Les crampes menstruelles peuvent être atroces et insupportables. Êtes-vous à la recherche de solutions maison pour vous débarrasser des crampes menstruelles? Suivez ces solutions correctives disponibles à votre domicile pour atténuer la douleur:

1. Massage aux huiles essentielles pour apaiser les crampes:

Utilisez une huile essentielle de bonne qualité (diluez-la avec une crème non parfumée, une lotion avant l’application, si vous le souhaitez) sur le bas de l’abdomen entre les règles. Les huiles essentielles de lavande, marjolaine, sauge sclarée, cannelle, clou de girofle, rose sont très apaisantes lorsqu’elles sont massées doucement.

2. Boostez votre régime avec des superaliments:

Incluez les graines de chia, les graines de sésame et les graines de lin dans votre alimentation quotidienne. Vous pouvez faire tremper les graines de chia dans du lait ou l’avoir avec du caillé. Amandes, légumes à feuilles vertes, papaye, yogourt, poivrons, courges, concombres doivent être inclus dans votre régime alimentaire pour soulager les crampes menstruelles. Évitez la caféine, les boissons gazeuses, la malbouffe, le sucre raffiné. Augmentez votre apport en magnésium, vitamines et calcium.

3. Pratiquez le yoga, faites de l’exercice pour profiter d’une période sans crampes:

Toujours bénéfique, le yoga est connu non seulement pour soulager les crampes, mais aussi pour assurer la santé globale. Il existe de nombreuses postures ou postures de yoga simples et douces telles que la posture du sphinx (bhujangasana), la posture de l’enfant soutenu, la posture du papillon incliné, les jambes sur le mur – qui détendent le corps, réduisent les crampes menstruelles et la détresse. Ces asanas assurent une bonne circulation sanguine dans le corps et libèrent des endorphines qui aident à soulager les crampes.

4. Sirotez une tisane:

Restez hydraté. La meilleure façon d’augmenter votre consommation de liquides est de rendre vos boissons intéressantes. Vous pouvez avoir une tisane avec de la cannelle, du gingembre, du curcuma, du miel. La camomille, le thé à la menthe poivrée peuvent également être consommés. La propriété anti-inflammatoire du thé vert procure un immense effet calmant lors des crampes.

5. Faites tremper dans une baignoire, utilisez l’acupression:

Un autre moyen efficace de réduire la douleur est de faire tremper dans un bain d’eau chaude. Vous pouvez également utiliser un coussin chauffant autour des muscles pelviens pour soulager les crampes.

En outre, appliquer une pression aux bons points du corps libère des avantages magiques. Il soulage le corps de la douleur et d’autres inconforts atroces. L’acupression est non invasive, implique uniquement l’utilisation des doigts pour appliquer une pression sur certaines parties du corps. Vous pouvez frotter votre mollet, quatre doigts au-dessus de l’os de la cheville, dans un mouvement circulaire tous les jours avant ou pendant les règles.