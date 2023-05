« Apathie et indifférence »: les électeurs grecs déçus

Les élections grecques ont la réputation d’être des affaires bruyantes, avec des arguments bruyants dans les tavernes ou des manifestations de rue – mais l’ambiance est en sourdine avant les élections de dimanche.

Les élections grecques ont la réputation d’être des affaires bruyantes, avec des arguments bruyants dans les tavernes ou des manifestations de rue – mais l’ambiance est atténuée avant les élections de dimanche, car les électeurs doutent de la capacité des principaux partis à résoudre leurs problèmes économiques.

Le Premier ministre conservateur sortant Kyriakos Mitsotakis de la Nouvelle Démocratie et son rival du parti Syriza, le gauchiste Alexis Tsipras, se disputent le pouvoir lors des élections générales les plus incertaines du pays depuis une décennie.

« Nos vies ne changeront pas le lendemain, quel que soit le vainqueur », a déclaré Nikos Kalaitzidis, 32 ans, qui travaille dans une station-service à Thessalonique, la deuxième ville du pays.

Pour Chrysa Papadimitriou, 43 ans, il n’y a eu que « l’apathie et l’indifférence de la plupart des électeurs cette fois ».

« Vous n’entendez plus de discussions politiques comme par le passé et la plupart des gens évitent de parler ouvertement de pour qui ils vont voter », a-t-elle déclaré.

Avec un taux d’abstention déjà de 42% aux élections de 2019, les analystes ont averti que le nombre de personnes qui sautent les urnes pourrait augmenter cette fois étant donné le manque apparent d’intérêt.

Et la forte probabilité que les sondages de dimanche ne soient pas concluants et nécessitent un second tour en raison des nouvelles règles électorales signifie que certains pourraient ne pas participer au scrutin étant donné qu’il semble peu probable qu’il s’agisse du vote déterminant.

Tout deuxième tour aura probablement lieu en juillet.

Mais le propriétaire d’un magasin d’optique, Vassilis Kalyvas, a déclaré que le désintérêt était principalement dû au sentiment que peu de choses changeraient.

« D’après les conversations avec les gens, ils sont déçus par les deux grands partis », a déclaré à l’AFP l’homme de 55 ans depuis Patras, la troisième ville de Grèce.

« Les Grecs n’ont pas d’issue pour le moment », a-t-il déclaré. « Je veux un gouvernement qui revendique et soutient les intérêts du peuple et aide l’économie à se développer. D’après ce que je vois, ce n’est pas le cas. »

Promesses vides?

Stavroula, 31 ans, ne donnant que son prénom, a déclaré qu’elle ne ferait pas le voyage dans sa ville natale du Péloponnèse pour voter.

« A quoi ça sert ? Les politiciens nous amadouent avec des promesses qu’ils ne tiendront pas », a-t-elle déclaré à Athènes, accusant Mitsotakis et Tsipras de ne « rien faire pour améliorer la situation des plus précaires ».

La retraitée Matina Vassiliadou, 69 ans, a déclaré que « nos vies sont devenues très difficiles à cause de l’inflation.

« C’est ce qui m’inquiète le plus. Nos pensions ont diminué au fil des ans », a-t-elle déclaré, ajoutant que ce qu’elle percevait chaque mois était insuffisant pour payer les factures, la nourriture et les médicaments.

« Ce qu’on entend à la télé sur les augmentations des retraites est une blague », a-t-elle accusé.

Le niveau d’apathie pourrait même être plus élevé chez les nouveaux électeurs grecs, qui sont au nombre de 440 000 et représentent 8 % de l’électorat.

Seule une personne sur quatre âgée de 17 à 24 ans a voté lors des dernières élections en 2019, a déclaré Maria Karaklioumi, analyste politique pour la société de sondage RASS.

La lycéenne Nefeli Zouganeli, 16 ans, a admis que la plupart de ses camarades de classe en avaient assez des principaux partis et sauteraient probablement le vote ou choisiraient l’un des dizaines de petits partis avec peu d’espoir de se rendre au parlement.

Mais Tsipras a vanté des hausses de salaire – y compris un salaire minimum plus élevé indexé sur l’inflation – parmi ses promesses électorales.

Et Mitsotakis a fait valoir que ses quatre dernières années ont jeté les bases d’une stabilité économique sur laquelle la Grèce peut s’appuyer.

Lors de rassemblements, le diplômé de Harvard a souligné qu’il avait tenu ses promesses précédentes d’apporter une croissance régulière, des réductions d’impôts et des règles d’immigration plus strictes.

Il a également ignoré le manque d’enthousiasme apparent suscité par le vote de cette année, affirmant que « la dédramatisation de la politique est également un progrès pour le pays ».

« Nous n’avons pas besoin d’être dans un état de tension terrible tout le temps et de penser que la politique doit être une bataille pour la survie », a-t-il déclaré.