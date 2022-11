APEC 2022 : Xi Jinping occupe le devant de la scène au sommet de la Thaïlande en l’absence de Biden et Poutine

Bangkok, Thaïlande

CNN

—



Le dirigeant chinois Xi Jinping est arrivé jeudi à Bangkok pour le dernier des trois sommets internationaux consécutifs qui se sont tenus la semaine dernière en Asie – cette fois pour un rassemblement où les dirigeants des États-Unis et de la Russie seront tous deux absents.

Cela laisse Xi prêt à participer à la réunion de deux jours des dirigeants de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) dans la capitale thaïlandaise sans avoir à affronter le président américain Joe Biden lors d’un sommet économique axé sur une région au cœur de la compétition américano-chinoise.

L’absence prévue du président russe Vladimir Poutine à Bangkok, comme à Bali pour le sommet du Groupe des 20 (G20) plus tôt cette semaine, laissera également Xi dégagé de l’optique de rencontrer un homologue qu’il décrit comme un ami intime, qui est devenu un paria en Occident après son invasion de l’Ukraine.

Au lieu de cela, Xi sera une figure clé parmi une liste de participants d’une région où Washington et Pékin se disputent depuis longtemps l’influence, le laissant bien placé pour promouvoir la vision économique de la Chine alors que les dirigeants se réunissent pour discuter de questions telles que l’inflation, le changement climatique, l’augmentation de l’alimentation. des prix et de l’insécurité énergétique, en s’appuyant sur des discussions lors de sommets distincts à Phnom Penh et à Bali ces derniers jours.

Xi a exposé cette vision dans une déclaration écrite publiée jeudi soir lors d’une convention de hauts dirigeants d’entreprise réunis parallèlement au sommet de l’APEC, dans laquelle il a dénoncé “la mentalité de la guerre froide, l’hégémonisme, l’unilatéralisme et le protectionnisme” – faisant écho aux critiques typiques de Pékin à l’égard des États-Unis, sans en le mentionnant par son nom.

« L’Asie-Pacifique n’est la cour de personne et ne devrait pas devenir une zone de compétition pour les grandes puissances. Aucune tentative de mener une nouvelle guerre froide ne sera jamais autorisée par le peuple ou par notre époque ! Xi a déclaré dans le communiqué.

« Toute tentative de perturber ou même de démanteler les chaînes d’approvisionnement industrielles… ne fera que conduire la coopération économique Asie-Pacifique dans une impasse », a-t-il déclaré dans une référence voilée au découplage économique.

Xi entre au sommet des dirigeants de l’APEC, qui commence officiellement vendredi, après avoir déjà atteint son rythme diplomatique lors de la réunion du G20 à Bali plus tôt cette semaine – où son objectif était de faire de la Chine une partie intégrante d’une arène mondiale aux côtés des puissances occidentales après une absence. de la scène mondiale.

Le G20 a marqué le premier grand sommet international de Xi depuis qu’il a enfreint les normes pour revendiquer un troisième mandat au sommet du Parti communiste chinois le mois dernier, et sa première rencontre avec plusieurs dirigeants du Groupe des Sept (G7) ensemble et face à face depuis le début de la pandémie .

Cette réunion a vu Xi tenir des pourparlers apparemment constructifs et sourire sur des photos avec des dirigeants qui ont récemment sonné l’alarme sur la Chine en tant que menace mondiale. Il a également été capturé dans une séquence vidéo réprimandant le Premier ministre canadien Justin Trudeau avec un sourire.

Alors que les tensions avec l’Occident restent vives, la diplomatie a placé Xi sur des bases solides à l’approche de ce prochain sommet, où le dirigeant chinois devrait s’adresser aux chefs d’entreprise et poursuivre sa série de pourparlers bilatéraux, notamment avec le Premier ministre japonais Fumio Kishida.

« La sensibilisation de Xi est un succès jusqu’à présent. Le monde a accepté son troisième mandat par défaut, et il est en mesure de démontrer qu’il peut commander à la fois un public national et étranger », a déclaré Yun Sun, directeur du programme Chine au groupe de réflexion basé à Washington Stimson Center.

“Pour l’APEC, la Chine allait être au centre de l’attention avec ou sans Biden et Poutine. Mais sans eux, Xi n’a pas d’égal dans la salle… Ce sera son show.

“Le message implicite est également important dans la mesure où il illustre à quel point les États-Unis et la Russie ne sont pas aussi engagés que la Chine.”

Mais les États-Unis ont d’autres idées. Alors que Biden est rentré aux États-Unis mercredi pour assister au mariage de sa petite-fille, le vice-président Kamala Harris assistera au forum de l’APEC avant de se rendre aux Philippines.

Un haut responsable de la Maison Blanche a déclaré aux journalistes que Harris prendrait la parole lors d’une réunion de chefs d’entreprise qui se déroulerait parallèlement au sommet et exprimerait qu’il n’y avait “pas de meilleur partenaire” que les États-Unis dans la région.

Les États-Unis ont intensifié leur concurrence économique avec la Chine le mois dernier avec le lancement de mesures sans précédent de Washington pour limiter la vente de puces avancées et d’équipements de fabrication de puces en Chine – une décision susceptible d’avoir des effets d’entraînement sur les économies membres de l’APEC.

Plus tôt cette année, Washington a lancé son cadre économique indo-pacifique – la pièce maîtresse économique du plan de Biden pour s’engager avec la région alors qu’elle est en concurrence avec la Chine – qui comprend un certain nombre d’économies membres de l’APEC, mais pas la Chine ou la Russie. Les États-Unis accueilleront l’APEC l’année prochaine.

La manière dont les dirigeants de l’APEC choisissent de faire face à l’invasion de l’Ukraine par la Russie est également en jeu.

Au G20, en présence de Biden et des riches dirigeants du G7, le sommet s’est conclu par une déclaration commune condamnant fermement la guerre en Ukraine. Comme au G20, la Russie sera représentée par un responsable de niveau inférieur, le premier vice-Premier ministre Andrey Belousov s’exprimant au nom de Moscou à Bangkok, selon les médias d’État russes.

Alors que les retombées économiques de la guerre en Ukraine seront à l’ordre du jour, comment ou si les dirigeants participants choisissent d’impliquer la Russie sur ces effets pourraient avoir un impact sur la conclusion d’accords à partir du sommet.

Et bien que Xi puisse projeter le pouvoir sur la liste des invités, les propres difficultés économiques de la Chine ces derniers mois ont plané sur la région et sont susceptibles d’être un autre domaine d’attention. À la fin du mois dernier, le FMI a répertorié le ralentissement économique « brutal et inhabituel » de la Chine comme un vent contraire majeur pour la région Asie-Pacifique, car il a réduit ses prévisions de croissance de près d’un point de pourcentage.

Dans sa déclaration écrite aux chefs d’entreprise jeudi – un jour avant que Harris ne s’adresse à la même conférence – Xi a appelé à “l’ouverture” de l’économie régionale et à l’accélération des progrès scientifiques et technologiques.

“J’espère que vous tous, en tant que chefs d’entreprise, … vous impliquerez activement dans la coopération économique et les efforts de réforme, d’ouverture et de modernisation de la Chine”, a-t-il déclaré.

Mais les observateurs se tourneront également vers le dirigeant chinois pour obtenir des éclaircissements sur l’agenda économique de Pékin, d’autant plus que ses frontières – et ses chaînes d’approvisionnement – ​​restent fortement impactées par les contrôles Covid-19 en cours, malgré un assouplissement politique le mois dernier. UN La répression réglementaire radicale de son industrie technologique l’année dernière a également suscité des inquiétudes.

“C’est le grand point d’interrogation dans l’esprit de beaucoup d’entre nous”, a déclaré à CNN l’ancien ministre thaïlandais des Affaires étrangères Kantathi Suphamongkhon, faisant référence à la durée pendant laquelle la Chine maintiendra sa politique zéro-Covid et ses contrôles stricts aux frontières, qui ont ébranlé l’industrie touristique cruciale de la Thaïlande. .

« Il est important que les participants (à l’APEC) en parlent au président chinois », a-t-il déclaré.