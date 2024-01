Apartheid de genre, mobilité climatique, année des méga-élections : Goats and Soda : NPR

Malala Yousafzai, lauréate du prix Nobel de la paix, appelle à la fin de « l’apartheid de genre ».

Le COVID n’est plus une urgence sanitaire mondiale, mais l’année à venir verra-t-elle un « retour du choléra » ?

Et si vous vous sentez un peu dépassé par la couverture médiatique des élections de novembre aux États-Unis, gardez à l’esprit que 2024 sera une « année de méga-élections » sur Terre – plus d’élections que jamais dans l’histoire des élections. disent certains observateurs des élections.

Ce sont quelques-uns des mots à la mode dans le monde de la santé mondiale, du développement et des causes humanitaires que nous couvrons pour Goats and Soda. Nous avons discuté avec des spécialistes dans ces domaines pour créer une liste de termes que nous entendrons probablement au cours de l’année à venir – à la fois de nouvelles monnaies et des mots à la mode éprouvés qui sont toujours en tête.

Apartheid de genre

Dans un discours de décembre, La lauréate du prix Nobel Malala Yousafzai a attiré l’attention sur la persécution des femmes et des filles par le régime taliban en Afghanistan. S’exprimant en Afrique du Sud, Yousafzai a souligné comment des dirigeants comme Nelson Mandela ont affronté et criminalisé l’apartheid racial au niveau international, « mais l’apartheid de genre n’a pas encore été explicitement codifié. C’est pourquoi j’appelle chaque gouvernement, dans chaque pays, à prendre en compte le genre. l’apartheid est un crime contre l’humanité. »

L’activiste pakistanais, qui, alors qu’il était adolescent, a reçu une balle dans la tête par des hommes armés talibans pour avoir défendu l’éducation des filles, faisait écho aux inquiétudes de longue date concernant l’action des talibans. d’innombrables décrets visant à retirer les femmes de la vie publique depuis que le groupe militant a pris le pouvoir en Afghanistan. Il reste le seul pays au monde à interdit aux filles d’aller à l’école au-delà de la sixième année. En octobre, une déclaration commune Des universitaires et des organisations de la société civile ont exhorté les gouvernements à codifier le crime d’apartheid de genre par le biais des Nations Unies, affirmant que « la communauté internationale doit correctement reconnaître les méfaits d’un système légalement inscrit dans lequel les femmes sont traitées comme des citoyennes de seconde zone ».

Le secrétaire général Antonio Guterres a déclaré l’année dernière, faisant référence à la situation en Afghanistan : « Des attaques systémiques sans précédent contre les droits des femmes et des filles et le mépris des obligations internationales créent un apartheid fondé sur le genre. »

Alors que les militants intensifient leur campagne, 2024 verra-t-il l’apartheid de genre codifié dans le droit international ?

Crise de financement

Au milieu des conflits mondiaux et des urgences climatiques, le secteur humanitaire est confronté non seulement à un déficit de financement – ​​un manque d’argent pour atteindre ses objectifs – mais aussi à ce que certains appellent « une crise de financement ». En sa fin d’année Aperçu humanitaire mondialle Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA) a brossé un tableau sombre, affirmant que des vies étaient en danger en raison du « pire déficit de financement depuis des années ».

“En 2023, nous avons reçu un peu plus d’un tiers des 57 milliards de dollars requis”, a écrit le chef de l’OCHA, Martin Griffiths, dans un communiqué. “En conséquence, l’objectif pour 2024 a dû être ramené à 181 millions de personnes, au lieu des 245 millions initialement visés.” Les déficits de financement sont la norme en matière d’aide internationale, mais Griffiths a déclaré que c’était la première fois depuis 2010 que le financement diminuait d’une année sur l’autre.

Ce point est repris par Marc Smith, vice-président des affaires humanitaires et d’urgence de l’association caritative World Vision : « Il y a toujours eu un écart entre ce qui est disponible en argent et ce qui est nécessaire, mais cette année, mes collègues et moi avons tendance à parler de « crise du financement humanitaire ». Ce qui est différent cette année, c’est que les besoins ont continué d’augmenter, mais nous pourrions voir le financement diminuer définitivement. Nous n’avons pas vu cela au cours des 15 dernières années.

Les statistiques d’OCHA établissent l’ampleur des besoins : un enfant sur cinq vit ou a fui le pays. une zone de conflit, une personne sur 73 dans le monde ont été déplacés de force et 258 millions de personnes sont confrontées à une faim aiguë. Griffiths a noté : « Si nous ne pouvons pas fournir davantage d’aide en 2024, les gens le paieront de leur vie. »

Le retour du choléra

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a été créée à la suite des épidémies de choléra qui ont balayé l’Europe au XIXe siècle. Le choléra, une infection bactérienne qui provoque une maladie diarrhéique aiguë, se propage lorsque les gens consomment de la nourriture ou de l’eau contaminée. Sans traitement, elle peut tuer en quelques heures. Et maintenant, c’est à nouveau en hausse.

En 2023, il y a eu plus de 5 000 décès dus au choléra, plus du double de l’année précédente. La nouvelle année commence avec les Centers for Disease Control and Prevention signalant 27 pays avec des zones de transmission active du choléra, quatre de plus que l’année précédente. Au cours des deux dernières années, le Liban a signalé ses premiers cas depuis des décennies et le Malawi a signalé ses premiers cas. l’épidémie la plus meurtrière de l’histoire.

L’accès à l’eau potable, à l’assainissement et à l’hygiène est essentiel pour empêcher la propagation du virus, mais la pauvreté post-pandémique ainsi que les déplacements dus à la recrudescence des conflits sont des facteurs de perturbation majeurs, affirment les spécialistes de la santé. Le changement climatique joue également un rôle, avec des températures élevées et de fortes précipitations qui rendent plus difficile l’accès à l’eau potable.

L’OMS appelle à des systèmes solides de surveillance de la santé publique pour identifier les cas et investir dans les infrastructures d’eau, d’assainissement et d’hygiène (WASH) pour prévenir de nouvelles épidémies. Entre-temps, Gavil’alliance internationale du vaccin, a averti que les pénuries de vaccins oraux volonté continuer jusqu’en 2025 en raison de la demande croissante et de la baisse de la production.

Pause humanitaire

La fin de l’année 2023 a été marquée par un conflit intense au Soudan, une guerre acharnée en Ukraine et un conflit qui s’étend au Moyen-Orient. La manière de mettre un terme aux combats, et même les mots utilisés pour décrire une telle interruption des hostilités, occuperont une place importante dans le débat mondial en 2024 – tout comme l’expression « pause humanitaire ».

Après l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre et le siège israélien de Gaza qui a suivi, une « pause humanitaire » de six jours en novembre a permis l’échange d’otages et de prisonniers ainsi que de nourriture et de carburant.

Selon l’ONU, une pause humanitaire est généralement limitée dans le temps et limitée à une zone géographique particulière, tandis qu’un cessez-le-feu vise à permettre aux parties belligérantes de dialoguer en vue d’une résolution permanente.

Un rapport du tLe groupe d’experts Chatham House souligne que même si aucun de ces termes n’est défini par le droit international, une pause humanitaire peut permettre des mesures spécifiques telles que « l’évacuation des blessés et des malades, ou la facilitation du passage rapide et sans entrave de l’aide humanitaire », qui sont requises par le droit international.

Le 1er décembre, les combats reprennent à Gaza. Oxfam a déclaré que même si ce bref répit était le bienvenu, « cela ne sera jamais suffisant étant donné que 1,8 million de personnes – soit 80 % de la population totale de Gaza – ont déjà été déplacées ». Comme de nombreuses autres agences humanitairesil a insisté sur un « cessez-le-feu » complet.

Et bien sûr, « cessez-le-feu » est un autre mot fréquemment utilisé. Au-delà de Gaza, les cessez-le-feu ont été proposés avec prudence dans certains des conflits de longue date dans le monde. Cette semaine, les États-Unis en ont demandé un au Soudan mettre fin aux hostilités qui durent neuf mois entre le gouvernement et les forces paramilitaires. Avant les attaques de cette année sur la mer Rouge, l’ONU saluait les mesures prises par les Houthis et le gouvernement soutenu par l’Arabie saoudite au Yémen pour mettre fin aux combats. La semaine dernière, la Chine a affirmé avoir négocié un cessez-le-feu entre La junte militaire du Myanmar et les groupes de guérilla des minorités ethniques. Au milieu d’un tel bain de sang, 2024 pourrait-elle laisser entrevoir l’espoir de quelques épidémies de paix permanente dans des endroits inattendus ?

Insécurité alimentaire

Mot à la mode depuis trop longtemps, « l’insécurité alimentaire » risque de redevenir à la mode cette année.

L’objectif de l’ONU de “créer un monde sans faim” d’ici 2030 ressemble de plus en plus à une chimère. Des données récentes ont révélé qu’en 2022, près de trois quarts de milliard de personnes étaient confrontées à la faim chronique – l’incapacité à long terme de répondre à leurs besoins énergétiques alimentaires. 2024 pourrait être un test majeur pour l’engagement de la communauté internationale en faveur de « la faim zéro ».

Les perturbations continues de la chaîne d’approvisionnement dues à la pandémie et à la guerre en Ukraine, ainsi que les attaques actuelles dans la mer Rouge, pourraient faire grimper les prix des denrées alimentaires et des engrais jusqu’en 2024. Les événements météorologiques extrêmes provoqués par El Niño auront également un impact jusqu’à la fin de cette année. .

Un rapport d’octobre 2023 du Programme alimentaire mondial (PAM) et de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) prédit que l’insécurité alimentaire aiguë est susceptible de s’aggraver en 18 points chauds de la faim début 2024. Les personnes les plus exposées au risque de famine sont les populations du Burkina Faso, du Mali, des territoires palestiniens, du Soudan du Sud et du Soudan.

Le PAM prévient que la crise financière mentionnée ci-dessus pourrait pousser 24 millions de personnes supplémentaires au bord de la famine au cours de l’année prochaine. En 2024, on peut s’attendre à des appels croissants en faveur d’investissements accrus dans des méthodes agricoles innovantes telles que cultures résistantes à la sécheresse et technologie d’alerte précoce face aux menaces climatiques émergentes.

Mobilité climatique

L’année dernière l’ancien vice-président américain Al Gore a mis en garde que sans action, « il pourrait y avoir jusqu’à un milliard réfugiés climatiques franchir les frontières internationales au cours des prochaines décennies. »

Le terme est controversé. Certains, comme le Migration Policy Institute (MPI), estiment que cela prête à confusion car « le changement climatique ne justifie pas en soi la protection des réfugiés ». Ils suggèrent plutôt mobilité climatique comme « peut-être le terme générique le plus large pour désigner le phénomène, couvrant les mouvements internes et internationaux, qu’ils soient forcés ou volontaires, temporaires ou permanents ».

L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) souligne que la majeure partie de la mobilité climatique se produit à l’intérieur des frontièresprévoyant que ce changement climatique « provoquera la migration interne de jusqu’à 216 millions de personnes d’ici 2050 ».

Certains pays se préparent néanmoins à accueillir des personnes déplacées en provenance des pays les plus à risque. Dans un accord historique conclu en novembre, l’Australie a accepté d’étendre les permis de séjour aux citoyens…