Aparshakti Khurana a jammé avec son père sur ce vieux classique de Bollywood | Nouvelles des gens

L’acteur de Bollywood Aparshakti Khurana, qui a publié des versions de couverture de diverses chansons sur ses pages de médias sociaux tout au long de ce verrouillage, a partagé lundi une publication avec son père, l’astrologue P Khurrana.

Aparshakti a pris son compte Instagram et a partagé une vidéo, dans laquelle on pouvait entendre le duo père-fils chanter une version débranchée de la chanson populaire de Mohammad Rafi « Badan Pe Sitare Lapete Hue ». Dans la légende, il a écrit « #Jamming with Pitashree @astrologer. pkhurrana #InstaMusic. »

Dans le passé, Aparshakti a dit à plusieurs reprises qu’il devait son talent de chanteur à son père, qui est lui-même un assez bon chanteur et qui joue aussi magnifiquement de la flûte.

Aparshakti a profité au maximum de ce confinement. Il a chanté des chansons et collaboré avec des amis pour la reprise de différentes chansons. Il a récemment fait une version de couverture pour la fête des mères qui est devenue un énorme succès sur les réseaux sociaux.

Pendant ce temps, sur le plan du travail, l’acteur est prêt à faire ses débuts numériques dans la série Web « Stardust » de Vikramaditya Motwane. La série est une vision fictive de l’industrie cinématographique indienne de 1947 à 1989 et explorera l’affrontement entre deux superstars.

Outre la série Web, Aparshakti a prévu une série de sorties cette année, dont le film comique « Helmet » avec Pranutan. L’acteur a tourné pour son nouveau film, un thriller sans titre aux côtés de R. Madhavan, Darshan Kumaar et Khushali Kumar.