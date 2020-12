RIO DE JANEIRO – Le sujet était tabou pendant son enfance au Liban, chuchoté mais jamais discuté ouvertement.

Cela a atteint un point critique lorsque Maha Mamo avait 15 ans et, furieuse de rater un voyage de Girl Scouts à l’étranger, elle a confronté ses parents.

C’est alors que Mme Mamo a appris qu’elle et ses deux frères et sœurs étaient nés apatrides, inéligibles à la citoyenneté dans aucun pays et privés des droits fondamentaux qui vont avec – y compris le passeport nécessaire pour son voyage scout.

Le Liban n’accorde pas automatiquement la citoyenneté aux enfants d’immigrants qui y sont nés, comme elle et ses frères et sœurs l’ont été, ont expliqué ses parents. Et les documents de leur propre pays d’origine, la Syrie, étaient hors de question, ont déclaré sa mère et son père, car leur mariage interconfessionnel y était illégal.