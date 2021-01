C’était un grand jour pour Joe Bidenle berger allemand Major – et un énorme pour Josh Groban ainsi que!

Le 17 janvier, le chanteur est apparu à la « Cérémonie d’indoguration » virtuelle de Major pour interpréter un remix de « (How Much Is) That Doggie in the Window? par Patti Page. La cérémonie, une pièce de théâtre sur la prochaine cérémonie d’inauguration du président élu le 20 janvier, a été organisée par la Delaware Humane Association et Pumpkin Pet Insurance en tant qu’événement caritatif.

Josh a exprimé son enthousiasme face à l’honneur dans un 17 janvier Instagram Publier.

« C’EST VRAI !! Je suis si heureux », le Harmonie l’artiste a écrit. «Le monde est en désordre, mais nous pouvons tous convenir de la règle des chiens. Célébrons l’indoguration du major et collectons des dollars pour son abri de sauvetage, la Delaware Humane Association. Aujourd’hui à 15 h HNE! Tous les dons vont au refuge du major, DHA. mais vous pouvez toujours regarder l’émission sur YouTube (lien dans mes histoires!) et faire un don à DHA en utilisant le lien dans la description de la vidéo YouTube. À bientôt! «