Le parti au pouvoir, All Progressives Congress, a écrit au comité disciplinaire de l’Association du barreau nigérian pour lui faire part de ce qu’il a qualifié de « remarques désobligeantes » à l’encontre des juges de la Cour suprême de la part du président national du parti travailliste, Julius Abure, et d’un porte-parole du parti. conseil de campagne, Kenneth Okonkwo.

Dans la pétition signée par le secrétaire national de l’APC, le sénateur Ajibola Basiru, le parti au pouvoir a révélé que faire des déclarations incitatives contre les juges et le pouvoir judiciaire était un acte qu’il considérait comme une violation des devoirs d’Abure et d’Okonkwo en tant que praticiens du droit.

Lors d’une conversation téléphonique exclusive avec The PUNCH, Ajibola a déclaré qu’en tant qu’acteurs de la démocratie nigériane, ils ne peuvent pas croiser les bras et voir le système judiciaire être discrédité par ceux qui devraient être mieux informés.

Il a déclaré : « Il est vrai que l’APC présente une pétition au Comité de discipline des praticiens du droit contre le duo Abure et Kenneth d’Okonkwo. Le duo fait des remarques désobligeantes à l’égard des juges de la Cour suprême et du pouvoir judiciaire, actes que nous considérons comme une violation de leurs devoirs en tant que praticiens du droit.

«Ils devraient se défendre en conséquence plutôt que que leur parti se lance dans des discours caractéristiques inutiles.»

Réagissant via une déclaration dimanche soir, le secrétaire national à la publicité du Parti travailliste, Obiora Ifoh, a souligné que la pétition était une justification de l’avertissement antérieur d’Abure selon lequel le président Bola Tinubu et l’APC envisageaient de s’en prendre à leurs chefs et candidat à la présidentielle, Peter Obi. .

Ifoh a déclaré que signaler le duo au Comité de discipline des praticiens du droit, une unité relevant de la NBA, était le début de la rumeur de persécution qu’ils soupçonnaient.

Il a déclaré : « Les Nigérians se souviendront dans notre communiqué de presse de jeudi que nous avons alerté la nation que certains dirigeants clés du Parti travailliste ont été visés par la diffamation et la persécution par les agences de sécurité et d’autres institutions à la suite du jugement de la Cour suprême, le l’élection présidentielle.

« Le parti considère cette action de l’APC, moins de trois jours après le jugement de la Cour suprême, comme une confirmation de nos soupçons et de notre information sur une campagne de persécution, de harcèlement, d’intimidation et d’incarcération contre le Parti travailliste et ses partisans écrasants, à l’échelle nationale et nationale. à l’échelle mondiale. Nous sommes fermement convaincus et sans crainte de contradiction, que chaque jugement de justice, notamment en matière politique, est sujet à critique et à contrôle administratif. Toutes les autorités du Nigeria, y compris la Constitution de la République fédérale du Nigeria, tirent leur force et leur autorité du peuple. Par conséquent, toute autorité au Nigeria est soumise à l’opinion publique et à son contrôle.

« Encore une fois, nous affirmons avec insistance que toutes ces déclarations ont été faites lors d’interactions avec le public et la presse, en fonction de leurs fonctions et responsabilités politiques, et n’ont pas été prononcées à titre personnel ou dans le cadre de leurs fonctions professionnelles en tant que praticiens du droit. Il s’agissait de déclarations purement politiques, prononcées en leur qualité de président national du Parti travailliste et de porte-parole du Conseil présidentiel d’Obi Datti. Il est probable que la direction de l’APC ne soit pas suffisamment consciente du fait qu’une fois qu’un jugement est rendu, les commentaires ultérieurs ne sont plus considérés comme soumis à la justice.

« Plusieurs autres Nigérians, y compris des sommités juridiques notables, dont un juge à la retraite de la Cour suprême, ont également exprimé librement leurs opinions sur la procédure et le résultat du jugement de la Cour suprême. Par conséquent, lorsque l’APC a isolé nos dirigeants pour les diffamer, par des déductions exagérées et erronées, nos craintes de persécution ont commencé à se matérialiser.

Poursuivant, le porte-parole a averti que si l’administration réussissait dans sa prétendue voie dictatoriale consistant à traquer et à calomnier les partis politiques et leurs partisans de l’opposition, elle risquait de détruire une démocratie, encore malmenée et qui tente de se relever, de la chaîne d’événements sans précédent observée à la suite de la période électorale.

« Nous appelons tous les fronts démocratiques au Nigeria, ainsi que les personnes de bonne volonté, à s’élever contre cette évolution laide et malheureuse et à travailler dans un objectif commun, pour protéger l’opinion publique et faire respecter les droits de l’homme au Nigeria, comme le garantit la Constitution. , et les statuts internationaux, avant qu’ils ne soient totalement et entièrement compromis.

« Enfin, nous appelons la NBA à ne pas se laisser entraîner dans les sombres méthodes politiques d’APC par lesquelles elle a compromis sans vergogne des institutions clés », a-t-il déclaré.