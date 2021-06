Aparshakti Khurana berce le ventre de sa femme Aakriti Ahuja sur la dernière photo de la séance de maternité

Le frère d’Ayushmann Khurrana, Aparshakti Khurrana et sa femme, Aakriti Ahuja, attendent leur premier enfant ensemble. Récemment, l’acteur a partagé une adorable photo de la séance photo de grossesse d’Aakriti et ses fans étaient émerveillés.

Sur la photo, Aparshakti peut être vu en train de caresser la bosse de bébé d’Aakriti alors que les deux sourient et regardent vers le bas. Jumelage vêtu de blanc, le couple se tient au milieu de la nature. Taguant le photographe Rahul Narang dans la légende, l’acteur a partagé la publication avec des emojis de cœur.

La belle-soeur d’Aparshakti, Tahira Kashyap, Sobhita Dhulipala, Mukti Mohan et Ridhima Pandit ont laissé tomber des émojis cardiaques dans la section des commentaires. Les fans étaient impressionnés par la photo et ont félicité le couple pour leur beauté.

L’acteur de ‘Stree’ a annoncé la nouvelle de la grossesse d’Aakriti sur Instagram il y a quelques jours. Il a partagé une photo monochrome où il embrassait le baby bump de sa femme.

La légende disait: « Verrouillez-moi kaam pour étendre ho nahi paya, humne socha family salut étendre kar lete hain (Impossible d’étendre le travail pendant le verrouillage, nous avons donc décidé d’agrandir notre famille) #preggeralert. »

Aakriti a également profité de son Instagram pour partager des nouvelles et a écrit : « « Faire notre part pour ajouter à cette génération de baby-boomers. #PreggerAlert ».

Aakriti est le fondateur d’une société de gestion d’événements appelée « LaFeria Events ». Le couple s’est marié en 2014. Ils se seraient rencontrés pour la première fois à Chandigarh dans un cours de danse.

Pendant ce temps, sur le front du travail, Aparshakti a été vu pour la dernière fois dans le film de 2020 « Street Daner 3D » aux côtés de Varun Dhawan et Shraddha Kapoor. On le verra bientôt dans son premier film solo aux côtés de Pranutan Bahl intitulé « Helmet », réalisé par Satram Ramani. Le film met également en vedette Abhishek Banerjee et Ashish Verma.