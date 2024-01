AP Votecast : Comment et pourquoi le New Hampshire a voté aux primaires de 2024

WASHINGTON (AP) — L’ancien président Donald Trump avait un soutien solide de la part des fidèles du parti dans son victoire primaire Mardi, avec même la plupart des partisans du rival Nikki Haley reconnaissant que le GOP lui appartient.

Pourtant, alors que l’emprise de Trump sur l’obtention de la nomination du parti se resserre, Vote AP a constaté que certains électeurs craignent qu’il soit trop extrémiste pour participer aux élections générales de novembre. Certains s’inquiètent aussi pour son péril juridique dans des procès criminels en cours.

Haley, ancien gouverneur de Caroline du Sud et ambassadeur à l’ONU sous Trump, l’a devancé parmi les diplômés universitaires et les modérés, signe possible que Trump n’a pas encore élargi sa base politique.

L’enquête a révélé des signes indiquant que les électeurs des primaires du côté démocrate se sont ralliés. Le président Joe Biden. Il gagné dans le New Hampshire avec un fort soutien à l’économie, mais beaucoup s’inquiètent son age — il a 81 ans — et sa gestion de la situation dans le Moyen-Orient.

Quelques semaines seulement après le début de 2024, les électeurs ont déjà montré qu’ils étaient conscients des forces et des faiblesses de Trump. Mais même si le coronavirus, le défi majeur des élections de 2020, a disparu de la vue du public, les forces culturelles et sociales de cet affrontement Biden-Trump se sont durcies d’une manière qui met à l’épreuve la perception que le pays a de lui-même.

Les primaires du New Hampshire sont uniques car les électeurs non déclarés – ceux qui ne sont affiliés à aucun parti – peuvent choisir de voter aux primaires de l’un ou l’autre parti. Cela attire des électeurs qui ne sont pas nécessairement des fidèles du parti.

Près de la moitié des électeurs des primaires républicaines n’étaient affiliés à aucun parti, contre environ 2 sur 10 lors des primaires démocrates. Parmi les affiliés au Parti républicain de l’État, Trump a gagné haut la main.

AP VoteCast est une enquête menée auprès de 1 989 électeurs du New Hampshire ayant participé à la primaire républicaine et de 915 électeurs démocrates de la primaire. L’enquête a été menée par l’Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.

Ce qu’il faut savoir sur la primaire du New Hampshire

COMMENT TRUMP A GAGNÉ DANS LE NEW HAMPSHIRE

La démographie du New Hampshire favorisait Trump.

Il a gagné dans les petites villes et les communautés rurales, où environ 6 participants aux primaires sur 10 déclarent vivre. La plupart des électeurs républicains de l’État n’ont pas de diplôme universitaire ; environ les deux tiers d’entre eux ont voté pour Trump. Il a remporté environ 7 électeurs républicains sur 10 identifiés comme conservateurs.

Trump était soutenu par les Républicains qui donnaient la priorité à l’immigration et détenait un léger avantage parmi ceux qui donnaient la priorité à l’économie. deux enjeux majeurs parmi les électeurs républicains du New Hampshire et de l’Iowaoù l’ancien président a remporté les premiers caucus la semaine dernière.

Parmi les habitants du New Hampshire qui ont désigné l’immigration comme leur priorité absolue, environ les trois quarts soutiennent Trump. Les électeurs des primaires du New Hampshire étaient d’accord avec Trump sur la nécessité de limiter l’immigration et de construire un mur à la frontière entre les États-Unis et le Mexique.

Environ la moitié de ceux qui ont déclaré que l’économie était la principale question ont soutenu Trump.

COMMENT LES FORCES DE HALEY SONT MANQUÉES

Haley a obtenu le soutien de groupes qui pourraient être cruciaux en novembre. Mais ces groupes étaient minoritaires dans l’électorat républicain.

Elle a battu Trump parmi les participants aux primaires qui n’étaient officiellement affiliés à aucun parti. Environ la moitié des partisans de Haley sont diplômés de l’université, tout comme la moitié d’entre eux s’identifient comme modérés.

Dans de nombreux cas, ses partisans étaient tout simplement mal à l’aise avec Trump.

Haley s’est bien comportée parmi ceux qui ont déclaré que Trump avait fait quelque chose d’illégal dans au moins une des affaires pénales contre lui. Et lors de l’élection présidentielle de 2020, environ la moitié des partisans de Haley ont voté pour Biden, un démocrate.

L’Iowa a dénoncé les électeurs des banlieues comme une faiblesse potentielle pour Trump. Même si Haley a fait de son mieux dans les banlieues du New Hampshire, elle n’a réussi à rivaliser avec Trump que dans ces domaines.

FAIBLESSES POTENTIELLES DE Trump

Comparés aux caucus de l’Iowa, les électeurs républicains des primaires du New Hampshire avaient plus de doutes à propos de Trump.

Dans le New Hampshire, environ la moitié des électeurs républicains sont très ou plutôt préoccupés par le fait que Trump soit trop extrémiste pour remporter les élections générales. Seulement environ un tiers disent la même chose à propos de Haley.

Concernant les actes d’accusation criminels de Trump, environ 4 participants républicains sur 10 dans le New Hampshire ont déclaré qu’ils pensaient qu’il avait fait quelque chose d’illégal lié soit à sa prétendue tentative d’interférer dans le décompte des voix lors de l’élection présidentielle de 2020, soit à son rôle dans ce qui s’est passé au Capitole américain le 20 décembre. Le 6 janvier 2021, ou les documents classifiés trouvés à son domicile de Floride après son départ de la Maison Blanche.

LES ÉLECTEURS RÉPUBLICAINS S’ATTENDENT À QUE Trump soit le candidat du GOP

La grande majorité des électeurs républicains du New Hampshire, environ 8 sur 10, pensent que Trump remportera l’investiture, une conclusion intervenue après sa domination dans l’Iowa.

Seulement environ 2 personnes sur 10 disent que Haley sera la candidate. Coup dur pour une candidate qui s’est présentée comme une alternative à Trump, plus de la moitié des propres partisans de Haley pensent que Trump représentera le parti lors du scrutin de novembre.

Environ 8 personnes sur 10 déclarent avoir décidé avant l’Iowa quel candidat ils soutiendraient. Après les caucus, trois prétendants ont mis fin à leur campagne : l’investisseur en biotechnologie Vivek Ramaswamy, l’ancien gouverneur de l’Arkansas Asa Hutchinson et le gouverneur de Floride Ron DeSantis.

Environ 6 électeurs républicains sur 10 déclarent qu’ils avaient pris leur décision il y a plus d’un mois, dont environ 4 sur 10 affirmant qu’ils le savaient depuis le début.

LA COALITION DÉMOCRATIQUE DE BIDEN EST AU POINT DE VUE

La victoire de Biden dans le New Hampshire a fourni des informations clés sur la coalition démocrate.

Environ la moitié d’entre eux sont titulaires d’un diplôme universitaire, l’éducation étant devenue une ligne de fracture politique majeure à travers le pays. Il y avait un soutien presque universel parmi les électeurs démocrates pour que l’avortement soit légal dans la plupart, sinon dans tous les cas. Les trois quarts ont qualifié la discrimination contre les Noirs de problème majeur.

Le sondage suggère également que l’économie pourrait devenir un atout pour Biden parmi sa base. Une inflation élevée a nui à sa cote de popularité pendant la majeure partie de sa présidence, mais l’inflation s’est atténuée sans perturber la croissance de l’emploi et les démocrates montrent un nouveau soutien au programme de Biden. Huit personnes sur dix approuvaient son leadership économique.

Il y a des limites à ce que le New Hampshire peut révéler, car l’État est moins urbain, moins suburbain et moins diversifié sur le plan racial que le reste du pays. Les villes, les banlieues et les électeurs non blancs ont été des éléments cruciaux de la coalition gagnante de Biden en 2020.

Pourtant, tout ce que fait Biden n’a pas reçu de vifs applaudissements dans le New Hampshire. Seule la moitié environ approuve la manière dont il gère l’immigration, et seulement la moitié environ approuve sa gestion du conflit entre Israéliens et Palestiniens.

Près de la moitié estiment que Biden est trop vieux pour exercer un second mandat de président.

Durant sa présidence, le Parti démocrate a choisi de faire de la Caroline du Sud la première élection présidentielle officielle, un choix qui a relégué Biden au rang de président. statut d’inscription dans le New Hampshire. Plus de la moitié ont déclaré qu’il était très ou assez important pour eux que la primaire présidentielle du New Hampshire soit la première du pays.

___

Vote AP est une enquête auprès de l’électorat américain menée par l’Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research pour AP et Fox News. L’enquête a été menée auprès de 1 989 électeurs républicains et de 915 électeurs démocrates pendant six jours et s’est terminée à la clôture du scrutin. Les entretiens ont été menés en anglais et en espagnol. L’enquête combine un échantillon aléatoire d’électeurs inscrits tirés des fichiers des électeurs de l’État et des électeurs inscrits auto-identifiés sélectionnés à partir de panels en ligne non probabilistes. La marge d’erreur d’échantillonnage pour les électeurs est estimée à plus ou moins 3,5 points de pourcentage pour les électeurs républicains aux primaires et à plus ou moins 4,6 points pour les électeurs démocrates aux primaires.

___

