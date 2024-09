Aparshakti Khurana révèle que l’acteur principal l’a empêché de monter sur scène lors du lancement de la bande-annonce

Aparshakti Khurana a exprimé son désir d’être respecté plutôt que de formuler des exigences. Il a révélé qu’un acteur principal d’un film dans lequel il apparaissait avait demandé aux producteurs de ne pas l’appeler sur scène lors du lancement de la bande-annonce du film, bien qu’il n’ait pas nommé l’acteur concerné.

Dans une interview avec LallantopAparshakti a évoqué un cas de maltraitance de la part d’une co-star, qu’il a considéré comme un jeu de pouvoir. Il a rappelé que même si le tournage était agréable et le plateau agréable, il avait été surpris par les événements lors du lancement de la bande-annonce.

L’acteur a révélé que tout le monde avait apprécié le film, qui s’est avéré être un succès, avant la sortie de la bande-annonce. Cependant, le jour de l’événement, à peine trois minutes avant le début, la co-star a demandé au producteur de ne pas inclure Aparshakti sur scène, bien que tous les autres acteurs aient été autorisés à le faire.

Khurana se souvient avoir voyagé d’Amritsar à Mumbai spécialement pour le lancement de la bande-annonce du film, pour ensuite être publiquement snobé par l’acteur devant tout le monde.

Aparshakti a ouvertement évoqué la dynamique du pouvoir et les batailles de perception dans l’industrie, notamment après son récent film « Stree 2 ». Il a critiqué la guerre des relations publiques qui a éclaté après le succès du film, la qualifiant de « jeu de relations publiques » lorsque Shraddha Kapoor a été crédité pour le film. Aparshakti apparaîtra prochainement dans le film original de ZEE5 « Berlin », aux côtés de Rahul Bose et Ishwak Singh.





