé qu’ils avaient plutôt bien répondu à ce défi.

“C’était énorme, ils ont beaucoup de très bons joueurs là-bas et ils ne se contentent pas de faire des passes sur le périmètre, ils travaillent dur, ils vous font face en avantage numérique”, a déclaré l’attaquant. Trevor Moore a ajouté. “Ritter était évidemment énorme ce soir aussi.”

À Dallas ce soir, les Kings feront face à un autre test difficile, Dallas se situant juste à l’extérieur du Top 10 de la ligue avec 23,5 %, le 11e meilleur de la LNH. Pour ce que ça vaut, les Stars se classent également troisièmes en désavantage numérique cette saison, ils sont donc l’un des meilleurs de la ligue sur les équipes spéciales.

En arrivant dans la seconde moitié d’une séquence consécutive, cela met encore plus l’accent sur les équipes spéciales, sachant que ces moments peuvent faire basculer les matchs dans un sens ou dans l’autre. Alors que c’est le jeu de puissance qui a éclaté à Détroit, le penalty a pris le dessus avec une grande mentalité et un grand engagement en Caroline. C’est quelque chose que les Kings veulent voir se répercuter sur le match de ce soir.

“Les gars bloquent les tirs quand nous en avons besoin et obtiennent des dégagements”, a ajouté le défenseur Mikey Anderson. « C’est une grande amélioration par rapport à l’année dernière. Nous avons parlé de vouloir être meilleurs et jusqu’à présent, en tant que groupe, nous avons été meilleurs. C’est quelque chose sur lequel nous voulons continuer à bâtir.

Faire des mouvements

Comme indiqué ci-dessus, les Kings s’attendent probablement à se passer de l’attaquant Blake Lizotte ce soir à Dallas.

Lizotte a reçu un coup sûr hier en Caroline, a quitté le match en raison d’une blessure au bas du corps et n’est pas revenue. Todd McLellan l’a qualifié de « douteux » pour le match de ce soir, avec un œil sur sa blessure lorsque l’équipe reviendra en Californie demain.

Plus tôt aujourd’hui, les Kings ont rappelé l’attaquant Samuel Fagemo du Reign de l’Ontario de la AHL. Fagemo a rencontré l’équipe à Dallas, en provenance de la Colombie-Britannique, où les Reign séjournaient pour affronter les Canucks d’Abbotsford.

Cela a été tout un début de saison pour Fagemo. Après avoir accompagné les Kings en Australie pendant la pré-saison, il a finalement été mis en dérogation et réclamé par les Predators de Nashville. Fagemo a marqué lors de son premier match avec Nashville, mais a finalement été remis en dérogation après quatre matchs et récupéré par les Kings et affecté à la AHL, où il a sans doute été le meilleur buteur de la ligue.

“Il a été formidable, je peux le répéter encore et encore que nous sommes tellement chanceux de l’avoir”, a déclaré l’entraîneur-chef du règne de l’Ontario, Marco Sturm, à propos de Fagemo. « C’est un pur buteur et il veut tirer, et nous n’en avons pas trop. Je ne sais même pas pourquoi il n’a pas participé au All-Star Game, mais c’est une autre histoire. Il est différent parce qu’il le veut. J’espère qu’il aura sa chance ici avec les Kings parce qu’il fait partie de ces joueurs difficiles à trouver, avec son tir, il est très dangereux.

Fagemo compte 20 buts en 24 matchs, marquant à un rythme fulgurant, se classant deuxième de la AHL ce matin. Il a récolté 33 points au total cette saison, soit bien plus d’un point par match, se classant sixième de la ligue en termes de score. Bien qu’il ait été exclu du plateau lors de son dernier match dans la AHL, Fagemo a inscrit deux, deux et trois buts lors des trois matchs précédents. Cette saison, il n’a marqué aucun point dans un match seulement cinq fois cette saison. L’homme fredonne et maintenant il rejoindra les Kings dans leur finale de roadtrip.

Fagemo totalise 17 matchs dans la LNH dans ce qui sera la quatrième fois que les Kings le rappellent, en plus de son passage à Nashville. L’ailier d’origine suédoise a une ligne de statistiques en carrière de quatre points (3-1-4) en 17 matchs disputés dans la LNH.

S’il s’inscrivait dans l’alignement ce soir, il rejoindrait probablement les six derniers qui sont revenus sur la feuille de match hier soir, avec des buts à 5 contre 5 de Pierre-Luc Dubois et d’Alex Laferrière. Une opportunité de jouer avec Dubois, qui s’échauffe, pourrait convenir à Fagemo. Il a également joué sur un quatrième trio de la LNH auparavant, travaillant dur en plus de marquer au niveau de la AHL.

S’il se présente ce soir, ce serait sa première opportunité de la saison avec les Kings et certainement une opportunité bien méritée après ses débuts torrides avec l’Ontario.

Dos à dos pour les Kings ce soir pour clôturer le voyage.

Los Angeles a été l’une des meilleures équipes de la LNH dans la seconde moitié des sets consécutifs au cours des deux dernières saisons, se classant septième en 2022-23 (1,36) et quatrième en 2021-22 (1,31) pour les points gagnés par match. sans jour de congé entre les matchs. Jusqu’à présent cette saison, les Kings ont une moyenne de 0,7 point par match, avec une fiche de 1-2-2. Une tâche ardue ce soir, certes, lors du dernier match d’un roadtrip, face à Dallas avec quelques jours de repos. Les Kings ont investi beaucoup dans la victoire d’hier soir et nous verrons comment ils relèveront ce défi plus tard ce soir.

17h00 Pacifique pour la mise au jeu, 19h00 ici à Dallas, avant de finalement rentrer à la maison !