AP VoteCast : qui a voté (et comment) dans les caucus de l’Iowa

WASHINGTON (AP) — La majorité des Les Républicains de l’Iowa qui font le caucus Lundi, nous croyons en la nécessité de « rendre sa grandeur à l’Amérique », signe de la façon dont Donald Trump et son mouvement politique ont transformé un parti d’État qui lui a refusé une victoire il y a huit ans.

AP VoteCast a constaté que presque tous ceux qui ont participé à la première élection présidentielle du pays souhaitent un changement significatif dans la manière dont le pays est dirigé, voire un bouleversement total. Environ 6 personnes sur 10 s’identifient comme partisans du mouvement que Trump a lancé lors de sa campagne gagnante de 2016 et que l’ancien président a approfondi lors de sa campagne à la Maison Blanche en 2024.

Le résultats de AP VoteCast suggèrent que Trump est en position de force au début des caucus. Il fait preuve d’une force considérable dans les communautés urbaines, des petites villes et des communautés rurales. Trump s’en sort également bien avec les chrétiens évangéliques et ceux qui n’ont pas de diplôme universitaire. Une faiblesse relative de Trump réside dans les banlieues, où seulement 4 personnes sur 10 environ le soutiennent.

AP VoteCast est une enquête de plus de 1 500 électeurs qui ont déclaré qu’ils envisageaient de participer aux caucus. L’enquête est menée par l’Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.

Les Républicains de l’Iowa qui se sont présentés au caucus ont donné la priorité à l’immigration : environ 4 membres du caucus républicain sur 10 l’ont choisie comme le problème le plus important auquel le pays est confronté. Environ un tiers ont déclaré que c’était l’économie. Moins de personnes ont cité d’autres priorités, notamment la politique étrangère, les soins de santé ou l’énergie.

LES AUTRES FORCES DE TRUMP

Les caucus qui se soucient avant tout de l’immigration ou de l’économie sont les plus susceptibles d’être dans le camp de Trump.

Parmi ceux qui ont identifié l’immigration comme le problème le plus important pour le pays, environ les deux tiers soutiennent Trump. Les participants lundi étaient d’accord avec sa position dure sur la recherche de moyens de limiter l’immigration.

Environ 9 membres du caucus républicain sur 10 sont favorables à la construction d’un mur le long de la frontière américano-mexicaine, et environ 7 sur 10 expriment un fort soutien à l’idée défendue pour la première fois par Trump lors de sa campagne de 2016. La grande majorité, environ les trois quarts, affirment que les immigrants nuisent aux États-Unis, ce qui indique qu’il existe une volonté de réduire les niveaux globaux d’immigration.

Parmi ceux qui ont donné la priorité à l’économie, environ la moitié soutiennent Trump.

LES DÉFIS

Parmi les républicains, l’ancienne gouverneure de Caroline du Sud, Nikki Haley, est en quelque sorte une option anti-Trump, même si elle était son ambassadrice à l’ONU.

Elle est la première candidate des caucus républicains qui affirment que Trump a fait quelque chose d’illégal en ce qui concerne au moins une des affaires pénales portées contre lui. Parmi ceux qui déclarent former un caucus pour Haley, environ 4 sur 10 ont voté lors de l’élection présidentielle de 2020 pour le démocrate Joe Biden, qui a battu Trump. Haley semble également en concurrence avec Trump parmi ceux qui affirment que la politique étrangère est la principale question à laquelle le pays est confronté. La plupart des partisans de Haley ont un diplôme universitaire, plus encore que parmi les partisans de Trump.

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, obtient les meilleurs résultats parmi les membres du caucus qui ne sont pas satisfaits de Trump mais qui affirment qu’ils voteraient finalement pour lui aux élections générales. Les partisans de DeSantis sont plus susceptibles que ceux des autres candidats de dire qu’ils pensent que l’avortement devrait toujours être illégal.

Environ 3 caucus sur 10 soutenant l’entrepreneur en biotechnologie Vivek Ramaswamy ont moins de 30 ans, contre seulement 1 sur 10 parmi ceux qui soutiennent l’un des autres meilleurs candidats. Ramaswamy, 38 ans, a tenté de mettre en valeur sa jeunesse comme un avantage.

QUELQUES DÉCISIONS DE DERNIÈRE MINUTE

Environ les deux tiers des participants au caucus déclarent avoir décidé qui ils soutiendraient il y a plus d’un mois, dont environ 4 sur 10 affirmant qu’ils le savaient depuis le début. Environ 2 personnes sur 10 déclarent avoir pris leur décision au cours des derniers jours. La plupart des habitants de l’Iowa participant à un caucus l’ont déjà fait, mais environ 3 sur 10 y participent pour la première fois.

NON AU STATU QUO

Les caucus souhaitent des changements radicaux dans la façon dont le gouvernement fédéral est dirigé, ce qui suggère qu’ils se soucient bien plus des perturbations que de la recherche d’un terrain d’entente. Environ 3 personnes sur 10 déclarent rechercher un bouleversement complet et total. Environ 6 participants supplémentaires sur 10 déclarent vouloir des changements substantiels.

La grande majorité des membres du caucus de l’Iowa font confiance aux élections dans leur État, mais environ 4 sur 10 ne sont pas trop confiants, voire pas du tout, confiants dans l’intégrité des élections américaines. Près de 6 personnes sur 10 ont peu ou pas confiance dans le système judiciaire américain.

ENQUÊTES D’ATOUT

Inculpé à plusieurs reprises en 2023, Trump risque une ou plusieurs condamnations pénales cette année. Mais cela semble avoir peu nui à sa réputation, car les accusations sont vues sous un angle politique.

Environ les trois quarts affirment que les accusations sont des tentatives politiques visant à saper Trump, plutôt que des tentatives légitimes d’enquêter sur des questions importantes.

Pourtant, environ un quart d’entre eux déclarent que Trump a fait quelque chose d’illégal lorsqu’il s’agit d’au moins une des affaires juridiques auxquelles il est confronté : son rôle dans les émeutes du 6 janvier 2021 au Capitole des États-Unis, ses tentatives présumées d’ingérence dans les affaires judiciaires. décompte des voix lors de l’élection présidentielle de 2020 ou la découverte de documents classifiés à son domicile de Floride qui étaient censés être sous la garde du gouvernement.

POLICE ÉTRANGÈRE

De nombreuses personnes interrogées souhaitent que le gouvernement fédéral se retire des affaires mondiales. La moitié estiment que les États-Unis devraient jouer un rôle moins actif dans la résolution des problèmes mondiaux. Environ 3 personnes sur 10 estiment que le rôle actuel est tout à fait adéquat, tandis que 2 personnes sur 10 estiment que les États-Unis devraient accroître leur engagement à l’étranger.

Il existe également des divergences d’opinion sur les pays que les États-Unis devraient aider. Environ les deux tiers des membres du caucus de l’Iowa sont favorables à la poursuite de l’aide à Israël dans sa lutte contre le Hamas. Mais environ 6 personnes sur 10 s’opposent à l’aide continue à l’Ukraine dans sa guerre contre la Russie.

AVORTEMENT

Les opinions sur l’avortement sont loin d’être simples, mais la plupart des membres du caucus républicain de l’Iowa estiment que l’accès à la procédure devrait être limité.

Environ 2 personnes sur 10 estiment que l’avortement devrait être illégal dans tous les cas. Environ la moitié des personnes interrogées estiment que cela devrait être illégal dans la plupart des cas. Les autres disent que cela devrait être légal dans la plupart ou dans la totalité des cas. Environ les trois quarts des participants aux caucus soutiennent l’interdiction des avortements après 15 semaines de grossesse, et environ les deux tiers sont favorables à une interdiction à six semaines de grossesse.

___

AP VoteCast est une enquête auprès de l’électorat américain menée par l’Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research pour AP et Fox News. L’enquête auprès de 1 517 électeurs a été menée pendant huit jours et s’est conclue au début des caucus. Les entretiens ont été menés en anglais et en espagnol. L’enquête combine un échantillon aléatoire d’électeurs inscrits tirés des fichiers des électeurs de l’État et des électeurs inscrits auto-identifiés sélectionnés à partir de panels en ligne non probabilistes. La marge d’erreur d’échantillonnage pour les électeurs est estimée à plus ou moins 3,5 points de pourcentage. Trouvez plus de détails sur la méthodologie d’AP VoteCast sur https://ap.org/votecast.

___

Pour les dernières mises à jour sur les caucus de l’Iowa, suivez la couverture en direct de l’AP. Suivez la couverture par l’AP des élections de 2024 sur https://apnews.com/hub/election-2024