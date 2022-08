AP Was There : Les dernières heures de Diana, par une tragique nuit parisienne

Commentez cette histoire Commentaire

PARIS — Un élégant dîner au Ritz à Paris. Une promenade après minuit devant les trésors éclairés de la ville. Et puis, tragédie. L’histoire de La mort de la princesse Diana à 36 ans dans cet accident catastrophique dans un tunnel routier parisien continue de choquer, même après un quart de siècle. Vingt-cinq ans plus tard, l’Associated Press met à disposition ce récit de Les dernières heures de Diana dans la capitale française, publié le 5 septembre 1997, quelques jours après le crash du 31 août. (Le récit, basé sur des reportages, des interviews et des reportages disponibles à l’époque, a été légèrement rogné et modifié.)

En entrant dans le tunnel routier du Pont de l’Alma la nuit, l’une des dernières choses que vous voyez est la Tour Eiffel illuminée.

Son treillis de fer scintillant comme de la dentelle sur un ciel noir, c’était probablement l’une des dernières choses que la princesse Diana ait jamais vues.

Les lumières de la tour s’éteignent tous les soirs à 1 h du matin. À cette heure-là, le dimanche 31 août, une Diana mourante était piégée dans une épave froissée d’une Mercedes, les sauveteurs essayant frénétiquement de la soigner pendant qu’ils coupaient à travers le toit en métal.

Le court trajet jusqu’au tunnel depuis l’hôtel Ritz avait été époustouflant, avec vue sur les autres trésors éclairés de la ville : l’obélisque de la place de la Concorde, l’Arc de Triomphe sur la droite, l’hôtel des Invalides de l’autre côté de la rivière à gauche.

Quatre personnes se trouvaient dans la voiture : un chauffeur et un garde du corps à l’avant, la princesse et son petit ami à l’arrière. Derrière eux – on ne sait pas à quelle distance – se trouvaient plusieurs motos et peut-être deux voitures transportant des paparazzi.

En approchant du tunnel le long de la Seine, la tour brillante était juste à gauche. Même à travers les vitres teintées d’une voiture de luxe, il aurait été difficile de ne pas regarder.

Quelques secondes plus tard, il y a eu un énorme crash – des témoins ont dit que c’était comme une explosion. Il se répercuterait bientôt dans le monde entier, mais pendant quelques minutes dans la nuit calme, il n’y eut que le son insistant d’un klaxon de voiture déclenché par le corps affaissé du conducteur, puis le claquement des obturateurs de l’appareil photo.

Pour la princesse, après les lumières spectaculaires de la ville, il n’y avait que le noir.

22h : La soirée commence pour Diana et Dodi Fayed avec un dîner dans le salon de la Suite Impériale du Ritz. C’est la meilleure suite de l’hôtel, et ce n’est pas étonnant : l’hôtel appartient au père de Fayed, Mohamed Al Fayed.

La nourriture provient du restaurant deux étoiles de l’hôtel, Espadon, qui signifie espadon. Il est connu pour sa cave à vin de 100 000 bouteilles.

Diana aurait commandé un apéritif de champignons et d’asperges, puis de sole; pour Dodi, turbot.

Dodi a peut-être emporté une surprise dans sa poche : des reportages citent un bijoutier parisien disant qu’il lui avait vendu une bague solitaire en diamant “extraordinaire” pour 205 000 $, et c’est au Ritz que Dodi l’a peut-être donnée à Diana.

Est-ce une bague de fiançailles ? Personne ne le saura jamais avec certitude.

Mais la journée a été tendue. Le couple a des problèmes avec les paparazzis depuis leur arrivée en milieu d’après-midi à Paris. Tout d’abord, ils ont suivi Diana et Dodi depuis l’aéroport du Bourget à l’extérieur de Paris, en route pour voir la Villa Windsor – un manoir qui abritait autrefois le duc et la duchesse de Windsor et que le père de Dodi a acheté et rénové. Leur chauffeur a réussi à secouer les photographes.

Puis, une tentative de dîner à 21h30 au chic bistrot parisien Chez Benoit a échoué, lorsque des paparazzis ont à nouveau repris la piste. Abandonnant, Diana et Dodi décident de dîner au Ritz, où la sécurité est meilleure.

La vidéo de l’hôtel montre les voitures qui reviennent au Ritz, des flashs se déclenchent alors que Diana franchit une porte tournante, les yeux baissés, l’air affligé.

Ils descendent le tapis bleu bordé d’or du Ritz en direction du restaurant. Dix minutes plus tard, ils redescendent le couloir – “à cause de l’attention dans le restaurant”, dit Paul Handley-Greaves, chef de l’équipe de sécurité d’Al Fayed, plus tard à Londres – et montent un escalier en colimaçon vers la suite impériale.

A l’intérieur, l’hôtel cossu, aux colonnes de marbre couleur rouille et aux sols recouverts de tapis persans, est calme et paisible. Mais devant l’entrée, sur l’élégante place Vendôme, les paparazzi se sont à nouveau rassemblés.

22h08 : Henri Paul, le n°2 de la sécurité au Ritz, arrive à l’hôtel après avoir été convoqué sur son portable à 22h. Il gare sa propre voiture à l’extérieur, discute avec quelques personnes et serre la main d’un ami , le responsable de nuit et le concierge. Leurs récits, dit Handley-Greaves, “sont qu’il était sobre, qu’il ne sentait pas l’alcool, que sa démarche était régulière”.

Paul passe les deux heures suivantes dans le hall. À un moment donné, il entre dans le bar de l’hôtel et s’assied avec deux autres agents de sécurité à une table au bord du bar. Il n’y a pas de caméra de sécurité dans le bar, mais Handley-Greaves et Michael Cole, un porte-parole de la famille Al Fayed, ont déclaré que les entretiens avec le personnel de l’hôtel n’avaient montré aucune preuve que Paul buvait.

00h07 : Après le dîner, alors qu’ils quittent la suite impériale, Diana et Fayed s’arrêtent pour discuter des paparazzis “et de l’inquiétude de la princesse que quelque chose se produise”, explique Handley-Greaves. “Plus tôt dans la journée”, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse à Londres, “elle avait exprimé son inquiétude au garde du corps Trevor Rees-Jones face à la témérité des motards, pas pour la sécurité du véhicule dans lequel elle voyageait. Elle s’est dite préoccupée par le fait que la manière erratique dont ils conduisaient pouvait entraîner la chute de l’un d’entre eux sous les roues de la voiture de tête ou de la voiture de secours.

Diana et Fayed se dirigent vers un appartement qu’il possède sur les Champs-Elysées, juste à côté de l’Arc de Triomphe. Sachant que des paparazzis sont dehors, ils ont décidé d’utiliser deux véhicules leurres : un Range Rover et une Mercedes. Ils postent le Range Rover devant l’entrée principale du Ritz, avec le chauffeur habituel de Fayed au volant.

Ils ont besoin d’une troisième voiture, alors une Mercedes de location est mise en service. La voiture noire de jais, louée à la société de limousines Etoile, est connue pour sa conduite douce et soyeuse, mais en raison de son poids, ce n’est pas la meilleure voiture pour se faufiler dans et hors de la circulation. « Ce n’est pas le genre de voiture avec laquelle on fait du slalom », explique Jean-Pierre Bretton, un chauffeur de limousine qui prend souvent des clients bien nantis au Ritz.

Diana et Dodi ont également besoin d’un chauffeur, et c’est pourquoi Paul a été rappelé de chez lui. Paul, 41 ans, originaire de la région française de Bretagne, aurait reçu une formation spéciale en Allemagne pour conduire la Mercedes blindée. La police a déclaré que Paul n’avait pas le permis spécial pour conduire la voiture ; la famille Al Fayed le nie.

Les procureurs de Paris affirment que les tests sanguins d’autopsie ont montré que Paul était légalement ivre, et des sources judiciaires, s’exprimant sous couvert d’anonymat, ont estimé le taux d’alcoolémie à plus de trois fois la limite légale, au moins.

Malgré les informations selon lesquelles Paul était un gros buveur, au moins deux barmans qui le connaissaient ont déclaré à l’Associated Press qu’ils n’en avaient jamais vu de signes.

Tony Poer, un ancien barman du bar à vin Willi’s près du Ritz, dit que Paul y était un habitué, mais ne buvait que de la bière.

“Je ne l’ai jamais vu extrêmement ivre”, déclare Poer, aujourd’hui directeur d’une discothèque de San Francisco. « Il m’a même ramené à la maison plusieurs fois. Je n’étais pas inquiet ou quoi que ce soit.

Et Alain Bousseau, propriétaire du bar Mazarin non loin du Ritz, raconte que si Paul y était signalé comme un habitué, il ne l’a vu que deux ou trois fois ces dernières années. Une fois, il n’a bu qu’un petit verre de vin de Cheverny ; une autre fois, il a pris un café.

00h19 : Dodi et Diana se tiennent dans une zone près de l’entrée arrière de l’hôtel, en train de travailler avec des agents de sécurité préparant leur départ. Une vidéo de la caméra de sécurité de l’hôtel Ritz montre Dodi glissant son bras de manière protectrice autour de la taille de Diana.

00h20 : Le couple quitte le Ritz par l’entrée arrière, et monte dans la Mercedes. Diana est vêtue d’un haut noir, d’une veste noire et d’un pantalon blanc ceinturé. Ses cheveux sont soigneusement coiffés et elle porte du rouge à lèvres rouge.

Dodi a l’air plus décontracté dans une veste beige et une longue chemise grise, ouverte au cou et suspendue lâchement sur un jean délavé.

La vidéo de l’hôtel ne montre aucun paparazzi devant l’entrée arrière, mais la ruse du leurre n’a manifestement pas fonctionné.

Avec des paparazzis à ses trousses, la Mercedes descend la rue Cambon et tourne à droite dans la rue de Rivoli, bordée de boutiques et à colonnades, avec le jardin des Tuileries sur la gauche. Arrivé à la place de la Concorde, il prend à gauche après l’obélisque, permettant une vue sur les Champs-Elysées et l’Arc de Triomphe sur la droite alors qu’il se dirige vers la rive de la Seine.

Ici, disent certains photographes, Paul conduit déjà dangereusement. Jacques Langevin dit avoir été informé par des confrères photographes qu’à la place de la Concorde, alors qu’ils étaient arrêtés à un feu rouge, la Mercedes démarrait dans un rugissement avant que le feu ne passe au vert.

Déjà, confiait le photographe au quotidien Libération, “la Mercedes filait dangereusement et le chauffeur ne semblait pas maîtriser”.

Ni Diana ni Fayed ne portent de ceinture de sécurité ; seul le garde du corps Rees-Jones, assis sur le siège passager avant, en porte un.

La Mercedes longe maintenant le fleuve, descend le cours de la Reine, puis le cours Albert 1er, où se trouve l’approche du tunnel.

Vers 0h25 : La Mercedes s’engage dans le tunnel long de 200 mètres, probablement pour éviter la circulation sur la place de l’Alma bondée. Le tunnel est brillamment éclairé, des ampoules au néon se reflétant sur les murs carrelés de blanc.

L’approche est dangereuse à grande vitesse. La route dévie légèrement à droite, puis à gauche ; puis il y a un plongeon rapide.

La limite de vitesse est de 30 mph. Un chauffeur de taxi dit qu’il a déjà essayé le tunnel à 70 mph et qu’il a eu peur. “Cette chose est étroite et dangereuse”, a déclaré Jacques Gaulthier. “Il faudrait être fou pour aller vite.”

À quelle vitesse Paul le prend-il?

Les responsables de la police, s’exprimant sous couvert d’anonymat, ont déclaré que le compteur de vitesse de la voiture avait été retrouvé gelé à 196 kilomètres à l’heure, soit 121 mph. Ils l’appellent un indicateur presque certain de sa vitesse à l’impact, mais la famille Al Fayed conteste cela, affirmant que le compteur de vitesse était plutôt bloqué à zéro. Un expert Mercedes indique que le compteur de vitesse passe automatiquement à 0 ou à la vitesse maximale lorsque l’alimentation est coupée.

Des témoins ont également décrit la voiture comme allant bien au-delà de 90 mph, peut-être près de 120 mph.

De plus, selon la police, la voiture, équipée de freins antiblocage, a laissé 53 pieds de traces de dérapage – une autre indication de vitesse élevée.

On ne sait pas combien de paparazzis suivent la voiture et à quelle distance. Un avocat d’Al Fayed a déclaré qu’un « cortège » de paparazzi « envahissait » la voiture. Mais un photographe, Lazlo Veres, dit qu’ils étaient à au moins 500 mètres derrière.

Quelques secondes après que la voiture est entrée dans le tunnel dans la voie de gauche en direction ouest, elle devient incontrôlable, heurtant le 13e pilier en béton divisant le tunnel, se renverse et rebondit dans le mur de droite. Il tourne ensuite en rond. Lorsque la voiture s’arrête, elle fait face à l’est – la direction d’où elle vient.

Le corps du conducteur est affalé sur le klaxon. L’impact est si important que des parties du radiateur se seraient retrouvées incrustées dans son corps. Fayed, derrière lui sur le côté gauche de la voiture, est également tué sur le coup.

Jack et Robin Firestone, touristes de Long Island à New York, marchent près du tunnel lorsqu’ils entendent un bruit affreux. Ils se précipitent. Dans des interviews, ils décrivent eux aussi des photographes « essaimant » l’épave.

Pourtant, un médecin qui dit qu’il roulait dans le tunnel dans l’autre sens juste après l’accident, arrivé avant les secouristes, dit qu’il n’a pas été gêné par les photographes.

Dr Frédéric Mailliez dit que Diana “était inconsciente, gémissait et faisait des gestes dans toutes les directions” alors qu’elle luttait pour respirer.

“Il y avait 10 ou 15 photographes autour, et ils prenaient des photos sans arrêt, mais je ne peux pas dire qu’ils ont gêné mon travail”, dit-il.

00h27 : Les pompiers reçoivent le premier appel à l’aide.

Vers 00h40 : Arrivée de la police et des pompiers. Diana et le garde du corps Rees-Jones sont toujours en vie. La voiture est une masse froissée de métal et de verre.

La police arrête six photographes et un motard, confisquant leurs pellicules et leurs téléphones portables.

Les sauveteurs doivent percer le toit de la voiture pour faire sortir les victimes. Ils extraient enfin Diana par le dos. Pendant ce temps, les urgentistes tentent de la soigner sur place.

2h du matin : Diana saigne abondamment de la poitrine lorsqu’elle arrive à l’hôpital La Pitié Salpêtrière, en compagnie du garde du corps. Elle fait rapidement un arrêt cardiaque.

Les médecins ferment une blessure à la veine pulmonaire gauche, puis tentent de la ranimer avec deux heures de massage thoracique – d’abord à l’extérieur, puis directement au cœur. Il échoue.

4 heures du matin : Diana est déclarée morte.