Aparshakti Khurana affirme que l’acteur principal de son film a demandé au producteur de ne pas l’autoriser à assister au lancement de la bande-annonce | Bollywood

Aparshakti Khurana a parcouru un long chemin dans sa carrière d’acteur depuis ses débuts avec Dangal d’Aamir Khan. L’acteur a récemment parlé de sa phase difficile. Aparshakti, dans un entretien avec The Lallantop, a rappelé qu’il avait été une fois empêché d’assister au lancement de la bande-annonce de son propre film par l’acteur principal. (Lire aussi : Amar Kaushik a confronté Aparshakti Khurana pour avoir fait un commentaire controversé sur la guerre des crédits de Stree 2) Aparshakti Khurana a déclaré que son co-acteur ne lui avait pas permis d’assister au lancement de la bande-annonce de son propre film.

Aparshakti sur le fait de ne pas avoir été autorisé à assister au lancement de la bande-annonce

Aparshakti a réagi à la révélation de son partenaire à Berlin, Rahul Bose, selon laquelle il n’avait pas de chaise sur le plateau de tournage de son premier film. Rahul a déclaré que depuis lors, il transporte sa propre chaise sur chaque plateau de tournage.

En partageant son expérience, Aparshakti a déclaré : « Badi ajeeb cheezein sabke saath ho rakhi hain (Beaucoup de choses étranges sont arrivées à chacun d’entre nous). Sans nommer l’acteur, j’ai fait un film et touchons du bois, c’était un décor incroyable. Nous avons passé un bon moment, tout le monde a très bien joué. C’était un film bien fait. Tout le monde a vu le film avant la sortie de la bande-annonce et l’a beaucoup aimé. Trailer launch se teen minute pehle us actor ne ye bol diya producer ko ki, ‘Apar should not be on the stage. Baaki sab actor ko bula lijiye (Trois minutes avant la sortie de la bande-annonce, l’acteur a dit au producteur : ‘Apar ne devrait pas être sur scène. Vous pouvez appeler tous les autres acteurs).’ J’ai pris l’avion depuis Amritsar. Je ne suis venu que pour la sortie de la bande-annonce. »

En se tournant vers Rahul, il a souligné : « Vous savez combien j’aime m’habiller de couleurs différentes. Et j’étais là, ils ont appelé tout le monde. Soudain, un responsable des relations publiques est arrivé et a dit : « Il y a un changement de dernière minute, nous allons faire une présentation séparée. » J’attends 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, le lancement de la bande-annonce est terminé, les gens sont partis. »

Les projets à venir d’Aparshakti Khurana

Aparshakti sera prochainement à l’affiche du thriller d’espionnage Berlin d’Atul Sabharwal. Le film met en vedette Ishwak Singh, Rahul (Bose), Anupriya Goenka et Kabir Bedi dans les rôles principaux. L’acteur fait également partie de la comédie dramatique Badtameez Gill de Navjot Gulati, aux côtés de Vaani Kapoor, Paresh Rawal, Sheeba Chaddha et Monica Chaudhary.